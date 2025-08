Matteo Materazzi parla dei costi enormi per i malati di SLA: "Spendiamo per le armi puntando sulla morte"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Abbiamo speso 100mila euro per rendere la mia giornata vivibile”: Matteo Materazzi ha 49 anni e convive da un anno con la SLA, una malattia neurodegenerativa che lo ha progressivamente privato dell’autonomia. Parla con lucidità e fermezza, senza indulgere nel vittimismo, ma con il peso delle cifre e la consapevolezza che molti non possono permettersi ciò che lui ha potuto: assistenza, ausili, dispositivi salvavita.

Matteo Materazzi e i costi della SLA

“Lo Stato spende per le armi, non per chi vuole vivere con dignità”: la denuncia di Matteo Materazzi è diretta.

La burocrazia è lenta, la malattia no. “I tempi dell’ASL sono infiniti, quelli della SLA rapidissimi”, ha spiegato Materazzi in un’intervista pubblicata da La Repubblica il 6 agosto.

Matteo Materazzi con la moglie Maura Soldati

La riflessione poi si è allargata: che società è quella che investe nella guerra e trascura chi lotta per sopravvivere ogni giorno? “Abbiamo una sanità di qualità, ma continuamente sottofinanziata. Non si può ignorare chi soffre. Spendiamo miliardi per produrre morte. Chi pensa a chi vuole vivere?”.

La raccolta fondi

Nel frattempo, Materazzi ha lanciato una raccolta fondi per finanziare una possibile cura. L’obiettivo è ambizioso: finanziare uno studio genetico alla Columbia University (1,5 milioni di euro) e un progetto sperimentale in un laboratorio di San Diego.

“Forse non mi salverà. Ma potrebbe servire a qualcun altro. Ci muoviamo insieme ad altre due famiglie. Finora abbiamo raccolto 200mila euro”, ha detto Materazzi.

Il sostegno del mondo del calcio

Il calcio, la sua prima vita, gli ha restituito un abbraccio. Da Antonio Conte a Simone Inzaghi, da Zlatan Ibrahimović (che gli ha mandato un messaggio di forza) a tanti tifosi.

Anche il fratello Marco, con cui i rapporti si erano raffreddati, è tornato al suo fianco: “Ci videochiamiamo ogni giorno. Stiamo provando a recuperare il tempo perso. Vuole organizzare una partita all’Olimpico con gli azzurri del 2006”.

La malattia è arrivata dopo una caduta, durante una partita di calciotto con gli amici. All’inizio sembrava una sciocchezza, poi i dubbi.

La diagnosi definitiva è arrivata il 4 settembre 2024: SLA, sclerosi laterale amiotrofica.

Da allora la vita si è rovesciata: “Voglio vivere, ridere, uscire, accompagnare mio figlio agli allenamenti. Ma tutto questo ha un costo. E lo Stato, invece di aiutarti, ti lascia solo”.