Matteo Messina Denaro, scovato il tesoro della droga da 200 milioni di euro: "Brutto giorno per i mafiosi"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scovata e sequestrata una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, stimata in circa 200 milioni di euro. Un maxi bottino accumulato a partire dagli anni ’80 da parte del boss mafioso, deceduto il 25 settembre 2023, pochi mesi dopo l’arresto che ha posto fine alla sua lunga latitanza. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, si è congratulato per l’operazione antimafia che ha portato alla luce i beni frutto di attività illecite.

Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, Schifani: “Risultato di grande rilievo”

“Esprimo il mio plauso alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e alla Guardia di finanza per la straordinaria operazione che ha portato al sequestro di beni riconducibili a Matteo Messina Denaro”, ha dichiarato in una nota Schifani.

“Un risultato di grande rilievo nel contrasto alla criminalità organizzata e ai suoi interessi economici, frutto di un efficace lavoro investigativo internazionale. La lotta alla mafia non conosce pause e l’esito di oggi ne rappresenta una concreta e importante conferma”, ha aggiunto il governatore della Sicilia.

ANSA

Gli investimenti in mezzo mondo del boss di Cosa Nostra

Denaro ha accumulato beni grazie alla sua attività mafiosa. Successivamente li ha moltiplicati attraverso reinvestimenti in mezzo mondo, come ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo che, con l’accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall’agevolazione mafiosa, ha arrestato tre persone e disposto il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per 200 milioni.

L’indagine, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Vito Di Giorgio, ha oltrepassato i confini italiani, allargando il perimetro a Paesi esteri.

Il boss di “Cosa Nostra” avrebbe fatto fruttare gli introiti mafiosi reinvestendoli in Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Spagna, nelle isole Cayman e nel Principato di Monaco, usando anche società off shore.

Come Matteo Messina Denaro ha accumulato un patrimonio milionario

L’indagine, effettuata in collaborazione con magistrati e forze dell’ordine di diversi Paesi, ha svelato che Denaro ha moltiplicato il suo patrimonio usando prestanome e con investimenti nel settore delle rinnovabili, in particolare l’eolico, con attività “curate” dall’imprenditore trapanese Vito Nicastri, l’ex elettricista di Alcamo e pioniere del green in Sicilia.

Parte degli introiti sono stati generati anche con l’edilizia e con la grande distribuzione alimentare, attraverso la “6 Gdo” di Giuseppe Grigoli, il salumiere diventato rapidamente il re dei Despar in Sicilia e al quale sono stati sequestrati beni, riconducibili proprio a Denaro, per 700 milioni.

Il boss si era mosso anche nel settore turistico. Le inchieste lo hanno collegato anche all’ascesa imprenditoriale di Giovanni Savalle, ragioniere divenuto proprietario del resort Kempinski di Mazara del Vallo. La Finanza gli confiscò 60 milioni.

Chiara Colosimo: “Brutto giorno per i mafiosi”

La presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, su X ha espresso “il più sentito ringraziamento alla procura di Palermo, alla Direzione distrettuale antimafia e alla Guardia di finanza e a tutte le autorità giudiziarie e investigative italiane ed estere coinvolte nella vasta operazione internazionale che ha portato a tre custodie cautelari e al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, riconducibili al patrimonio accumulato negli anni da Matteo Messina Denaro e dai suoi fiancheggiatori”.

“L’operazione – ha aggiunto – rappresenta un risultato di straordinaria importanza nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa e ai circuiti finanziari alimentati dal narcotraffico e dal riciclaggio internazionale. L’attività investigativa, sviluppata attraverso una complessa cooperazione tra diversi Paesi, testimonia l’elevato livello di professionalità, competenza e determinazione degli investigatori impegnati quotidianamente nella difesa della legalità e nel contrasto alle organizzazioni criminali“.

“Il sequestro di ingenti patrimoni riconducibili agli interessi mafiosi costituisce un segnale forte e concreto della presenza dello Stato nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. Oggi è un grande giorno per tutti, tranne per i mafiosi”, ha concluso Colosimo.