Matteo Nicoletta, nel film ‘Gli elefanti bianchi’: “Continuo a scherzare, anche sulla morte di mio padre”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Si può continuare a ridere della morte anche dopo aver perso qualcuno che si ama? Matteo Nicoletta non ha molti dubbi. Da bambino scherzava con suo padre su tutto, persino sulla fine della vita. E quando, nel 2018, quell’uomo con il quale aveva condiviso tante risate è venuto a mancare, ha scelto di non rinunciare all’ironia. Smettere, racconta, avrebbe significato mettere in discussione proprio l’autenticità di quel linguaggio familiare. Perché ridere non vuol dire necessariamente prendere le distanze dal dolore. A volte può essere un modo per continuare a riconoscersi in chi non c’è più. Attore, autore, regista e stand-up comedian, Matteo Nicoletta è tra i protagonisti di Gli elefanti bianchi, il cortometraggio diretto da Maurizio Ravallese e presentato ad Alice nella Città. Il film racconta il viaggio di due fratelli chiamati a disperdere le ceneri dei genitori. Nicoletta ha partecipato alla sceneggiatura insieme al regista e a Barbara Chichiarelli, che interpreta sua sorella, mettendo a disposizione anche autentici filmati della propria infanzia. Immagini private che diventano parte di una storia nella quale il ricordo e la finzione finiscono per incontrarsi. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Matteo Nicoletta racconta il rapporto con il padre, dal quale ha ereditato l’amore per Totò, e una scelta di vita che lo ha portato a rifiutare la sicurezza di un contratto a tempo indeterminato pur di conservare la propria libertà. Parla della stand-up comedy, del rispetto dovuto al pubblico, dei rischi dell’ambizione e di un successo che, secondo lui, non cambia necessariamente le persone, ma amplifica ciò che sono già. E poi c’è il surf, una passione che diventa il modo più semplice per spiegare la sua filosofia: non possiamo decidere quale forma avrà l’onda che arriva. Possiamo soltanto imparare a cavalcarla, cercando di non perdere l’equilibrio.

Al di là dell’attore e del comico, chi è Matteo Nicoletta?

“Sono un appassionato della vita. Il segreto è coltivare le proprie passioni, perché ci tengono ancorati a noi stessi e contribuiscono a definire la nostra identità. Nel nostro mestiere, purtroppo, non tutto dipende dal talento o dalle scelte personali. Contano anche la fortuna, le coincidenze e tanti altri fattori. Se a un certo punto il lavoro viene a mancare, non possiamo identificarci esclusivamente con la nostra professione. Dobbiamo riconoscerci in ciò che amiamo, nelle esperienze che ci fanno stare bene, nel piacere di vivere. Perché nella vita bisogna anche divertirsi. E spesso ce ne dimentichiamo”.

Da dove nasce il suo bisogno di affrontare la vita attraverso l’ironia?

“Molto dipende dall’ambiente in cui cresciamo, a cominciare dalla famiglia. All’inizio siamo una tela bianca e i nostri genitori sono i primi a dipingerci sopra. Poi arrivano gli insegnanti, gli amici e tutte le esperienze che ci formano. In casa mia abbiamo sempre scherzato moltissimo. Mia madre, ma soprattutto mio padre, avevano un’ironia molto spiccata. Ridevamo di tutto, anche in maniera cinica: della morte, della vita, delle nostre priorità e persino del destino. Puoi fare tutti i programmi che vuoi, ma poi gli eventi prendono spesso una direzione diversa. Se bastasse prendere a cazzotti un muro per cambiare la realtà, tutte le porte delle case degli italiani sarebbero sfondate. Purtroppo non funziona così. E allora tanto vale imparare a riderne”.

Ha attraversato ambienti professionali molto diversi, dalla recitazione alla stand-up comedy. In quale si sente più libero di essere Matteo Nicoletta? E in quale avverte maggiormente il bisogno di mettersi alla prova?

“Più che dimostrare qualcosa, per me conta avere la possibilità di esprimermi liberamente. Quando sali su un palco per fare stand-up, sei autore di te stesso. Puoi cambiare una battuta anche cinque minuti prima di entrare in scena. Non devi rendere conto a nessuno, ma sei responsabile di quello che dici e delle conseguenze che ne derivano. Per un artista è il non plus ultra, la massima espressione della libertà creativa. Naturalmente puoi avere successo oppure no, ma anche questo fa parte della ricerca, del tentativo di esplorare strade nuove e trovare altri stimoli”.

Quanto incidono le esperienze personali sul suo modo di raccontare e interpretare la realtà?

“Cambiamo continuamente e, con il passare degli anni, sentiamo il bisogno di raccontare aspetti diversi della vita. Dieci anni fa ero una persona, oggi sono un’altra. Non perché rinneghi il passato, ma perché le esperienze hanno trasformato il mio carattere e il modo in cui guardo il mondo. La matrice resta la stessa, ma inevitabilmente ci evolviamo. Quando lavori come attore, invece, oppure partecipi a un progetto sul quale non hai il pieno controllo, devi muoverti entro determinati confini. Non significa essere costretti, ma avere uno spazio definito all’interno del quale cercare comunque di esprimere la propria personalità”.

La stand-up comedy rappresenta quindi una forma di libertà assoluta. Ma non nasconde anche un desiderio di ribellione, il bisogno di dire ciò che nella vita quotidiana spesso tratteniamo?

“Sul palco faccio quello che nella vita non farei mai. E questo vale anche per la recitazione. Nella quotidianità non sono uno che urla, insulta, sbrocca o fa il matto. Davanti al pubblico, invece, posso gridare al mondo le ingiustizie che vedo e trasformarle in una risata. In fondo, il mestiere del comico consiste proprio nel ribaltare il punto di vista, nel mostrare una realtà da una prospettiva inattesa. È questa possibilità di cambiare sguardo, senza vincoli, che mi interessa e mi diverte”.

US: Licia Gargiulo

In Gli elefanti bianchi due fratelli devono disperdere le ceneri dei genitori. Lei ha contribuito alla sceneggiatura: che rapporto ha questa storia con la sua esperienza personale?

“Tutto è cominciato quando Maurizio Ravallese, regista e autore del soggetto, mi ha contattato. Abbiamo iniziato a scrivere insieme la sceneggiatura e successivamente si è unita a noi Barbara Chichiarelli, che ha dato un contributo prezioso, con una penna davvero sapiente. Nel 2018 ho perso mio padre. Maurizio lo sapeva. Mi voleva nel cast come attore, ma conosceva anche il mio lavoro di scrittura. Mi disse: ‘Matteo, è un argomento delicato. Se te la senti, mi farebbe davvero piacere che partecipassi anche alla sceneggiatura’. Ho accettato con grande piacere. La morte di mio padre è una perdita che devo ancora elaborare completamente, anche se ho imparato ad accettarla come parte della vita”.

Quanto ha influito questa esperienza personale sulla sua capacità di affrontare un tema così delicato? E che ruolo ha avuto l’ironia nell’elaborazione del lutto?

“Perdere un genitore è un dramma, naturalmente, ma è anche un dolore che sappiamo di dover affrontare prima o poi. Nel caso di mio padre è successo un po’ prematuramente, anche se esistono perdite ancora più precoci e forse più drammatiche. Ho vissuto quel momento con una certa serenità, per quanto possibile. Riesco a parlarne e a guardare in faccia quello che è successo. Anche perché, se fin da bambino scherzi con tuo padre sulla morte e poi, quando lui non c’è più, smetti di farlo, forse significa che quell’ironia non era così autentica. Invece lo era. Ancora oggi continuo a scherzare, spesso persino sulla morte di mio padre. Ma lo faccio in maniera sana”.

Come avete intrecciato il suo vissuto con quello di Maurizio Ravallese e Barbara Chichiarelli?

“La particolarità è che sono figlio unico, mentre Maurizio e Barbara hanno fratelli e sorelle. Abbiamo quindi unito esperienze diverse: da parte mia, la perdita di mio padre; da parte loro, le dinamiche dei rapporti fraterni. Quando racconti situazioni che hai vissuto in prima persona, possiedi una chiave di lettura in più. È una conoscenza che ti permette di entrare in certe dinamiche e restituirle con maggiore autenticità”.

Nelle note di regia de Gli elefanti bianchi, Maurizio Ravallese scrive che «si diventa davvero adulti solo quando si dice addio ai genitori». Condivide questa riflessione?

“No, non sono d’accordo. Ci sono persone che hanno la fortuna di avere entrambi i genitori ancora in vita, magari perché sono longevi o perché hanno avuto figli da giovani. Questo non significa che, pur essendo avanti con gli anni, non siano diventate adulte. Certo, se perdi entrambi i genitori a venticinque anni, la vita ti mette improvvisamente davanti alla necessità di riorganizzarti. Ho perso mio padre quando ne avevo trentadue, ma fortunatamente ho ancora mia madre. Non me la sento di sostenere che per diventare adulti sia necessario affrontare una perdita del genere. Credo piuttosto che ritrovarsi senza genitori, soprattutto se non si hanno figli, possa generare un profondo senso di solitudine. Un figlio, in qualche modo, compensa quell’assenza e chiude il cerchio. Dal punto di vista biologico, siamo nati per generare vita e, quando la nostra finisce, quella che abbiamo generato continua. Se invece perdi entrambi i genitori e non hai figli, rischi di ritrovarti in una sorta di limbo. Forse è proprio allora che sei quasi costretto a diventare adulto. Ripeto spesso una frase: si rimane figli finché non si diventa padri”.

Eppure penso che essere figli sia una parte della nostra identità che nessuno può toglierci, indipendentemente dalla presenza dei genitori.

“Però, se ci pensa, finché non si diventa genitori si rimane figli. Quanto alla frase di Maurizio, dovrebbe chiederlo a lui! Le ho espresso il mio pensiero, ma non significa che il suo non sia interessante. Anzi, forse è stata proprio quella convinzione a spingerlo a raccontare questa storia. Le faccio un esempio personale. Ho la fortuna di avere ancora mia madre e abitiamo nello stesso palazzo. Da quando papà non c’è più, questa vicinanza è diventata ancora più preziosa. Ci sono abitudini e dinamiche familiari che continui a ripetere perché ci sei affezionato e non vuoi perderle. So che, quando un giorno non ci sarà più neanche mia madre, quei momenti mi mancheranno e non potrò più riviverli. Potrò recuperarli nella memoria, certo, ma non sarà più possibile riprodurli nella realtà”.

Ne Gli elefanti bianchi, il personaggio che interpreta si chiama Matteo, proprio come lei, e nel film compaiono immagini autentiche della sua famiglia. Il confine tra vita privata e finzione diventa sottilissimo. Quanto ha scelto di rivelare di sé e quanto, invece, ha sentito il bisogno di proteggere?

“È stato un regalo che ho fatto a Maurizio a cuore aperto. Mi sono detto: giochiamo con il nostro passato e mettiamolo al servizio della storia. Mi interessava soprattutto l’autenticità delle immagini. Ricostruire quelle situazioni, senza un budget da milioni di euro, sarebbe stato complicato e avrebbe rischiato di produrre un risultato artificioso. Volevo che lo spettatore potesse immergersi nel racconto senza essere distratto da elementi poco credibili. Utilizzare filmati di famiglia originali ci ha permesso di evitarlo. Per me, mettere a disposizione quei ricordi è stato un dono al film. Quando ami una storia, vuoi darle tutto quello che puoi”.

Ci sono anche i filmati di Barbara Chichiarelli. Come avete scoperto che i vostri ricordi familiari potevano appartenere alla stessa storia?

“Siamo stati fortunati perché entrambi, da bambini, avevamo una casa in Abruzzo. Siamo quasi coetanei e, quando abbiamo cominciato a visionare e digitalizzare le vecchie VHS, ci siamo accorti che alcune situazioni erano sorprendentemente simili. Persino i colori e le nostre caratteristiche fisiche avevano molti punti in comune. È anche per questo che avevo pensato a Barbara per il ruolo. L’ho proposta a Maurizio, che ne è stato felicissimo. Gli ho detto: ‘Potrebbe essere davvero mia sorella’. Fisicamente eravamo credibili come fratelli. Quando poi abbiamo rivisto quei filmati, ci siamo guardati e abbiamo esclamato: ‘Questa roba è micidiale!’. Sono convinto che il pubblico possa riconoscersi in quelle scene. Chi non ha avuto delle VHS in famiglia? Chi non ha vissuto momenti simili?”.

Rivedere quei filmati all’interno de Gli elefanti bianchi ha cambiato il significato dei suoi ricordi? Ha scoperto qualcosa del suo passato che aveva dimenticato?

“Non è che si passi continuamente il tempo a riguardare le vecchie VHS. A volte, rivedendole, scopri episodi di cui non conservavi alcun ricordo. Ti ritrovi a pensare: ‘Ma davvero sono stato in quel posto?’. Altre volte, invece, riconosci perfettamente ogni dettaglio. È stato anche un modo per mettere alla prova la mia memoria. Il cervello continua a rielaborare i ricordi e, con il passare del tempo, finisce persino per modificarli. L’immagine che conserviamo di un episodio può essere molto diversa da quella reale. C’erano momenti che ricordavo benissimo e altri di cui avrei giurato di non aver mai fatto esperienza. Poi guardi il filmato e scopri che eri proprio lì. Sono state piccole scoperte, interessanti e persino divertenti. Quando mia madre vedrà il film sarà un disastro! Ci sono scene in cui compariamo tutti e tre, lei, papà e io. Figuriamoci, apriti cielo!”.

Quei filmati, però, non restituiscono soltanto i suoi ricordi personali. Riportano alla luce anche un’abitudine familiare che oggi sembra quasi scomparsa: ritrovarsi insieme davanti alla televisione per rivedere le vacanze. Quanto conta questa dimensione collettiva della memoria nel film?

“È un aspetto che trovo particolarmente interessante. Una volta ci si sedeva tutti sul divano, davanti al televisore, per guardare le VHS delle vacanze. Era un vero e proprio rito familiare. Ne Gli elefanti bianchi rivive anche quella tradizione. Lo spettatore non segue soltanto la vicenda dei protagonisti, ma ritrova immagini che evocano un modo diverso di vivere e custodire i ricordi. In questo senso, il film diventa anche un viaggio nel passato”.

E proprio a proposito di questo viaggio nel passato, che rapporto ha con la nostalgia? La considera una risorsa per comprendere il presente o rischia, talvolta, di trasformarsi in malinconia?

“Cerco di viverla in maniera costruttiva. Spesso, quando si parla con i giovani, si finisce per dire: ‘Ah, ai nostri tempi!’. Per me è un gravissimo errore. È un atteggiamento che si ripete da sempre. Anche nel 1920, probabilmente, chi era nato nell’Ottocento diceva ai ragazzi: ‘Ah, come si viveva nel 1800!’. Non mi interessa stabilire se si stesse meglio prima. Preferisco osservare come cambiano l’essere umano e la società, e come ogni generazione si adatta alle trasformazioni del proprio tempo. Non possiamo limitarci a dire che in passato fosse tutto migliore. Con quale presunzione potremmo sostenerlo? Era diverso. Ed è proprio questa diversità a essere interessante. Possiamo studiarla, confrontarla con il presente, persino giocarci. Ma non possiamo salire su un piedistallo e giudicare il mondo di oggi convinti che la nostra epoca fosse superiore. Era semplicemente un’altra epoca”.

Vorrei tornare al rapporto con suo padre. Da giovani cerchiamo spesso di allontanarci dal modello genitoriale, salvo poi riscoprirlo e riavvicinarci a esso con la maturità. È accaduto anche a lei? In quali aspetti si è sentito diverso da suo padre e in quali, invece, si riconosce simile a lui?

“Sono stato molto fortunato. Ho avuto due genitori davvero gagliardi, che hanno sempre cercato di ascoltare e assecondare le mie aspirazioni, senza viziarmi né farmi sentire giudicato. In casa nostra si è sempre respirata l’arte. Mio padre, per esempio, suonava la batteria, quindi la musica faceva parte della quotidianità. Allo stesso tempo, però, entrambi avevano un impiego stabile. Erano abituati alla sicurezza del posto fisso, dello stipendio, della tredicesima, della quattordicesima e delle ferie. Papà diceva: ‘Lavoro così e poi ho tanto tempo per divertirmi’. Non riuscivo a immaginare un’esistenza scandita dal cartellino e dallo stipendio. Ho scelto una strada diversa, ma non per ribellione. Desideravo soltanto la libertà di esprimermi. Mio padre non mi ha mai imposto di cercare un posto fisso né mi ha spinto a seguire il suo esempio. A volte penso che, se avessi colto certe opportunità professionali, oggi magari sarei miliardario. Ma non era quello che volevo”.

Ricorda un episodio in cui ha capito che la libertà contava più della sicurezza economica?

“Quando frequentavo l’università lavoravo in un cinema, occupandomi anche della biglietteria. Organizzavo i turni in base alle mareggiate: se c’erano le onde, dovevo andare a surfare! Il lavoro andava benissimo, per carità, ma la priorità erano le onde. Dopo qualche tempo mi proposero un contratto a tempo indeterminato. So che molte persone avrebbero fatto carte false per ottenere quella stabilità e non voglio certo sputare nel piatto in cui mangiavo, ma ricordo che mi venne da ridere. Risposi che era proprio l’ultima prospettiva che mi interessava. Qualcun altro avrebbe accettato senza pensarci, ma per me sarebbe stata una rinuncia alla libertà. È una delle differenze rispetto ai miei genitori. Quello che invece mi accomuna a mio padre è il desiderio di godermi la vita, divertirmi e coltivare le passioni. Con la fortuna, nel mio caso, di essere riuscito a trasformarne una in un mestiere e di poter lavorare insieme ai miei amici. Che c’è di meglio? Nulla!”.

Ma dove affondano le radici del suo amore per il cinema, la recitazione e la comicità?

“Tutto nasce da un episodio molto semplice: prima ancora di imparare a dire ‘mamma’ e ‘papà’, ho imparato a dire ‘Totò’. Era una parola più facile! Mio padre, pur non essendo napoletano, era letteralmente malato di Totò. Guardava e riguardava tutti i suoi film e lo facevo anch’io insieme a lui. Crescendo, abbiamo continuato a vederli e a ridere insieme. Conosco talmente tante battute di Totò che ormai fanno parte del mio linguaggio. A volte ne ricordo una perfettamente, ma non saprei neppure dire da quale film provenga. Mi capita di usarle nelle conversazioni senza rendermene conto, come una canzone ascoltata così tante volte da conoscerla a memoria. L’altro giorno, per esempio, mi è venuta spontanea la battuta sul servizio militare fatto ‘a Cuneo’. Un’altra volta, una ragazza, sapendo che frequento spesso il mare, mi ha detto: ‘Ma tu sei un uomo di mare!’. E ho risposto: ‘No, sono un uomo di mondo’. Senza pensarci. Da lì è nato il mio amore per la commedia. Poi è arrivato Massimo Troisi, un altro punto di riferimento fondamentale. E a quel punto, come fai a tornare indietro? Se cresci in una famiglia dove si ride continuamente, guardi commedie fin da bambino e per giunta sei nato a Roma, come fai a non seguire quella strada?”.

Nietzsche scriveva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Se quella stella, nel suo caso, è l’attore, quale caos custodiva Matteo Nicoletta?

“Con tutto il rispetto per Nietzsche, non sono molto d’accordo con questa affermazione. Perché dovremmo pensare che per creare sia necessario soffrire? Certo, la sofferenza può aiutarci a toccare determinate corde interiori, ma non è indispensabile. Possiamo avere un caos dentro di noi senza vivere necessariamente una condizione di disagio. Anzi, ritengo che tutti conviviamo con un certo disordine interiore, perché siamo continuamente in contraddizione con noi stessi. E meno male! Dovremmo smettere di considerare l’incoerenza un difetto a prescindere. Come si può pretendere di essere sempre coerenti? Oggi siamo in un modo, domani possiamo essere diversi. Pirandello lo raccontava benissimo, da Sei personaggi in cerca d’autore a Uno, nessuno e centomila. Siamo persone diverse a seconda delle situazioni che viviamo. E poi abbiamo i nostri vizi, che inevitabilmente ci rendono contraddittori. Dobbiamo riconoscerli e imparare a convivere con questa parte della nostra natura. L’importante è trovare un equilibrio, impedire che un vizio prenda il sopravvento fino a diventare ingestibile. È allora che si trasforma in un problema. Ma per me, nell’incoerenza, c’è anche una virtù”.

E l’ambizione, invece, è vizio o virtù?

“L’ambizione è positiva, finché non diventa un’ossessione. È naturale che, facendo questo mestiere, tu desideri realizzare opere che vengano viste. Ma alla base deve esserci soprattutto il bisogno di raccontare. Il nostro lavoro si chiama intrattenimento e non dobbiamo dimenticare un principio fondamentale: intrattengo, non sequestro! Le persone pagano un biglietto e ho una responsabilità nei loro confronti. Questo non significa dover dire quello che vogliono sentirsi dire, ma saper raccontare una storia mantenendo vivo il loro interesse. Se invece l’ambizione diventa un’ossessione, comincio a farmi delle seghe mentali e il mio lavoro smette di essere intrattenimento, allora c’è un problema. A quel punto vado dallo psicologo, pago la seduta e ne parliamo lì!”.

Quindi, per lei, il rispetto del pubblico viene prima dell’affermazione personale?

“Ho un enorme rispetto per chi viene a vedermi. Mi dispiace quando sento qualche comico lamentarsi perché gli spettatori non hanno riso, magari liquidandoli come un pubblico di merda. Non funziona così. Prima di tutto, ognuno reagisce in maniera diversa. L’assenza di una risata fragorosa non significa necessariamente che le persone non si siano divertite. E poi sei tu a stare sul palco. Soprattutto nella stand-up comedy, dove puoi interagire direttamente con gli spettatori, improvvisare e modificare le battute, devi essere capace di trovare un’alternativa. Devi saper leggere la sala. È come nel surf. Puoi lamentarti perché non c’erano onde o perché non erano abbastanza buone. Ma se un altro surfista ne ha prese cento e tu soltanto una, un motivo ci sarà! Devi imparare a leggere le onde. E con il pubblico funziona esattamente allo stesso modo”.

E il successo?

“Il successo amplifica i vizi e le virtù. È semplicemente un amplificatore. Non credo molto a chi dice: ‘Da quando è diventato famoso, si è montato la testa’. Magari quella persona era già così, soltanto che prima non avevi avuto occasione di conoscerla davvero. Cambiare radicalmente il carattere di qualcuno è difficile. Amplificare tratti già presenti, invece, è molto più semplice. Qualche giorno fa ho visto un’intervista a un uomo diventato milionario grazie a una vincita. Raccontava che, persino dopo dodici anni, continuava a ricevere telefonate da persone convinte che dovesse dare loro dei soldi soltanto perché ne aveva vinti tanti. Alcuni amici, invece, non gli avevano mai chiesto una lira. Penso che una delle grandi paure legate al successo sia proprio questa: non sapere più quanto siano autentici i rapporti. Se un giorno dovessi diventare famosissimo, vorrei che i miei amici continuassero a dirmi di no. Perché è sano. Il problema comincia quando tutti ti danno sempre ragione. E poi ci sono le relazioni sentimentali. Quando arriva il successo, lì diventa un casino!”.

La notorietà può rendere più difficile capire se qualcuno si innamora della persona o del personaggio. È anche per questo che tanti artisti costruiscono relazioni all’interno del proprio ambiente?

“L’amore vero è irrazionale. Non puoi decidere di chi innamorarti. Certo, frequentare lo stesso ambiente aumenta le possibilità di incontrarsi, ma poi i sentimenti seguono una logica tutta loro. Se entri in un campo pieno soltanto di margherite e vuoi raccogliere un fiore, prenderai una margherita. Se invece trovi anche papaveri e altre varietà, aumentano le possibilità di scegliere un fiore diverso. È una questione di probabilità. Se trascorri dieci giorni su dieci su un set e, anche quando finisci di lavorare, continui a frequentare persone del cinema, è naturale che le tue amicizie appartengano soprattutto a quel mondo. Di conseguenza, sarà più probabile innamorarti di un’attrice. Ma magari finisci per innamorarti della direttrice della fotografia!”.

Nel corso della nostra conversazione ha citato più volte il surf, una delle sue grandi passioni. Che significato ha, per Matteo Nicoletta, stare sull’onda?

“Stare sull’onda è la vita! L’onda è la vita. Non sei tu a decidere la sua forma. Può rompersi davanti a te oppure aprirsi e trasformarsi nella parete più bella del mondo. Puoi soltanto surfarla, assecondarla con la tua esperienza e le tue capacità. Devi mantenere l’equilibrio, sapendo che potresti cadere da un momento all’altro. Mi dica se questa non è la vita! Può regalarti un’esperienza meravigliosa oppure trasformarsi in un incubo. Quando riesci a cavalcare un’onda è bellissimo, ma se cadi e finisci sott’acqua puoi ritrovarti all’inferno. La vita è così: cambia continuamente, si trasforma, non si ferma mai. E se ti giri a guardare indietro, cadi. Devi guardare avanti. Mi dica che cos’è la vita, se non è questa!”.

Quando decide di sostenere una causa ‘sociale’, perché preferisce farlo attraverso il suo lavoro artistico?

“Non sono portato per la beneficenza tradizionale. È un aspetto di me di cui sono consapevole, anche se non è semplice da spiegare. Se qualcuno mi chiedesse di trascorrere la domenica facendo volontariato alla Caritas, a contatto diretto con le persone, probabilmente non ce la farei. Se invece mi proponesse di girare gratuitamente un documentario per la Caritas, accetterei. Il mio modo di fare beneficenza passa attraverso l’arte. Non so se sia perché non riesco a fare diversamente, perché non ne ho voglia o perché avverto una sorta di blocco. Ma questo non significa che non desideri dedicare il mio tempo agli altri. Anche realizzare gratuitamente un documentario per una causa benefica significa mettere a disposizione le proprie energie e competenze. Semplicemente, è attraverso il lavoro artistico che riesco a dare il mio contributo”.

Se il piccolo Matteo incontrasse l’uomo che è diventato, che cosa lo sorprenderebbe di più?

“Scoprirebbe una persona ancora profondamente innamorata della vita. Rimarrebbe colpito dalla mia coerenza emotiva”.

Le è costato fatica conservare questa coerenza emotiva nel corso degli anni?

“Non particolarmente, ma richiede costanza e una continua capacità di mettersi in discussione. Basta un attimo per uscire dai binari e trasformare persino la positività in qualcosa di negativo. È sempre una questione di prospettiva. È come quando navighi: devi mantenere la rotta, perché il rischio di lasciarti risucchiare dalla negatività e dal pessimismo è sempre presente. Ripeto spesso che sono super cinico. Ma, per essere davvero cinici, bisogna essere dei grandi romantici”.