Matteo Olivetti, l’intervista al Daniele di Buonvino: “Leale verso me stesso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che cercano il personaggio, lo inseguono, lo definiscono nei dettagli fin dal primo momento. E poi ce ne sono altri che scelgono di restare in ascolto. Matteo Olivetti, parlando di Daniele nella serie di Rai 1 Buonvino, sembra appartenere a questa seconda categoria. Non c’è stato un momento preciso in cui tutto si è chiarito, nessuna intuizione improvvisa che ha messo ordine. Daniele è arrivato lentamente, per accumulo, attraverso letture, riletture, piccoli scarti. Prima un’ombra, poi un contorno, infine una presenza riconoscibile. E in questo processo c’è già molto di quello che sarà il personaggio. Perché Daniele non è qualcuno che si lascia definire in fretta. È fatto di contraddizioni che convivono senza risolversi subito: impulsivo ma profondamente leale, segnato da pregiudizi ma pronto a metterli in discussione, duro in superficie e inquieto sotto. È un ragazzo che ha imparato a difendersi prima ancora di capire, e che proprio per questo ha bisogno di tempo per fidarsi, degli altri e di se stesso. Quello che colpisce, però, è quanto questo movimento somigli anche al percorso di Matteo Olivetti. Non tanto nei dettagli biografici, quanto nella direzione. Anche il suo non è stato un cammino lineare, costruito per tappe ordinate. È passato attraverso deviazioni, interruzioni, lavori lontani dal set, esperienze che non sembravano avere un legame diretto con la recitazione. E invece, col tempo, hanno costruito qualcosa di più solido: uno sguardo, una presenza, una capacità di stare nelle cose senza forzarle. Daniele, in questo senso, non è solo un ruolo. È un punto di contatto. Un luogo in cui quell’istinto, che Matteo Olivetti riconosce come guida costante nella propria vita, trova una forma narrativa. Non viene corretto, non viene limato per renderlo più “giusto”. Viene ascoltato. Anche quando porta a sbagliare, anche quando espone a delle frizioni. Perché è proprio lì che il personaggio diventa credibile. C’è una coerenza profonda tra questo approccio e il modo in cui Matteo Olivetti sembra stare nel suo mestiere. Non c’è ossessione per il controllo, né il bisogno di costruire un’immagine perfetta. Al contrario, emerge una fiducia quasi radicale nella spontaneità, nella possibilità che qualcosa di vero accada proprio quando si smette di volerlo governare del tutto. È una postura che va contro una certa idea di precisione, ma che apre uno spazio diverso: quello dell’imprevisto, dell’autentico. E allora questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie si muove su un doppio livello. Da una parte c’è Daniele, con il suo bisogno di riscatto, la sua insofferenza per l’ingiustizia, la sua fatica nel trovare un posto nel mondo. Dall’altra c’è Matteo Olivetti, con un percorso che non ha seguito scorciatoie, che ha accettato le pause, i vuoti, i ritorni. Due traiettorie diverse, ma attraversate dalla stessa domanda: come si resta fedeli a ciò che si è, senza cedere alla tentazione di diventare altro per adattarsi. È da qui che nasce questa conversazione. Non da una costruzione, ma da un riconoscimento. Da un personaggio che prende forma nel tempo, e da un attore che ha scelto, prima di tutto, di non tradire il proprio modo di essere.

Chi è Daniele per Matteo Olivetti? In che modo ha vissuto questo personaggio? Come lo ha costruito nella sua immaginazione?

“Daniele si è rivelato ai miei occhi poco alla volta. Non è stato immediato coglierne i contorni in modo definito; si è delineato attraverso la lettura e la rilettura del materiale. A un certo punto è emersa con chiarezza l’immagine di un ragazzo cresciuto in periferia, segnato da un vissuto che lo ha portato a sviluppare numerosi pregiudizi, tuttora presenti e non del tutto superati. Allo stesso tempo, però, avverte un forte bisogno di riscatto e manifesta un rifiuto quasi istintivo verso le ingiustizie: un elemento centrale della sua identità. Proprio per questo, nel corso della storia, quei pregiudizi non restano immutati; entrando in relazione con altre persone e mettendosi alla prova, inizia a metterli in discussione e progressivamente a superarli. Chi gli sta intorno comincia a cogliere ciò che si cela oltre l’apparenza: inizialmente si presenta come una persona impulsiva, in parte chiusa, ma si tratta anche di una forma di difesa. Il primo a intuirlo è Buonvino, che percepisce subito una profondità diversa. Da qui prende avvio un percorso: Buonvino lo aiuta a far emergere la sua natura autentica, quella di un ragazzo onesto, insofferente alle ingiustizie e alla ricerca del proprio posto nel mondo. È proprio questa tensione interiore a guidarlo verso la scelta della sua professione”.

Al di là del tema del riscatto, Buonvino è anche colui che gli offre un’opportunità. In un contesto in cui, soprattutto ai giovani, spesso non vengono concesse occasioni, è significativo vedere qualcuno che non frena l’entusiasmo. Questo porta a una domanda: quale è stata, sul piano attoriale o personale, la sfida più rilevante nell’interpretare Daniele?

“Non parlerei di difficoltà particolarmente rilevanti, soprattutto perché Daniele Cecconi presenta molti punti di contatto con la mia esperienza. Questo ha reso il lavoro più agevole: diversi aspetti sono emersi in modo spontaneo, senza necessità di costruzioni forzate. Esisteva già una solida base, grazie a una scrittura accurata, e la regista Milena Cocozza ha concesso grande libertà sul set, permettendo di muoversi con naturalezza, sperimentare e apportare contributi personali. L’intento è stato quello di arricchire il personaggio, in particolare introducendo una componente ironica ritenuta necessaria. Questa sfumatura ha contribuito anche a creare un equilibrio nel rapporto con Buonvino: due figure molto diverse che, proprio per questo, finiscono per completarsi. Se si deve individuare una criticità, riguarda piuttosto i ritmi di lavoro. Le serie impongono tempi molto serrati, richiedono impegno costante e la capacità di mantenere coerenza emotiva e narrativa. Serve quindi concentrazione, per restare fedeli al personaggio anche in condizioni di pressione. Nel complesso, tuttavia, non si è trattato di un’esperienza gravosa. La vicinanza al personaggio ha permesso, al contrario, di esplorare aspetti personali, in particolare legati agli anni più giovani”.

Avverte il passare degli anni quando fa riferimento a una fase più giovane della sua vita?

“Non si tratta tanto dell’età in senso stretto, quanto del percorso personale. Il lavoro su di sé è stato costante, anche attraverso un’analisi approfondita, e nel tempo ha portato a una crescita significativa. Guardando al passato, i cambiamenti risultano evidenti: ci sono stati progressi interiori, nel modo di relazionarsi agli altri e di affrontare le situazioni. Tutto questo ha contribuito a una maturazione sotto diversi aspetti”.

Due termini utilizzati per descrivere Daniele sono “istintivo” e “leale”. Quanto hanno inciso queste caratteristiche nel suo percorso?

“L’istintività ha avuto un ruolo centrale, direi determinante. È sempre stata una guida, non solo nel lavoro ma anche nella vita quotidiana. Si tratta di una componente presente fin dall’infanzia: seguire questa spinta interiore ha portato talvolta ad affrontare scelte difficili o situazioni complesse, ma proprio quelle esperienze si sono rivelate fondamentali per la crescita e per comprendere ciò che si desiderava davvero. Per quanto riguarda la lealtà, il primo riferimento è verso se stessi: significa non tradire ciò che si sente e restare coerenti con i propri valori. A questo si aggiunge una lealtà professionale, legata al rispetto per il proprio lavoro”.

Restare fedeli a se stessi è tutt’altro che semplice oggi. Il suo percorso suggerisce una forte fiducia nelle proprie scelte, senza scorciatoie. Avrebbe potuto, ad esempio, investire maggiormente nei social.

“È un ambito in cui ci sarebbe margine per fare di più (sorride, ndr) ”.

Osservando il suo percorso, emerge una certa distanza da forme di esposizione più convenzionali.

“È così, anche perché il mio percorso è stato piuttosto atipico, non l’ho mai raccontato. L’inizio è stato precoce: tra i sei e i dodici anni ho lavorato, partecipando anche a Incantesimo. Con il tempo, però, l’esperienza ha smesso di essere un gioco ed è diventata un’attività impegnativa, che ha iniziato a pesare. C’era una certa insicurezza, accompagnata però dal bisogno di emergere. L’ambiente scolastico non offriva stimoli adeguati, non suscitava interesse. Anche lo sport, inizialmente il calcio, è stato poi abbandonato. A un certo punto è arrivata una rottura: sono state lasciate la recitazione, la scuola e l’attività sportiva. A diciassette anni è iniziato il lavoro, con esperienze molto diverse tra loro, a partire dalla pizzeria. Successivamente è arrivato il trasferimento a Londra per due anni, un passaggio significativo che ha contribuito a costruire una maggiore solidità personale. Rientrato a Roma, il percorso lavorativo è proseguito in ambiti differenti: in aeroporto, come parcheggiatore, come supervisore di aeromobili. C’è stata anche la gestione di un locale per due anni e la vendita porta a porta di macchine per il caffè. Esperienze numerose, legate anche all’esigenza di guadagnare per poter viaggiare, una delle passioni principali. Ed è allora che è nata una riflessione: dopo aver accumulato tante esperienze, occorreva capire come valorizzarle. Da lì è maturata la decisione di tornare alle origini. È stato contattato un amico attore, con la richiesta di essere presentato alla sua agente, ricordando una proposta ricevuta in passato. Dopo l’ingresso in agenzia, è arrivato in breve tempo un provino con i fratelli D’Innocenzo. L’incontro con loro ha segnato una svolta. La ripartenza è stata graduale: un lavoro, poi momenti di pausa. È stata fatta una scelta precisa, quella di non accettare qualsiasi proposta, ma di costruire un percorso coerente. Non è stato semplice, perché per un attore affrontare lunghi periodi senza lavoro rappresenta una difficoltà concreta. Oggi, però, guardando indietro, quelle decisioni appaiono corrette. C’è serenità rispetto al proprio percorso, accompagnata da una convinzione costante: prima o poi, un’opportunità sarebbe arrivata”.

È un aspetto molto interessante.

“Sì, anche perché una mia caratteristica è proprio la capacità di adattarmi. Ho sempre saputo cavarmela in ogni situazione; è il mio modo di mettermi alla prova. Per esempio, quando devo preparare un provino, a volte mi limito a leggere il testo senza memorizzarlo in modo rigoroso. Poi scelgo di presentarmi così, per capire che esito può nascere da un approccio più spontaneo. È come se cercassi costantemente di verificare fin dove possa arrivare questa mia modalità. In fondo è una sfida personale, un modo per testare me stesso”.

In un contesto in cui molti puntano alla perfezione e al controllo, il suo approccio sembra andare in direzione opposta.

“Sì, perché anche il concetto di precisione è relativo. Non esiste una misura oggettiva. Si può arrivare a un provino con una preparazione impeccabile, ma non è detto che sia ciò che realmente serve in quel momento. Un esempio concreto: l’anno scorso ho avuto un incontro con Francis Ford Coppola. Mi aveva scelto per un ruolo, anche se il progetto ha incontrato difficoltà e non è ancora partito. Già il semplice fatto di potermi confrontare con lui per una ventina di minuti è stato significativo. Prima dell’incontro sono emerse molte esitazioni: come presentarsi, come vestirsi, se modificare alcuni dettagli del proprio aspetto. Poi è prevalsa la decisione di essere semplicemente se stessi. L’incontro si è svolto in modo naturale: c’è stata sintonia, si è creato un clima disteso e, alla fine, è arrivata la scelta. Questo dimostra quanto spesso si costruiscano sovrastrutture inutili, schemi mentali che non portano alcun beneficio”.

Non ha mai raccontato il suo percorso. Come mai?

“La ragione è legata soprattutto alla difficoltà di condividere esperienze personali. Non viene spontaneo parlarne. Inoltre, a lungo è prevalsa l’idea che non si trattasse di una storia particolarmente rilevante da raccontare”.

Il suo percorso sembrava quasi già tracciato: attore fin da bambino, il primo spot a sei anni, il primo film a otto, poi una serie di esperienze consecutive. Eppure, non ha voluto restare in una situazione “di comodo”, ma ha sentito l’esigenza di comprendere prima la propria identità. Non dovrebbe avere timore nel raccontarlo, anche perché potrebbe esserci un altro “piccolo Matteo” che sta vivendo un’esperienza simile. Quanto è importante, anche in termini di rappresentazione, superare certi cliché?

“È proprio ciò che contribuisce alla formazione personale. Molto dipende anche dalle ambizioni, da ciò che si desidera davvero. In fondo è un insieme di fattori che orienta le scelte”.

Ha citato una parola per me fondamentale: ambizione. La considero un termine molto positivo, anche se spesso viene confuso con l’arrivismo. Che significato ha per lei?

“È un elemento essenziale. Anche quando non è al centro del pensiero quotidiano, resta presente, come una sorta di forza costante. Mi considero una persona ambiziosa in ogni ambito. Non riesco ad affrontare un impegno in modo parziale: se intraprendo qualcosa, deve essere portata avanti al massimo; in caso contrario, preferisco rinunciare. Accade spesso di interessarmi a molte attività diverse: ne inizio una, poi un’altra, e così via. A volte emerge la consapevolezza di poter ottenere risultati anche migliori con maggiore impegno, ma può capitare di scegliere di interrompere per dedicarsi ad altro, proprio perché manca la spinta a investire completamente energie in quel momento. Il punto è questo: ogni impegno richiede il massimo coinvolgimento”.

Questo atteggiamento non rischia di renderla troppo esigente con se stesso?

“L’esigenza nasce dal fatto che non amo sprecare tempo. Rimanere inattivo è difficile: una giornata priva di attività non viene vissuta con serenità, come se mancasse una giustificazione. C’è sempre il bisogno di fare qualcosa, che si tratti di allenarsi, uscire o dedicarsi a un interesse personale. Le attività non mancano: tra queste, da sei anni coltivo un orto. Richiede tempo e costanza, ma rappresenta anche un modo per mantenersi attivi, soprattutto nei periodi in cui il lavoro si interrompe, circostanza frequente in questo ambito. Dunque, sì, esiste una certa severità, legata anche alla difficoltà di concedersi pause. In parte è il timore della noia, pur nella consapevolezza che fermarsi, a volte, possa essere utile. È un aspetto su cui sto lavorando”.

Un’altra attrice, Milvia Marigliano, ha la stessa assione per gli orti, coltivando con grande dedizione ortaggi come zucchine o carciofi.

“Non ne ero a conoscenza. Nel mio caso, la coltivazione è piuttosto varia. Da circa sei anni non acquisto più verdure: seguo il ritmo delle stagioni e consumo ciò che produco. È un’esperienza che incide profondamente: modifica lo stile di vita, ma anche il gusto e il rapporto con l’alimentazione”.

Non ha mai temuto che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione? Esiste un confine tra le due dimensioni?

“No, non mi riconosco in una forma di ossessione. Non è una sensazione che mi appartiene. Ci sono passioni, e vengono vissute in modo sano. Possono esistere aspetti della vita meno equilibrati, ma le passioni, per come le intendo, restano positive. L’ossessione non suscita particolare timore, proprio perché non rientra nel mio modo di essere. Non è qualcosa con cui mi confronto”.

Un altro termine legato al suo lavoro è “successo”. Che significato ha per lei?

“Il successo coincide con la possibilità di svegliarsi al mattino e avere la soddisfazione di dedicarsi a ciò che si ama davvero. In fondo si riduce a questo. Non rappresenta un obiettivo diretto: l’attenzione è rivolta piuttosto a ciò che genera benessere. Può certamente incidere sulla vita, ma non è motivo di preoccupazione, né un pensiero dominante. L’equilibrio attuale è soddisfacente; se dovesse arrivare, verrebbe accolto cercando di preservare spazi personali. Non è, in ogni caso, un’idea ricorrente né un punto fisso”.

Buonvino è una serie in onda su Rai 1. È consapevole che, al di là degli ascolti, si concentra una certa attenzione sulla sua persona? Le classiche domande sulla sua identità, sulla sfera privata e così via.

“Era prevedibile, ma suscita più un sorriso che una preoccupazione. Sarebbe difficile vivere quel tipo di dinamica. Per esempio, incontrando Matthew McConaughey, un interprete che stimo molto, probabilmente non chiederei nemmeno una foto. Non è un comportamento che mi appartiene: non interessa collezionare immagini o condividerle. I momenti più significativi, a mio avviso, non vengono documentati. Vanno semplicemente vissuti. In questo senso, i dispositivi digitali hanno modificato il modo di fare esperienza della realtà. Per questo motivo, l’attenzione del pubblico viene percepita con leggerezza, senza che incida realmente”.

Lo ricordava prima: ha iniziato a recitare molto presto. È stata una scelta personale?

“All’inizio no, perché l’età era troppo precoce per una decisione autonoma. Si trattava soprattutto di un’iniziativa dei miei genitori, in particolare di mio padre, che intravedeva in questa attività un’opportunità per il futuro. Nei primi anni c’era entusiasmo, ma con l’adolescenza il contesto cambia. Subentrano nuove dinamiche: le relazioni, la scuola, le trasformazioni personali e familiari. A un certo punto è venuta meno la libertà di scegliere; l’attività si era trasformata in un vero e proprio lavoro, al punto da richiedere anche lunghe assenze scolastiche. In quella fase, l’aspetto economico non aveva particolare rilevanza. Il punto era un altro. C’è stata però la fortuna di avere genitori disposti a lasciare spazio alle scelte personali. Questo sia per una loro apertura, sia per un carattere molto determinato, talvolta anche oppositivo. La decisione di interrompere il percorso scolastico è stata portata avanti con convinzione, così come quella di partire. Non sarebbe stato possibile imporre un limite. Nonostante le preoccupazioni, il sostegno non è mai mancato. È consapevole che alcune scelte abbiano comportato momenti difficili, ma oggi vederli sereni, sapendo che è stata trovata una direzione, rappresenta una grande soddisfazione. Da questo punto di vista, non si potrebbe desiderare di più. C’è un forte senso di gratitudine. Resta inoltre la convinzione che essere genitori sia uno dei compiti più complessi. L’esperienza indiretta, osservando anche mia sorella con i suoi due figli, conferma quanto sia inevitabile commettere errori”.

Certamente, anche perché non esiste un modello perfetto di genitore. È l’esperienza, insieme al buon senso, a guidare. Sono diverse le storie di segno opposto, segnate dall’ossessione genitoriale per il successo.

“Sì, purtroppo sono situazioni che si verificano. Talvolta i genitori adottano comportamenti inadeguati. Si osserva anche nello sport: da bambino capitava di assistere a scene in cui gli adulti, presenti alle partite, arrivavano a insultare i piccoli avversari o a mortificare i propri figli per una prestazione non all’altezza. Sono contesti pesanti, che possono lasciare segni profondi. Non è affatto scontato riuscire a superare facilmente esperienze di questo tipo”.

Accade spesso. Non di rado i genitori proiettano sui figli le proprie aspettative, senza interrogarsi sui desideri del bambino.

“Ritengo che certe dinamiche andrebbero limitate. Per esempio, si potrebbe anche pensare di escludere dalle attività sportive quei genitori che adottano comportamenti dannosi, almeno fino a una certa età, intorno ai sedici o diciotto anni. Potrebbe essere una soluzione”.

Ci ha appena raccontato di aver interrotto la recitazione e di avervi fatto ritorno. In questo ambito esiste spesso una distanza tra l’aspirazione a diventare attore e il riconoscersi come tale. Ritiene di aver colmato questo divario?

“Al momento sì, anche se si tratta di una consapevolezza maturata solo alcuni anni fa. Ricordo un episodio preciso: cercando il mio nome su internet, mi sono trovato di fronte ai lavori realizzati, molti dei quali da protagonista e tra loro molto diversi. In quell’occasione è emersa la consapevolezza del valore del percorso compiuto. È stato il momento di riconoscerlo, anche simbolicamente. Durante un cammino fatto di impegno e sacrifici, quando si raggiungono determinati risultati, è giusto attribuirsi i propri meriti”.

Dunque, riconoscere il proprio valore.

“Esattamente, è un passaggio fondamentale. Ognuno possiede i propri parametri e il proprio modo di percepirsi. Quando questo non viene compreso dagli altri, spesso dipende da un lavoro interiore non ancora affrontato. Chi non ha sviluppato questa consapevolezza tende talvolta a sminuire gli altri, nel tentativo di affermarsi. È una dinamica piuttosto diffusa nel contesto sociale attuale”.

Si è sempre sentito all’altezza delle situazioni che ha affrontato? E che significato attribuisce all’espressione “sentirsi all’altezza”?

“È un processo continuo, non una condizione definitiva. Non si raggiunge una volta per tutte. Anzi, in alcuni momenti proprio la sensazione di non essere all’altezza può far emergere elementi più autentici. È lo stesso principio di cui parlavo prima: anche presentarsi a un provino senza una preparazione impeccabile può favorire una maggiore spontaneità. È un aspetto che considero positivo. Si tratta quindi di un percorso in evoluzione costante”.

Ha mai sperimentato quella che viene definita “sindrome dell’impostore”, ovvero il dubbio di non meritare il proprio ruolo?

“All’inizio è capitato, soprattutto in alcune circostanze. Per esempio, quando mi sono trovato improvvisamente protagonista di un film, circondato da attenzioni, strutture e servizi dedicati, è sorto il dubbio che tutto ciò non fosse realmente destinato a me. Con il tempo, però, si comprende che si tratta della normalità di questo lavoro. E se si arriva in una certa posizione, significa che esiste una ragione”.

La recitazione ha anche una dimensione terapeutica, quasi catartica. Le ha permesso di scoprire aspetti di sé che prima non conosceva?

“Mi ha confermato di essere sulla strada giusta”.

Non è poco. Ha portato alla luce lati della sua personalità che riteneva estranei?

“No, perché il percorso personale affrontato in precedenza aveva già permesso di esplorare molte dimensioni interiori. A questo lavoro sono arrivato con una certa preparazione, sotto questo profilo. Oggi è soprattutto l’analisi personale a favorire nuove scoperte. Sul set prevale una sensazione di libertà e serenità, ma resta comunque un contesto professionale; non è lì che si svolge un’indagine su se stessi ma dallo psicoterapeuta. In generale, la percezione è quella di essere giunto a questo punto con una buona consapevolezza, mentre ora si sta costruendo una diversa forma di solidità, più legata all’esperienza nel cinema”.

Ha fatto più volte riferimento all’analisi di sé, anche con la terapia. Quale esigenza l’ha portata a intraprendere questo percorso?

“Era necessario riconciliarsi con alcuni aspetti interiori. Spesso si tratta di elementi di cui non si ha piena consapevolezza. L’analisi offre la possibilità di portarli alla luce, ma richiede tempo: è un processo graduale, in cui il terapeuta deve prima conoscere a fondo la persona. Sono stati necessari anni, ma oggi molte situazioni che in passato generavano disagio sono state comprese. Si è arrivati a una forma di accettazione, che consente di proseguire il proprio cammino con maggiore equilibrio”.

Si è mai interrogato su come viene visto dagli altri?

“È un tema delicato. Il giudizio altrui ha sempre avuto un certo peso, come se esistesse una costante esigenza di dimostrare qualcosa. Si tratta di uno degli aspetti su cui sto lavorando in analisi: questa spinta a essere sempre performante, a dover confermare il proprio valore. Oggi la direzione è diversa: si cerca di attribuire meno importanza allo sguardo degli altri. È un percorso avviato da tempo. E col tempo emerge anche l’origine di certe dinamiche, spesso legate a esperienze dell’infanzia e dell’adolescenza, vissute a scuola o nelle relazioni. Situazioni che restano, anche inconsapevolmente, e alimentano il bisogno di dimostrare, talvolta persino attraverso atteggiamenti non autentici. Il rischio è quello di perdere il contatto con se stessi. E, alla lunga, questo genera disagio, perché nel momento in cui si è soli, il confronto resta inevitabilmente con la propria interiorità”.

Nel percorso di un attore ricorrono spesso tre elementi: talento, formazione e fortuna, intesa anche come trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Nel suo caso, se dovesse peccare di presunzione, quale ha inciso maggiormente?

“Nel mio caso direi il talento, affiancato da una componente che si può definire anche fortuna. Naturalmente si tratta di una valutazione personale, perché non esiste una formula valida per tutti. Tuttavia, la sensazione è che il talento abbia rappresentato il fattore principale per proseguire nel percorso. L’esperienza accumulata negli anni ha poi permesso di comprenderne meglio l’utilizzo. In questo entra in gioco anche la formazione, non solo come apprendimento tecnico, ma soprattutto come crescita personale, come lavoro su di sé. Resta comunque importante anche la componente legata alle occasioni. Le opportunità si presentano, e occorre essere pronti a coglierle. In caso contrario, si rischia di lasciarle sfuggire; oppure di intercettarle senza riuscire a valorizzarle pienamente”.

Le è mai capitato di confrontarsi con il percorso di altri attori, osservando chi ha ottenuto risultati più rapidamente o con maggiori opportunità?

“Sì, è successo. In alcune occasioni sono arrivato alle fasi finali di una selezione senza essere scelto. In seguito, vedendo il risultato, è capitato di riconoscere che la scelta fosse adeguata, che quell’interprete fosse più adatto. Sarebbe stata un’interpretazione diversa, ma non necessariamente più efficace. Non c’è spazio per l’invidia, che non appartiene al mio modo di essere. Piuttosto può emergere una forma di competizione positiva, che stimola a migliorarsi. Talvolta, invece, c’è stato disappunto verso se stessi, legato al pensiero di poter fare di più: studiare meglio, approfondire maggiormente un ruolo. Alla fine, però, la conclusione resta la stessa: se un esito è stato quello, probabilmente aveva una sua coerenza”.

In questa fase della sua carriera si sente in una fase di semina o di raccolta?

“In questo momento parlerei di una fase di raccolta. Stanno uscendo progetti realizzati in passato e, per un attore, vedere il risultato finale è sempre fondamentale. L’attesa può risultare lunga, perché trascorre molto tempo tra le riprese e la distribuzione. Quando il lavoro viene finalmente presentato, si prova una sorta di sollievo. Quindi sì, è una fase di raccolta, anche se il settore sta attraversando un momento di rallentamento, dovuto anche a scelte poco efficaci a livello decisionale. Resta comunque fiducia in una ripresa. La sensazione è quella di essere pronti, in attesa del progetto giusto”.

Se potesse rivolgersi al Matteo più giovane, quello che stava per tornare alla recitazione, cosa gli direbbe di non sottovalutare?

“Suggerirei di prestare attenzione ai momenti di inattività. All’inizio, dopo aver interpretato un ruolo da protagonista e provenendo da una vita scandita da ritmi lavorativi regolari, il ritorno sul set è stato molto intenso, carico di entusiasmo ed energia. Successivamente, però, una volta concluso il progetto, è arrivato un periodo di vuoto. Restare inattivi per un anno o più è stato complesso da gestire. A quel Matteo direi quindi di considerare tutto questo come parte del percorso, un’esperienza tra le altre, dopo la quale si riparte. Dopo La terra dell’abbastanza, infatti, sono tornato a lavorare come cameriere per circa un anno. È stata una scelta consapevole, utile anche per mantenere un equilibrio personale. Il lavoro offriva una struttura quotidiana, permetteva di restare attivi e di mantenere un contatto concreto con la realtà. In un certo senso, è stato anche un sostegno importante sul piano mentale”.

E oggi, come vive quei periodi di pausa?

“Oggi vengono affrontati con maggiore equilibrio. Ci sono comunque momenti in cui pesano, ma nel tempo è stata trovata una forma di stabilità. L’orto, per esempio, è diventato quasi un impegno quotidiano. Coltivare ciò che si consuma richiede costanza, attenzione e presenza. Al mattino nasce spontaneamente il desiderio di dedicarsi a questa attività, anche solo per prendersi cura del terreno o raccogliere qualcosa. È un’esperienza che richiama ricordi d’infanzia: dopo la scuola trascorrevo il tempo con mio nonno, nel suo orto, immerso nei profumi della terra, delle piante e degli animali. Oggi quella dimensione è stata in parte ricreata. Viene prodotto anche il miele, in un’ottica di autosufficienza e di costruzione di una realtà personale”.

Questo legame con la natura oggi non è così diffuso.

“Le nuove generazioni hanno meno occasioni di sviluppare un rapporto diretto con l’ambiente naturale. La società si muove sempre più verso una dimensione industriale. Lo si nota anche osservando chi visita l’orto: spesso manca una conoscenza di base delle piante. C’è sorpresa, ad esempio, nello scoprire che dai fiori del pomodoro nasce il frutto. È il segno di una distanza crescente dalla natura”.

Qualcuno ha scritto che in giardino non si è mai davvero soli.

“È vero. Mi piace molto stare da solo. Per molti anni, però, non lo sono stato completamente, perché c’era il mio cane, che purtroppo è venuto a mancare l’anno scorso. Ora sto iniziando a comprendere cosa significhi davvero la solitudine. Non è una condizione che pesa, anche se la presenza, pur silenziosa, aveva un valore importante”.

Sta pensando di prendere un altro cane?

“Sì, l’idea è presente. Si aspetta l’occasione giusta. In alternativa, si potrebbe scegliere un cane dal canile, oppure accogliere un animale incontrato per caso. Ciò che manca è proprio il rapporto con un animale. Il precedente cane è entrato nella mia vita intorno ai vent’anni ed è rimasto fino ai trentaquattro. È stato un compagno costante, con cui è stato condiviso un lungo tratto di vita. Dopo la sua perdita, è emersa anche la consapevolezza di non aver dedicato abbastanza tempo a se stessi, non per mancanza di possibilità, ma per l’intensità del legame. Era sempre presente, non veniva mai lasciato solo. Un rapporto totale: si usciva insieme, si andava in bicicletta, era sempre accanto. Un legame unico”.

Come si chiamava?

“Si chiamava Roy, un meticcio con tratti simili a un Jack Russell. Il rapporto era straordinario, quasi istintivo. Spesso ci veniva chiesto come fosse possibile una tale intesa. Era qualcosa di davvero irripetibile”.

Tornando al lavoro: esiste qualcosa che oggi potrebbe ferire o mettere in discussione la sua sensibilità professionale?

“Si tratta di un aspetto per me già affrontato. Ci sono state delusioni professionali, anche perché tendo ad aprirmi molto quando mi trovo a mio agio, mostrando lati personali con una certa facilità. Col tempo è diventato chiaro che questo atteggiamento non sempre è adatto al contesto lavorativo, soprattutto in un ambiente come quello attuale. Per questo è stata sviluppata una forma di protezione, una maggiore capacità di controllo, utile anche per gestire situazioni meno favorevoli. Oggi non c’è qualcosa che possa incidere in modo significativo sotto questo profilo, proprio perché è stato fatto un percorso di consapevolezza”.

Se la sua stanza potesse raccontarla, che immagine emergerebbe?

“C’è un angolo particolarmente significativo: raccoglie fotografie dei nonni, immagini condivise con loro, quelle del mio cane e i disegni dei miei nipoti. È uno spazio che tiene insieme passato e presente, perché quei disegni rappresentano qualcosa di vivo, attuale. Racconta soprattutto questo legame tra ciò che è stato e ciò che continua a esistere”.

Nella sua stanza è presente uno specchio? Che immagine le restituisce?

“Sì, ce ne sono diversi. Oggi il rapporto con me stesso è sereno, non ci sono particolari criticità legate all’aspetto fisico. L’attività sportiva ha un ruolo importante, probabilmente anche per evitare che questo diventi un tema centrale”.

In passato la situazione era diversa?

“Sì. Sono sempre stato molto esile, con difficoltà a prendere peso. In qualche modo si cercava di compensare attraverso la voce: da bambino tendevo a renderla più profonda, quasi a colmare una mancanza sul piano fisico. Con il tempo, lo sport, in particolare le arti marziali (pratico kickboxing e pugilato da anni) ha contribuito a costruire una sicurezza diversa. Oggi c’è una piena accettazione di sé”.

Lei è un attore e, dunque, un artista. Cosa sogna?

“Potrebbe sembrare una risposta scontata, ma il desiderio è fare qualcosa che faccia stare bene, indipendentemente dalla forma che assume. Esiste anche la consapevolezza che, a un certo punto, questo mestiere potrebbe non essere più adatto. Alcune dinamiche lo hanno fatto intuire. Tuttavia, è stata fatta la scelta di proseguire, anche adottando, quando necessario, una certa forma di adattamento. Restando nell’ambito della recitazione, l’obiettivo è ampliare il più possibile la versatilità, interpretando ruoli diversi tra loro. C’è anche l’interesse ad aprirsi a contesti internazionali, come l’Inghilterra o gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, non ci sarebbero difficoltà nel cambiare completamente direzione, qualora si rendesse necessario. In passato si è vissuto con poco e si potrebbe continuare a farlo: le esigenze sono essenziali, anche grazie a uno stile di vita semplice”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Matteo Olivetti ha concesso a Matteo Olivetti?

“In questo periodo l’attenzione è rivolta soprattutto alla cura di sé, di me stesso. Ma anche questa intervista è stata un momento molto apprezzato: la sensazione è io sia stato percepito, ascoltato. Condividere queste riflessioni può essere utile anche per incoraggiare altri a fare lo stesso”.