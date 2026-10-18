Matteo Piantedosi contro Beppe Sala sugli scontri in piazza a Milano: "Riflesso di una sinistra radical chic"

Matteo Piantedosi ha affidato ai social la sua replica alle affermazioni di Beppe Sala, sindaco di Milano, definendo le sue parole un “riflesso naturale e istintivo di una certa sinistra radical chic che non riesce proprio a condannare i violenti”. Il primo cittadino della città meneghina, infatti, poche ore prima, nel commentare gli scontri in piazza che stanno avendo luogo nella città che amministra, aveva parlato di “sparuto gruppo di poveri poliziotti” chiamati a contenere i dimostranti.

La replica al vetriolo di Matteo Piantedosi contro Beppe Sala

Nel pomeriggio di domenica 18 ottobre Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, ha replicato alle critiche mosse dal sindaco di Milano Beppe Sala sulla presenza di forze dell’ordine in piazza durante la manifestazione del 17 ottobre. I disordini sono ripresi il giorno successivo, specialmente in piazza Duomo.

Piantedosi, su X, ha respinto al mittente le affermazioni di Beppe Sala, accusandolo di aver “puntato il dito proprio contro le Forze di polizia”.

Secondo Piantedosi, le parole di Sala rappresentano “il solito riflesso naturale e istintivo di una certa sinistra radical chic che non riesce proprio a condannare i violenti“. Poi scrive: “L’adeguatezza dei dispositivi di sicurezza viene sempre verificata a posteriori”.

E infine: “Una cosa è valutare come prevenire meglio le violenze, un’altra è spostare l’attenzione da chi le commette”, aggiunge il titolare del Viminale, che attribuisce al primo cittadino di Milano “un’operazione di mistificazione della realtà del tutto inaccettabile“.

Beppe Sala risponde al Viminale

Beppe Sala ha replicato a Matteo Piantedosi dai microfoni di SkyTG24: “Un po’ di decenza non guasterebbe”. Ma cosa aveva detto in mattinata, al punto da indispettire il Ministro dell’Interno?

Sempre ai microfoni di SkyTG24, Sala aveva premesso la sua “ferma condanna agli incidenti e ai manifestanti violenti“, poi ha precisato che “non è una protesta violenta come quelle a cui siamo abituati, perché non sono anarchici e non sono black bloc“. “Le forze dell’ordine che erano in campo non erano sufficienti”, ha sottolineato il primo cittadino di Milano, che ha suggerito: “Non possiamo essere così impreparati di fronte a quello che succede”.

Il punto sugli scontri a Milano

Dopo i disordini tra piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele e via Torino, almeno 70 giovani sono stati trasportati in Questura. Alcuni di essi erano già stati fermati il 17 ottobre. Nel frattempo in Galleria Vittorio Emanuele II i commercianti hanno abbassato le saracinesche e rimosso i dehors per evitare che gli arredi vengano presi di mira dai dimostranti.

I poliziotti in tenuta antisommossa hanno risposto al lancio di bottiglie degli incappucciati con lacrimogeni e idranti, mentre alcuni residenti hanno gettato acqua contro i dimostranti più facinorosi. In varie zone, intanto, sono continuati i saccheggi: in via Cordusio sono stati presi di mira i negozi Levi’s e Under Armour, in via Orefici – sempre in zona Duomo – dove sono state bersagliate le vetrine e prelevati alcuni articoli dall’interno.

Un gruppo si è introdotto anche in un punto vendita Carrefour Express, saccheggiandolo in parte e distruggendo le vetrine.