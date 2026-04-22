Matteo Pilia, da Belén sui social alla recitazione: “Non voglio fare la star, voglio fare l’attore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è qualcosa di profondamente disarmante in Matteo Pilia. Forse perché, in un tempo in cui quasi tutti sembrano voler costruire un personaggio prima ancora di capire chi sono davvero, lui appare ancora dentro una fase rara e fragile: quella in cui si resta in ascolto di sé, senza avere tutte le risposte. Negli ultimi mesi il suo nome è diventato improvvisamente familiare a migliaia di persone. Prima i video, poi le imitazioni, poi quella di Belén Rodríguez diventata virale, condivisa, rifatta, citata. Eppure, dietro il rumore dei social, dietro i numeri, l’attenzione mediatica e la candidatura ai Webboh Awards, Matteo Pilia continua a sembrare soprattutto un ragazzo che prova ancora stupore. Uno stupore autentico, quasi infantile, davanti al fatto che qualcuno possa fermarlo per strada, scrivergli da un ospedale, chiedergli semplicemente un sorriso. Nato a Cagliari nel 1999 e cresciuto in una famiglia che ha creduto nel suo talento molto prima che lo facessero gli altri, Matteo Pilia ha sempre avuto un rapporto quasi viscerale con la recitazione. Da bambino trasformava il salotto di casa in un palcoscenico improvvisato. Le tende diventavano sipari, le feste di famiglia piccoli spettacoli. Poi sono arrivati gli studi, il trasferimento a Milano, il percorso alla Scuola del Teatro Musicale degli Arcimboldi e successivamente il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove ha imparato che recitare non significa soltanto pronunciare bene una battuta, ma capire quello che si nasconde sotto le parole, dentro i silenzi, nei sottotesti. Oggi vive a Novara, ma quando parla di casa in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie continua a parlare della Sardegna. Di quell’aria che si sente appena si scende dall’aereo. Della famiglia. Dell’ospitalità. Dei dettagli. Delle tavole apparecchiate bene, delle fotografie in salotto, del bisogno di tenere insieme le persone. In lui convivono due anime molto precise: quella dell’attore, che ama perdersi dentro altri mondi, e quella del ragazzo estremamente ordinato, perfezionista, quasi severo con se stesso. Uno che organizza tutto, che cura i dettagli, che si occupa personalmente del montaggio dei suoi video e che, forse proprio per questo, a volte fatica a concedersi di essere semplicemente imperfetto. La cosa più interessante, però, è che Matteo Pilia non sembra inseguire davvero la fama. Insegue altro. Insegue il cinema, il teatro, la possibilità di stare su un set dall’alba alla sera. Insegue la libertà di interpretare personaggi lontanissimi da sé. Insegue la possibilità di continuare a fare quello che ama senza diventare ostaggio dei numeri, dei follower o delle aspettative. Per lui il successo non coincide con l’essere riconosciuto, ma con il potersi divertire facendo un lavoro che sente necessario. E forse è proprio questo che colpisce di lui: il fatto che, nonostante tutto, sembri ancora uno che non ha smesso di fare domande. Su chi sia. Su chi non voglia diventare. Su cosa significhi restare umili in un mondo che premia chi urla più forte. Su come si faccia a conservare la curiosità del bambino che era, mentre tutto intorno cambia velocemente. In fondo, Matteo Pilia sembra stare esattamente lì: in quel punto delicato tra il desiderio di diventare qualcuno e il bisogno di non perdere se stesso.

Partiamo dall’aspetto più semplice, o forse anche più complesso. Che cosa la sorprende di tutta questa attenzione mediatica sul suo nome in questo momento?

“È stato tutto del tutto inaspettato e continua a sorprendermi tutto quello che sta accadendo, perché è la prima volta che vivo una situazione del genere. Ogni avvenimento rappresenta una sorpresa e un motivo di gratitudine. È molto bello anche quando le persone mi fermano per strada oppure mi lasciano un semplice commento. Ricevo messaggi persino dagli ospedali, dalle comunità e da luoghi in cui si vivono situazioni molto difficili. Ricevere messaggi da chi mi chiede di regalare un sorriso, anche in momenti complicati, mi colpisce ogni volta. È sempre motivo di emozione e gratitudine per quello che sto facendo”.

Riesce a rispondere a tutti? Le ho scritto e mi ha risposto quasi in tempo reale.

“Purtroppo, non riesco a rispondere a tutti. Però, quando ho un momento libero, rispondo volentieri e mi fa molto piacere. Sono davvero contento anche di poter aiutare persone che magari si trovano in situazioni difficili, come in ospedale. Regalare sorrisi è bello e fa stare bene tutti”.

Lei è diventato noto soprattutto per l’imitazione di Belén Rodríguez. Tuttavia, Belen è stata imitata da moltissime persone. Si è chiesto come mai la sua imitazione abbia colpito il pubblico più delle altre?

“Credo per l’aver inserito Belén, a differenza di altre imitazioni, in situazioni quotidiane nelle quali le persone possono riconoscersi. Anche una persona nota come Belén resta comunque una persona: vedendola inserita in contesti di normalità, la gente si sente quasi parte della storia e riesce a rivedersi nel personaggio. Quello che faccio è esasperare alcuni aspetti e rendere il personaggio più caricaturale. Rispetto a chi ha lavorato su altri elementi, io l’ho immaginata nella quotidianità, come se fosse una persona qualunque, senza privilegi e senza fama”.

Lei ha scelto di stare al gioco anche con chi ha imitato la sua imitazione. In un mondo in cui altri si sarebbero arrabbiati, lei ha preferito la collaborazione.

“Non sono geloso della mia imitazione, anche perché mi sono ispirato ad altri imitatori per costruire il personaggio. Ogni personaggio che creo è come un abito sartoriale: lo cucio su di me e lo costruisco poco alla volta. Però non nasce soltanto dalla mia immaginazione, perché prende spunto anche da altre persone. Per questo non vedo motivo di essere geloso del personaggio. Mi è sempre piaciuto condividere, quindi perché non farlo insieme agli altri? Mi sembrava una scelta che il pubblico ha apprezzato. Cerco di restare umile, perché credo che l’umiltà venga prima di tutto. Condividere con altri ragazzi, con una bambina nel caso da lei citato, un gioco che alla fine è anche un lavoro, crea bei momenti che il pubblico apprezza”.

La recitazione è sempre stata il suo obiettivo. Perché ha scelto proprio la recitazione?

“Da persona molto creativa, mi piace distaccarmi per un momento da me stesso, entrare in altri mondi e dare vita ad altri personaggi. In fondo è questo che fa un attore ed è ciò che piace fare anche a me: vivere situazioni immaginarie, buttarmi a capofitto in un altro mondo e provare a immaginare come avrei reagito in circostanze diverse. Mi affascina la possibilità di entrare in realtà differenti: la trovo una dimensione molto intrigante. È bellissimo vivere altre vite, soprattutto quando si interpreta un personaggio molto distante da sé, anche dal punto di vista ideologico. Sono davvero innamorato della recitazione. Mi dà tanto e mi lascia spazio per giocare, che è una dimensione che amo molto. Lo faccio sia sui social sia nel lavoro, naturalmente rispettando regole e limiti, dato che è un ambiente con una gerarchia. Ma avere immaginazione e restare sempre creativi è molto stimolante”.

Che cosa significa per lei l’ambizione?

“L’ambizione è la volontà di migliorarsi ogni giorno. È qualcosa a cui si aspira, ma non deve diventare una pretesa. Per me significa voler crescere costantemente e spingersi sempre un po’ più avanti. Non mi piace parlare di ‘arrivare più in alto’, perché è un’espressione che trovo troppo arrivista. Credo che ognuno abbia dei sogni e che, un passo alla volta, si possano raggiungere migliorandosi ogni giorno e cercando sempre nuovi stimoli”.

Quando, secondo lei, l’ambizione sfocia in ossessione? Uno degli aspetti meno comprensibili del mondo dei social è quello dei numeri. Per lei sono mai stati un’ossessione?

“Assolutamente no, perché credo che intrattenimento e numeri siano due aspetti distinti. Se una persona fa questo lavoro soltanto per guadagnare, allora può succedere che un risultato negativo venga vissuto molto male. Però è chiaro che questa grande esposizione che sto vivendo oggi, anche in termini di numeri, un giorno potrebbe diminuire. A me, però, interessa relativamente. Voglio divertirmi e divertire gli altri, regalando sorrisi. Per quanto mi riguarda, i numeri non sono la parte più importante. Il divertimento è la forma più autentica del successo. Il mio successo più grande è riuscire a divertirmi facendo un lavoro che amo”.

Chi si espone sui social è sicuramente più soggetto al giudizio immediato degli altri, tra sostenitori e detrattori.

“Per me, è come una grande lezione. Con il mio lavoro di attore, sono costantemente messo alla prova e quindi sottoposto al giudizio degli altri. Se si tratta di una critica costruttiva, riesco ad accettarla. Per quanto riguarda chi scrive soltanto per frustrazione, sinceramente non mi tocca. Non mi interessa quello che certe persone hanno da dire. Invece di criticare, potrebbero impegnarsi a creare qualcosa di bello anche per gli altri. Finché una critica è costruttiva e lascia spazio alla crescita, sono disposto ad accoglierla. Gli insulti, invece, non li leggo nemmeno: li ignoro completamente. Se dovessi fermarmi su tutti i commenti negativi, finirei per stare male inutilmente. Chi si comporta così spesso è frustrato, ma fa parte del gioco”.

Che rapporto ha, invece, con il pregiudizio?

“Il pregiudizio è qualcosa che non condivido. Non bisogna fermarsi a ciò che si vede in superficie, ma approfondire, anche nei rapporti personali. Le persone avranno sempre un pregiudizio iniziale, però sta a me far capire a chi mi segue o mi osserva che dietro c’è anche un contenuto. Per quanto mi riguarda, il pregiudizio dura poco. Se una persona sa relazionarsi bene e crea contenuti divertenti che trasmettono anche un messaggio, allora quel pregiudizio viene superato”.

Perché ha scelto il Centro Sperimentale di Cinematografia per continuare la sua formazione?

“Il Centro Sperimentale è un’istituzione che esiste da moltissimo tempo. L’ho scelto perché è una scuola molto importante, nella quale ho seguito un percorso intensivo davvero molto impegnativo, ma in senso positivo. Avevo due insegnanti, Tommaso Bernabei e Sara Corso, che credo siano stati i migliori che potessi avere. Mi hanno permesso di fare un salto di qualità. Mi hanno insegnato a non fermarmi soltanto a ciò che è scritto. Ho smesso di recitare semplicemente le battute e ho iniziato a lavorare sui sottotesti. Ho cominciato a sentire davvero quello che facevo, perché se un attore non crede fino in fondo a ciò che interpreta, si vede. Anche una frase come ‘ti amo’ può avere significati diversi. Può essere affettuosa, intensa, distante o ambigua. Noi attori lavoriamo sempre sui sottotesti, perché ciò che è scritto non coincide sempre con quello che un personaggio vorrebbe davvero dire. Per me Tommaso e Sara sono stati fondamentali: hanno avuto un ruolo determinante nella mia formazione”.

Per formarsi come attore spesso si dice che bisogna conoscere se stessi. Si è mai posto la domanda: “Chi sono?”

“No, non me lo sono mai chiesto davvero, anche se probabilmente dovrei. Credo di dover ancora capire chi sono, ma penso che ci sia ancora tempo. A volte mi chiedo anche se sia davvero così importante sapere esattamente chi si è. Potrebbe però essere un buon punto di partenza per capire chi non si vuole diventare. Non vorrei essere una persona indifferente verso ciò che accade, verso l’ambiente o verso gli altri. Vorrei essere una persona attenta, collaborativa, capace di aiutare chi ha bisogno. Per capire davvero chi sono, dovrei mettere insieme tanti aspetti diversi e valutarli”.

Quali sono oggi le sue paure?

“La paura più grande è sicuramente quella di non poter più fare ciò che faccio: recitare. Mi completa, è tutta la mia vita. Vivo davvero per questo. L’idea di non poterlo più fare, per esempio a causa di un incidente, di perdere l’udito o la possibilità di parlare, è la mia paura più grande. Non poter più fare ciò che amo. Ci sono state diverse situazioni in cui ho dovuto fermarmi e in cui ho corso dei rischi. Per questo il timore maggiore resta quella di non poter più fare ciò che amo”.

Quale parte del Matteo bambino ha conservato fino a oggi?

“La curiosità. Sono una persona molto curiosa. Da piccolo facevo tantissime domande, anche su argomenti ai quali i miei genitori non sapevano rispondere. Anche temi legati alla religione mi hanno sempre incuriosito. La curiosità mi ha sempre contraddistinto. Se mi si mette davanti una macchina da cucire, inizio a cucire. Se ho davanti un quadro, mi viene voglia di dipingere. Se devo stirare o lavare, voglio fare anche quello. Suono il pianoforte e mi piace l’interior design. Se entra in casa mia, si accorge che tutto è pensato. Mi piacciono i materiali, i colori. Sono una persona curiosa, ho bisogno di stimoli continui e di creatività”.

Se entrassi nella sua stanza, che cosa mi racconterebbe di Matteo?

“Sicuramente ordine, ordine, ordine. Racconterebbe il mio ordine mentale. Sono una persona molto organizzata. Ho un calendario sul quale segno tutto, sono molto preciso. Se entrasse in casa mia, vedrebbe la precisione e la cura del dettaglio, aspetti che poi porto anche nel lavoro. Come attore, ma anche nella gestione della mia casa, curo molto i dettagli. Lo faccio anche in cucina e nella preparazione dei piatti: ho cura di ciò che faccio e delle persone che invito a casa. Questa attenzione mi è stata trasmessa anche dai miei genitori, che sono sardi, molto ospitali e attenti. È qualcosa che nasce dalle mie radici e dalla mia terra”.

I suoi genitori sono sempre stati comprensivi rispetto al percorso che ha scelto?

“Assolutamente sì. Sono stato fortunato. Non tutti hanno la possibilità economica di affrontare un percorso professionale di questo tipo, perché le accademie costano. E quindi sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di affrontare un percorso del genere. In più, i miei mi hanno sempre accompagnato, anche quando andavo alle superiori, a frequentare corsi di recitazione. Mi hanno sempre sostenuto e per questo mi sento grato e fortunato. Essere appoggiati dalle persone che si amano è davvero un privilegio”.

Nella sua stanza ci sono fotografie?

“In camera da letto no, ma se entra in salotto trova tantissime fotografie della mia famiglia, dei miei amici e del mio fidanzato. Ci sono molti oggetti, libri e una libreria molto grande. Ho recuperato anche un baule della precedente proprietaria della casa: l’ho pulito e restaurato. Mi piace mescolare stili diversi, un po’ moderni e un po’ classici. È uno spazio accogliente e caldo”.

Se potesse scegliere una fotografia da conservare per sempre tra quelle che ha esposto, quale sarebbe?

“Sicuramente quella della mia famiglia. Vivendo lontano, per me è fondamentale”.

Dov’è casa oggi per lei?

“Casa è Cagliari. Se mi chiede dove vivo, le rispondo Novara. Ma se mi chiede dov’è casa mia, penso subito a Cagliari. Penso alla mia famiglia. Non agli amici: li ho qui al Nord, perché quelli che avevo a Cagliari li ho persi per via della distanza e di visioni diverse. Gli amici oggi sono sparsi un po’ in tutta Italia: a Roma, in Sicilia e altrove. Però la famiglia e l’idea di casa restano a Cagliari”.

In che cosa si sente profondamente sardo?

“Nella convivialità, nell’accoglienza, nella voglia di organizzare cene e pranzi. Un tratto molto forte dei sardi è anche il fatto che non si lasciano prendere in giro. Penso che i palermitani come lei siano molto simili ai sardi: è una caratteristica tipica di chi vive su un’isola. Noi siamo autentici: non ci interessa costruire facciate. È una caratteristica dei sardi che sento mia e di cui sono felice. Così come l’umiltà, una qualità che non tutti hanno. Ma anche la volontà di restare sempre con i piedi per terra e disponibili”.

Quando Matteo si sente solo?

“Mi sento solo quando sono da solo. Ho vissuto i miei primi diciotto anni con la mia famiglia e adesso vivo con il mio fidanzato. Mi sento solo quando non c’è nessuno in casa o quando non ho nulla da fare. Mi spaventa un po’ l’idea di poter restare solo un giorno. Però non succede quasi mai, perché sono una persona socievole, faccio amicizia con tutti e mi circondo di tante persone. L’idea di restare solo è, quindi, quasi irrealistica. Cerco sempre compagnia. È difficile che rimanga da solo per più di mezza giornata”.

Che rapporto ha con lo specchio?

“Essendo attori, lavoriamo molto con l’immagine. Per noi lo specchio è importantissimo. È uno strumento che ci accompagna continuamente nel lavoro, anche in sala trucco. Fa parte del nostro quotidiano ed è qualcosa di molto vicino a noi. Quello che vedo mi soddisfa: mi accetto per quello che sono, con tutti i miei difetti. Credo anche di essere un bel ragazzo, perché no? (ride, ndr). Tutti i miei difetti e tutte le mie cicatrici sono comunque ricordi e parti della mia vita. Non vedo perché non dovrei accettarli”.

Quanto è severo con se stesso?

“Molto. Sono un perfezionista. È un’arma a doppio taglio, perché a volte esagero e sono troppo severo: dovrei lasciarmi andare un po’ di più. Tengo molto al fatto che le cose escano in un certo modo, tanto che mi occupo personalmente del montaggio dei miei contenuti: so cosa fare, quando farlo e come farlo. Nel mio lavoro di attore, come nel caso dello spettacolo teatrale L’attimo fuggente, voglio attenermi il più possibile a ciò che mi chiede il regista ed essere preciso: se lo sei, quel regista si ricorderà positivamente di te. Fare una buona impressione ed essere affidabili è sempre importante”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che Matteo ha concesso a se stesso?

“Forse prendermi una pausa dai social e disintossicarmi un po’. Tra poco partirò per Madrid. Staccare per un momento è un gesto di cura nei miei confronti, perché sono una persona che lavora molto e che investe tanto mentalmente in ciò che fa. Quindi direi questo: fare un viaggio e fermarmi un attimo”.

Cosa sogna oggi il Matteo artista?

“Sogno il cinema. Sogno di vivere sui set, prendere il pickup alle sei del mattino per arrivare sul set alle otto e finire alle sette di sera dopo una giornata di lavoro. Per me sarebbe quello il successo: nella vita non voglio fare la star, voglio fare l’attore. Il successo è una conseguenza del mio lavoro, non il mio obiettivo. Voglio quindi recitare nel cinema e continuare a fare teatro: il mio obiettivo è lavorare nel cinema e collaborare con grandi professionisti. Mi piacerebbe anche avvicinarmi al mondo della moda, perché mi piace fare bozzetti e schizzi. Per i Webboh Awards del 5 maggio, ad esempio, indosserò qualcosa di ‘mio’. Avevo una giacca blu con alcuni buchi, perché qualcuno l’aveva bruciata accidentalmente con un accendino. Adesso la riempirò di strass, applicati in un certo modo. Mi piace anche il mondo della moda e l’idea di indossare grandi marchi. Credo che la moda e la recitazione raccontino entrambe delle storie: un abito lo fa esattamente come fa un attore. Sono due mondi diversi, ma profondamente connessi”.

Se dovesse vincere quel Webboh Award, che cosa rappresenterebbe per lei?

“Rappresenterebbe molto. Sarebbe un riconoscimento del lavoro che faccio ogni giorno e dell’impegno che ci metto. Sarebbe una grande soddisfazione per me, ma anche per la mia famiglia, che ha fatto tanti sacrifici. Però, se non dovesse andare così, andrebbe bene lo stesso. È già una bellissima esperienza. Sono stato nominato nella categoria ‘New Wave’ dopo appena venti giorni da quando avevo iniziato a pubblicare video: in quella categoria ci sono persone che fanno video da anni e, dunque, per me è già un traguardo essere stato nominato e partecipare alla cerimonia”.

Significherebbe anche riconoscersi un valore?

“Sì. E io spesso me ne dimentico. Quando non supero un provino, ad esempio, mi chiedo che cosa stia sbagliando. Magari arrivo in finale, ma poi non vengo scelto. E mi domando dove stia l’errore. Razionalmente so che un regista o un casting director ha un’idea precisa del personaggio. So che cercano qualcosa di diverso e che non è colpa mia. Però a volte me ne dimentico. Fa parte del percorso. Sono ancora un work in progress. Devo smettere di cercare una risposta a tutto e iniziare a vivere un po’ di più. Non devo bloccarmi anche se ci sono domande che restano senza risposta”.

Di che segno zodiacale è?

“Bilancia. Ascendente Sagittario, se non sbaglio. Sono completamente ‘folle’, ma credo che faccia un po’ parte di noi attori avere una vena di follia. Altrimenti non ci si spinge fino in fondo, nemmeno quando si interpreta un personaggio. Per me avere un lato folle è una qualità: ti rende un attore libero, in grado di interpretare qualsiasi ruolo”.