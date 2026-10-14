Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni e cita Gigi Proietti sull'avvocato e contadino: "Sempre colpa degli altri"

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La premier Giorgia Meloni ha tenuto un discorso al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha attaccato la presidente del Consiglio citando un celebre personaggio dell’attore romano Gigi Proietti.

L’attacco di Matteo Renzi a Giorgia Meloni

Matteo Renzi è stato il primo a prendere la parola nel corso delle dichiarazioni di voto.

Il leader di Iv ha chiamato la premier “Giorgia Proietti Meloni“, citando il celebre avvocato che “dà sempre la colpa agli altri”, interpretato dall’attore.

ANSA

“Giorgia Meloni ci dipinge un’Europa che è un Moloch della burocrazia e che è la causa dei problemi. Questa posizione non è la mia ma è coerente” ha detto l’ex premier.

“Ma qual è l’elemento? Costantemente lei dice, da quando ci siamo noi la voce della nazione è tornata. Delle due l’una”, ha sottolineato Renzi spiegando che “o l’Europa è il disastro che la presidente racconta, oppure l’Europa non è questa roba qui”.

La citazione di Renzi su Gigi Proietti.

Poi è arrivata la battuta che ha chiamato in causa il noto attore e caratterista romano scomparso nel 2020.

“È un’immagine un po’ da Gigi Proietti: quando c’è qualcosa che funziona l’avvocato si rivendica il risultato. Quando c’è un problema l’avvocato Proietti parla con il contadino Proietti allora dà la colpa agli altri”, ha detto il leader di Iv.

Il riferimento è a un celebre sketch in cui Proietti impersonava un legale (e anche il contadino suo assistito) particolarmente abile a prendersi meriti altrui e attribuire errori ad altri.

“Lei è da quattro anni che è lì. Lei ha fallito alla prova del cambiamento dell’Europa ed è stata aiutata dall’Europa nei momenti chiave”, ha concluso Renzi.

Renzi sui Blues Brothers e il ministro Urso

Il leader Iv ha poi continuato ad attingere dal cinema per scagliarsi contro la maggioranza.

“Sull’Ilva, presidente, l’ho vista in versione Blues Brothers“, ha detto dopo che Meloni ha provocato il gruppo di Iv nel corso delle repliche.

“Le mancavano soltanto gli occhiali scuri. Lei prima è partita con un evergreen dicendo che è colpa di Monti, Renzi… diamo la colpa sempre, mi stupisco che ancora non si dia la colpa all’evidente responsabilità di De Pretis, di Crispi”, ha evidenziato.

Il leader Iv ha affermato che “sull’Ilva, ci sono stati 12 decreti, 8 diretti e 4 collegati, c’è stata una serie di misure che voi avete preso sull’Ilva, ma c’è un fatto simbolico: il 4 settembre del 2026”.

Renzi ha ricordato che “a Bari il governo Meloni festeggiava il record di longevità, nelle stesse ore a 100 chilometri di distanza, a Taranto, partivano 2495 lettere di licenziamento che sono arrivate agli operai dell’Ilva e che non sono state firmate né da Agostino De Pretis né da Mario Monti, ma dalla incapacità di un governo che ha Urso al ministero dello Sviluppo economico di affrontare il principale problema di crisi aziendale”.