Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni in Senato, "frasi da Baci Perugina, dopo Governo Vinavil toccherà a noi"

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Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la discussione sull’informativa della premier nell’aula del Senato. Renzi ha sottolineato il risultato del referendum, sfavorevole alla maggioranza, chiedendo all’esecutivo di dimettersi e affermando che i partiti che lo sostengono non hanno più consenso nel Paese.

Renzi contro il “Governo Vinavil”

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha risposto duramente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a seguito dell’informativa del Governo al Senato dopo il risultato del referendum sulla giustizia.

Renzi ha sottolineato proprio il risultato del referendum, con la netta vittoria del “no”, scelta sostenuta dall’opposizione, contro la riforma elaborata dalla maggioranza.

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Il senatore si è scagliato soprattutto contro la frase con cui Meloni ha analizzato il risultato della consultazione “Il sì conferma, il no riaccende”, dicendo: “L’ho trovata meravigliosa per i Baci Perugina. Per la politica, no. Presidente, il no se lo faccia dire non riaccende, il no rimbomba. E rimbomba per i prossimi 15 mesi tutti i giorni. Il governo Vinavil ha una data di scadenza molto chiara, tra poco tocca a noi”.

L’analisi di Renzi sul consenso del Governo

Renzi ha anche sottolineato che la maggioranza molto solida che sostiene il Governo Meloni è stata ottenuta grazie alla divisione delle opposizioni alle scorse elezioni politiche.

Per come funziona la legge elettorale, infatti, i partiti sono incentivati a creare grandi coalizioni, piuttosto che a correre da soli. Il leader di Italia Viva ha detto: “Oggi ha menato sulle opposizioni, perché si rende conto che se le opposizioni stanno insieme lei va a casa e altro che un ‘no’ che l’accende, quello è un ‘no’ che la spegne”.

La richiesta di dimissioni di Renzi

Nel suo discorso, Renzi è spesso tornato sulla sconfitta al referendum costituzionale del 2016 subita dalla sua maggioranza, che portò alle dimissioni del suo Governo, succeduto da quello di Paolo Gentiloni.

Renzi ha dichiarato che Meloni ha avuto la “sfiducia dei cittadini“, e ha direttamente invitato la presidente del Consiglio a “salire al Quirinale e dimettersi” (ipotesi, come quella del rimpasto, che la stessa Meloni ha allontanato nel suo discorso alla Camera).

Il senatore ha poi accusato la premier di aver utilizzato le dimissioni di Andrea Delmastro, Daniela Santanchè e Giusi Bartolozzi per “non metterci la faccia”, ed evitare le proprie.

L’affermazione di Renzi che sembra aver causato la reazione più evidente da parte di Meloni sembra però essere quella riferita alle inchieste sui genitori del leader di Italia Viva, che non hanno portato a condanne.

Renzi ha detto, riferito a Meloni: “Sa qual è la differenza tra voi e noi? Io non ho mai attacco il presidente del Consiglio per suo padre, sua madre o la sua famiglia”. Secondo Adnkronos, la premier si è mostrata palesemente in disaccordo con questa affermazione.