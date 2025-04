Matteo Renzi attacca Meloni e Tajani sui dazi di Trump, l'accusa al "governo di influencer incapaci"

Matteo Renzi critica con toni duri le recenti esternazioni di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Nelle scorse ore, dopo che Trump ha dichiarato che introdurrà pesanti dazi che colpiranno anche i Paesi dell’Ue, le borse mondiali sono crollate. Milano ha perso il 6,5%, un dato finanziario drammatico. Tajani ha parlato di “eccessivo allarmismo”, mentre la premier ha detto di essere sì preoccupata, ma che non ne farebbe una “catastrofe”. Renzi ha tuonato su entrambi, dipingendoli come degli “influencer”.

Dazi imposti da Trump, Renzi contro Meloni e Tajani

“Niente allarmismi, dice Meloni. E le Borse di Milano crollano come nel giorno delle Torri Gemelle perché c’è troppo allarmismo, dice Tajani. Abbiamo un governo di influencer incapaci. Serve una reazione subito”. Così Renzi in un tweet pubblicato su X. Un attacco duro nei confronti della presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri.

Secondo il leader di Italia Viva, non bisogna tentennare in questo momento. Potrebbe scatenarsi una ‘tempesta perfetta’, con un’escalation che, secondo gli analisti, potrebbe portare l’economia globale in recessione.

Fonte foto: ANSA Il senatore Matteo Renzi

L’ex premier ha anche parlato con il Sole 24 Ore, dichiarando che la reazione dell’Ue deve essere duplice. “La prima – ha spiegato – è darsi una bella svegliata, come chiede Mario Draghi. L’Europa deve ridurre la burocrazia, semplificare, cancellare gli obblighi assurdi che indeboliscono la nostra competitività.

“La seconda, necessaria, è rispondere agli Stati Uniti – ha aggiunto -. Chi dice non apriamo una guerra commerciale con Trump ignora una semplice verità. La guerra è già in atto e hanno cominciato loro. Saremmo considerati ancora più deboli con una reazione molle”.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

“Sono ovviamente preoccupata – ha detto Meloni, riferendosi al tema dazi, a margine della visita sull’Amerigo Vespucci a Ortona – Questo è un problema che va risolto. Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé”.

“Parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione. Non smetteremo di esportare negli Usa, ma attenzione all’allarmismo che sto vedendo in queste ore”, ha concluso la premier.

Antonio Tajani: “Allarmismo eccessivo”

Per Tajani, intervenuto a ‘Cinque minuti’, si deve “reagire con grande calma”. “Le borse crollano perché c’è un allarmismo eccessivo – il ragionamento del vicepremier – La stampa, i politici agiscono come se stesse crollando il mondo: non sta crollando il mondo. Qualora dovesse continuare questa azione il pil dell’Ue perderebbe lo 0,2%, massimo 0,3% in un anno: non è una situazione drammatica”.

“Bisogna agire, difendere la nostra industria, il nostro mercato, e fare in modo che non ci sia una guerra commerciale”, ha concluso il ministro.