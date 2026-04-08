Matteo Renzi attacca Salvini per le dichiarazioni su Trump e il Nobel per la pace, "la sfiga che porta..."

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Matteo Renzi ha attaccato Matteo Salvini per le dichiarazioni sul presidente americano Donald Trump.Il leader di Italia Viva ha ricordato le frasi del ministro di Trasporti in cui diceva che il tycoon meritava il premio Nobel per la pace: “La sfiga che porta Salvini ragazzi, è bastato che dicesse ‘ci sarà un anno di pace’ e tra un po’ si fa la guerra”, ha detto Renzi, in un video postato sui social.

Matteo Renzi contro Salvini, cosa ha detto

Matteo Renzi ha condiviso sui social un video contenente alcune sue frasi durante un’ospitata a È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer.

Nel corso della trasmissione il leader di Italia Viva ironizzava sulle posizioni della destra su Donald Trump e, in particolare, l’ex premier ha tirato in ballo Matteo Salvini.

ANSA

Il riferimento è alla crisi in Medioriente e alla delicatissima situazione tra Stati Uniti e Iran, con il presidente Usa che dopo aver minacciato “la fine di un’intera civiltà” ha annunciato una tregua di due settimane con Teheran.

“Mi colpisce che per un anno abbiamo sentito il centrodestra italiano raccontarci che ‘ora che c’è Trump sistema tutto’, fino a quello statista di Salvini che ha detto: con Trump sarà un anno di pace”, ha detto Renzi.

Renzi su Salvini: “La sfiga che porta…”

Nel video postato da Renzi su X, dopo la sua frase a È sempre Cartabianca è stato montato un vecchio video in cui Salvini parlava di Donal Trump.

“Chi critica Trump o rosica o non capisce. Io penso che il nemico non sia Trump, gli diamo il Nobel per la pace, altro che bullismo”, diceva il vicepremier e ministro dei Trasporti.

Ed ecco pronta l’ironia di Renzi: “Oh io voglio dire, la sfiga che porta Salvini ragazzi, è bastato che dicesse ‘ci sarà un anno di pace’ e tra un po’ si fa la guerra”.

Matteo Renzi sulla Meloni e il centrodestra

A un certo punto nel video si sente Bianca Berlinguer intervenire e sottolineare: “Non era solo Salvini, ma anche la Meloni ad aver detto che Trump avrebbe portato la pace a Gaza e si sarebbe meritato il Nobel”.

E a quel punto, come nel caso di Salvini, è partito un vecchio video in cui la premier Giorgia Meloni parlava del presidente Usa.

“C’è una persona che bisogna ringraziare, si chiama Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, repubblicano, in linea con i presidente repubblicani degli Stati Uniti d’America che solitamente la pace la portano e la guerra non la creano“, diceva la presidente del Consiglio durante un comizio.

“Non si trova uno adesso che dica viva Trump”, ha detto poi Renzi.

Nel suo post, l’ex premier ha scritto: “Fino a poco tempo fa si mettevano il cappellino MAGA e facevano la fila per baciare l’anello a Trump. Ora non si trova più nessun leader della destra che parla bene del Presidente americano. Questi cambiano idea su tutto“.