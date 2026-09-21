Matteo Renzi contro Antonio Tajani, "Ormai è un meme e non più un ministro": immagini satiriche fatte con l'AI

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Matteo Renzi attacca a più riprese Antonio Tajani dopo le frasi del ministro degli Esteri che aveva consigliato di scegliere le donne meno appariscenti perché più affidabili. Il leader di Italia Viva ha bollato Tajani come “un meme più che un ministro”, ha condiviso immagini satiriche fatte con l’AI in cui veste una gonna lunga e detto di preferirgli anche Luigi Di Maio in quel ruolo.

Matteo Renzi prende in giro Antonio Tajani

Matteo Renzi contro Antonio Tajani. L’ex sindaco di Firenze ha preso il là dalle dichiarazioni del politico di Forza Italia per schernirlo dopo che nelle ultime ore le sue parole avevano generato una bufera.

Prima sul suo profilo Facebook e poi intervenendo a “Lo Stato delle Cose”, su Rai Tre, il leader di Italia Viva ha attaccato il vicepremier con dichiarazioni molto forti.

L’attacco dopo le frasi sulle donne

L’invettiva di Renzi contro il ministro degli Esteri parte con quello che è ormai diventato un suo slogan e che aveva già postato sui suoi social. “Tajani ormai è un meme, non è un ministro”, dice in tono scherzoso partecipando al programma condotto da Massimo Giletti. In più, guardando al passato, fa un raffronto con quanti l’hanno preceduto in questa importante carica: “C’è stato Andreotti ministro degli Esteri, c’è stato Fanfani, c’è stato Moro. Alla fine, persino Di Maio era meglio”.

“Il problema è che noi siamo in presenza di uno che in teoria fa il ministro degli Esteri e qui c’è una guerra al giorno. Abbiamo una situazione di tensione in Ucraina, abbiamo un clima devastante in Medio Oriente, abbiamo delle tensioni in Cina e lui riesce sempre a dire la cosa più banale. Ci sono conflitti ovunque, una situazione internazionale con un rischio di escalation. Ti aspetti dal ministro degli Esteri delle parole chiare sul posizionamento degli italiani. E lui dice: ‘Se qualcuno è nella zona del conflitto e vede passare un drone, chiuda la finestra’”, aggiunge in tono scherzoso.

Tornando al merito delle parole di Tajani sulle donne, quindi chiosa: “Non puoi dire che una ragazza se c’ha la gonna un po’ più corta non è seria, ma che siamo nel 1700?! Le parole sulla serietà di una ragazza che se c’ha la gonna un po’ più lunga allora non ti mette il cornetto. Fatti vedere da uno bravo. C’è quella canzone del neomelodico Angelo Famao: ‘Con quella gonna corta mi fai girare la testa’. Ecco, questo è Tajani, gli hanno fatto girare la testa”.

Il post sociale e le immagini di scherno

Prima dell’intervento televisivo, Matteo Renzi aveva già sviscerato la vicenda sul suo profilo Facebook. Qui aveva condiviso delle foto create dall’intelligenza artificiale in cui si vedeva Antonio Tajani prima con una minigonna e poi con un abbigliamento più casto.

A corredo, aveva scritto: “Ringrazio le donne di Italia Viva che hanno scovato, poi rilanciato e fatto girare sui social il video di Tajani sulle gonne delle donne. Sono fiero di voi: senza la vostra tenacia la frase di Tajani sarebbe finita nel dimenticatoio”, scrive.

Quindi, attacca: “È devastante pensare che nel momento più difficile della politica internazionale abbiamo un ministro degli Esteri incapace, retrogrado, banale. Tajani è ormai un meme più che un ministro”.