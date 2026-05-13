Matteo Renzi contro Giorgia Meloni, critiche al "governo che sembra la famiglia Addams": replica della premier

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Premier time animato al Senato, dove la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata per rispondere a nove interrogazioni fra maggioranza e opposizione. Matteo Renzi fra i più duri: il leader di Italia Viva ha accusato il governo di essere “come la famiglia Addams“. La replica di Meloni non si è fatta attendere.

Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni in Senato

Renzi ha accusato Meloni di essersi circondata di uomini e donne non all’altezza del ruolo.

“La qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all’altezza della sfida geopolitica”, ha attaccato Renzi.

ANSA

“Potrei fare tutti gli esempi di questo mondo, ma ormai sono agli atti dallo Sviluppo economico agli Esteri. Mi limito al caso della settimana: il ministro della Cultura che riesce a farsi dare dell’assenteista da Salvini, impresa più unica che rara”.

E ancora: “Che riesce a litigare col mondo della sinistra, col cinema. Che riesce a litigare con gli intellettuali di destra, da Buttafuoco a Cardini. E che riesce persino a licenziare gli stessi collaboratori che avevate scelto per lui”.

“È incredibile – ha proseguito Renzi – come in questo governo i leader, quando c’è un problema, licenziano i sottoposti. Lei lo ha fatto con la Santanchè, Giuli con il capo segreteria“.

Poi l’escalation: “Ecco, se c’è uno come Giuli al governo è colpa sua, Presidente. Perché Giuli stava benissimo nel suo habitat naturale nel bosco a suonare il flauto col dio Pan”, ha punto Renzi citando un vecchio video di Giuli flautista immerso nella natura.

Si continua: “È lei – ha aggiunto Renzi – che ha scelto un governo non all’altezza e oggi offre il portone alle opposizioni. Presidente, l’unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti. Spero che in replica mi riesca a spiegare perché. Che competenze ha un ginecologo per andare alla Corte dei Conti?”.

Renzi a Meloni: “Voi come la famiglia Addams”

Infine l’affondo, in risposta ad alcune proteste dai banchi della maggioranza: “Non capisco l’imbarazzo! Se anziché un governo sembra la famiglia Addams non è mica colpa mia, li avete scelti voi!”

Renzi ha poi domandato alla premier lumi sull’azione del governo e sul Pnrr.

La replica di Meloni a Renzi

“La cosa interessante è che si invoca la presenza della Presidente del Consiglio per confrontarsi, e ogni volta che si viene qui si inizia con insulti e accuse, per cui c’è poco da parlare”, ha replicato Meloni.

La premier ha poi rivendicato la stabilità del governo (il secondo per durata nella storia della Repubblica) e ha passato in rassegna gli altri obiettivi: rafforzare il potere d’acquisto per le famiglie, gli incentivi alle imprese, quelli alla natalità e gli obiettivi sul Pnrr.