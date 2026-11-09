Matteo Renzi contro Marco Travaglio e le previsioni politiche: "Faccio perdere? Ricordo cosa diceva di Draghi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Matteo Renzi torna a incalzare il centrosinistra e rilancia la necessità di un accordo tra tutte le forze di opposizione per battere Giorgia Meloni. Ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, Renzi si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa nel riferirsi a uno dei suoi più acerrimi detrattori, Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano.

Il ruolo di Matteo Renzi nel centrosinistra

Andiamo con ordine. In una recente intervista al Corriere della Sera, Renzi ha svelato le carte: insieme a Dario Franceschini del PD starebbe lavorando per blindare le primarie del Campo largo. L’obiettivo sarebbe quello di ridurle a una sfida a due fra Giuseppe Conte ed Elly Schlein.

E poi c’è un altro fronte aperto: Renzi ha parlato di Silvia Salis come della nuova federatrice di un gruppo centrista. La diretta interessata, che intende concentrarsi unicamente sul suo ruolo di sindaca di Genova, si è subito smarcata.

ANSA

Renzi, in tv da Gruber, ha precisato che tale scenario diverrà realtà a una condizione: unicamente “se lo vuol fare” la diretta interessata, ovvero Silvia Salis. Altrimenti? “O non ci sarà la lista unitaria oppure ci sarà un’altra persona che incarna questa lista”.

Matteo Renzi contro Marco Travaglio

Questo il titolo della puntata di Otto e Mezzo di lunedì 9 novembre: “Renzi aiuta o danneggia il Campo largo?“. Gruber ha chiesto conto a Renzi delle voci secondo le quali piuttosto che essere una risorsa, per il Campo largo lui sarebbe una sciagura. Fra chi la pensa così da sempre, ad esempio, c’è il giornalista Andrea Scanzi secondo il quale “Renzi è il più grande disastro del centrosinistra”. Per non parlare di Marco Travaglio, vecchio nemico del leader di Italia Viva che non perde occasione per attaccarlo.

“Quello lo dicono quelli che vengono a questa trasmissione che si chiamano ‘Gli amici del Fatto Quotidiano‘, e a me fanno piacere perché tutte le volte che Travaglio fa una previsione su di me io mi ricordo le sue previsioni. Su Draghi, su Putin e sul resto…”, ha replicato Renzi.

A livello politico, invece, è Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle a non stimare Renzi. Così ha commentato Conte: “La presenza di Italia viva nella coalizione non è un problema nostro, ma dell’Italia. Se una parte dell’elettorato del M5S non andasse a votare per la presenza di Renzi, noi non manderemmo mai a casa Meloni”. La dichiarazione è contenuta nell’ultimo libro di Bruno Vespa, Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein.

Renzi non è un tipo che rinuncia a combattere: poco dopo ha proposto a Gruber un faccia a faccia fra lui e Travaglio.

Cosa disse Travaglio di Draghi e Putin

Questo disse a suo tempo Marco Travaglio, in replica a chi tirava in ballo Mario Draghi come possibile successore di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi: “Se qualcuno vuole fare il governo Draghi lo lanci… Chiamino Draghi così scopriranno subito che non è disponibile e la piantano visto che è un anno che parlano di una cosa che non esiste”. Non molto tempo dopo Mario Draghi divenne Presidente del Consiglio.

E questa fu la previsione di Travaglio su Putin: “L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancora rinviata causa bel tempo), eravamo tutti col fiato sospeso in attesa del Verbo. Ora – ci dicevamo – parla Draghi, nuovo Salvator Mundi, e mette in riga quel tamarro di Putin”. Era il 23 febbraio 2022. Il giorno dopo Putin invase l’Ucraina.

Il futuro del centrosinistra secondo Renzi

“Il compromesso è necessario oggi nel centrosinistra, se lei dice c’è qualcuno che pensa di vincere facendo fuori gli altri, lei me lo presenti perché quel qualcuno lì sta distruggendo il centrosinistra”, ha detto Renzi.