Matteo Renzi correrà la maratona di Atene 2025, l'annuncio del leader Iv: "Una sfida con me stesso"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un annuncio, una sfida, un desiderio. Matteo Renzi correrà la maratona di Atene domenica 9 novembre. Una corsa di certo non semplice, un percorso di 42 km tra i miti e le leggende dell’antica Grecia fino allo stadio Panatenaico, in cui si conclude la gara. Il leader di Italia Viva ha annunciato sui social la sua partecipazione: “Vediamo come andrà, io ci provo”, ha scritto l’ex premier in un lungo post.

L’annuncio di Renzi sulla maratona di Atene

“Quando ho compiuto 50 anni, ho fatto un elenco di 50 cose da fare, di 50 sfide che voglio vincere. Tutte contro me stesso”.

Inizia così il post sui social in cui Matteo Renzi, che spesso in passato ha vestito i panni del corridore o del calciatore, soprattutto a scopo benefico, ha annunciato la sua partecipazione alla maratona di Atene 2025.

Che era presente, a quanto pare, tra quelle 50 cose: “Nella mia lista c’è anche finire la Maratona di Atene. Perché non è una maratona, è LA maratona“, ha detto il leader di Italia Viva.

10 anni dopo aver “salvato la Grecia”

Nell’annuncio di Renzi poi, oltre ai ricordi del liceo classico, c’è spazio anche per una piccola rivendicazione politica di quando era presidente del Consiglio.

“In più mi piace farlo dieci anni dopo la battaglia che abbiamo vinto al Consiglio Europeo, salvando la permanenza europea della Grecia, contro i burocrati che non capivano che senza Grecia non c’è Europa”, ha scritto.

Poi ha aggiunto: “Conservo il ricordo di quella vittoria come uno dei più belli dei miei anni a Bruxelles, una delle rare volte in cui in Ue la politica ha sconfitto la tecnocrazia”.

L’arrivo nel mitico stadio Panatenaico

Poi una riflessione sull’arrivo della maratona, che si concluderà nel mitico e iconico stadio Panatenaico, il primo impianto delle moderne Olimpiadi.

“Lo stadio della Maratona ai Giochi del 2004 con la vittoria di Stefano Baldini“, ha scritto Renzi ricordando l’oro olimpico del maratoneta azzurro.

Poi Renzi ha concluso: “Pensare di entrarci è emozionante. La mia sfida però non è pensare all’arrivo ma gustare il passo dopo passo: come canta Cesare Cremonini, l’incanto sarà godersi un po’ la strada. Io ci proverò“.

Cos’è la maratona di Atene

La maratona di Atene si sviluppa lungo 42 km (il percorso intero, ma c’è anche la possibilità di correrne solo 10 o 5) e si conclude, come detto, allo Stadio Panatenaico, ripercorrendo l’antico percorso originale da Maratona ad Atene.

La maratona si svolge ogni anno, in genere a novembre, dal 1972 e attira circa 40mila partecipanti da tutto il mondo. La maratona e il suo percorso sono ispirati alla corsa dell’esercito ateniese antico da Maratona ad Atene dopo la storica battaglia di Maratona del 490 a.c.

Prendendo spunto dalla tradizione della fiamma olimpica, la gara è caratterizzata dalla fiamma della Maratona, che viene accesa alla Tomba della Battaglia di Maratona e portata fino allo stadio di Maratona prima dell’inizio di ogni gara.