Matteo Renzi lancia il Tajanometro alla Leopolda 2026 "per misurare la lunghezza di chi arriverà in gonna"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Matteo Renzi, attraverso la sua Enews, ha provocato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo che quest’ultimo è stato travolto dalle polemiche per un ragionamento sulla lunghezza delle gonne usate dalle donne. Il leader di Italia Viva ha riferito che alla Leopolda 2026, che si terrà dal 2 al 4 ottobre, verrà lanciato il Tajanometro “per misurare la lunghezza di chi arriverà con la gonna”.

Leopolda 2026: Matteo Renzi lancia il Tajanometro per la lunghezza di chi arriva con la gonna

“Entrando alla Leopolda ci sarà il Tajanometro per misurare la lunghezza di chi arriverà in gonna e ci sarà la prima Leopolda’s Cup di biliardino”, si legge sulla Enews di Renzi.

La provocazione a Tajani è più che palese. Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia da giorni è finito in un polverone mediatico, facendo incetta di critiche, dopo essere intervenuto alla kermesse “Itaca” a Formello avventurandosi in consigli da dare ai giovani e ‘scivolando’ sulla gonna.

ANSA

Cosa ha detto Antonio Tajani sulle gonne

“Se dovessi consigliare a un ragazzo quale donna sposare – disse – gliene suggerirei una meno appariscente ma più affidabile, più seria, la quale di certo sarà una buona madre di famiglia. Pronta a dare le risposte che servono, sempre presente”.

“Magari meno carina, con la gonna un po’ più lunga. Mentre con quella affascinante magari arriva qualche “cornetto”, con l’altra sicuramente si è certi di un amore per sempre. Manterrà fede alla promessa matrimoniale e garantirà la stabilità della casa. Ci sarà”, concluse Tajani, il cui discorso è stato ritenuto da molti di stampo patriarcale.

Il leader di Forza Italia, dopo essere stato attaccato da più fronti, si è scusato, affermando che non era sua intenzione offendere qualcuno.

Il primo affondo di Renzi: “Ministro retrogrado”

Non appena scoppiarono le proteste su Tajani per le frasi delle gonne, Matteo Renzi scrisse su Instagram un post durissimo contro il ministro, definendolo “incapace, retrogrado e banale”.

“Ringrazio le donne di Italia Viva – aveva scritto l’ex premier – che hanno scovato, poi rilanciato e fatto girare sui social il video di Tajani sulle gonne delle donne. Sono fiero di voi: senza la vostra tenacia la frase di Tajani sarebbe finita nel dimenticatoio”.

“È devastante pensare che nel momento più difficile della politica internazionale abbiamo un ministro degli Esteri incapace, retrogrado, banale. Tajani è ormai un meme più che un ministro”, aveva concluso Renzi.