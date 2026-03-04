Matteo Renzi provoca Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa all'Iran, "poco più di un peluche di Trump, non conta"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Matteo Renzi non le manda di certo a dire Giorgia Meloni dopo gli ultimi sviluppi della politica internazionale. Ospite da DiMartedì, il leader di Italia Viva ha infatti definito la premier “peluche di Trump” per quanto successo nel recente attacco all’Iran in cui l’Italia è stata avvertita solo a cose fatte, creando tanto imbarazzo anche con il caso Crosetto. E l’attacco di Renzi si è poi spostato anche su Tajani, a sua volta criticato anche da Giuseppe Conte, per “l’inadeguatezza” del ministro.

Renzi e la provocazione a Giorgia Meloni

Ospite in studio martedì 3 marzo, nel corso di DiMartedì Matteo Renzi si è scagliato contro il governo Meloni. L’ex presidente del Consiglio, infatti, non ha digerito il mancato avviso all’Italia per gli attacchi coordinati tra Usa e Israele all’Iran.

Ciò che più critica, però, sono le affermazioni di Meloni che in passato si era definita un “ponte tra Trump e l’Europa”. Renzi, infatti, ospite di Giovanni Floris a La7, ha contestato il fatto che questo ponte “non esiste perché se Trump ha un problema chiama Merz e non Meloni, e la considera poco più di un peluche“.

ANSA

“Abbiamo un politica estera che non incide su nessuno dei dossier internazionali, ecco il dramma. La Meloni non conta, è questa la preoccupazione che io ho come italiano” ha attaccato Renzi.

Il leader Iv ha poi rincarato la dose sottolineando che “gli italiani stanno comprendo che il governo è fatto da incapaci”.

L’attacco di Conte a Meloni

Stesso parere, seppur con parole diverse, quello di Giuseppe Conte che poco prima di Matteo Renzi sempre a DiMartedì aveva attaccato la premier e il governo di centrodestra.

Il leader M5s, infatti, aveva definito il governo Meloni con un “servo sciocco” di Trump in quanto la premier “prende gli schiaffi” dagli Usa nonostante i tanti tentativi di “invocare” il presidente americano.

Renzi attacca anche Tajani: “Inadeguato”

Tornando a Renzi, il leader Iv ne ha avute anche per il ministro Antonio Tajani.

L’attacco, diretto e senza giri di parole, è arrivato dopo le uscite del vicepremier che ha detto “se siete bloccati a Dubai e vedete un drone non affacciatevi alla finestra”. Renzi ha criticato le dichiarazioni di Tajani, viste come quelle di un ministro che dice “se ad agosto c’è caldo non uscite alle 14, bevete tanta acqua e cercate di stare in compagnia”.

“Abbiamo un ministro che anziché raccontare i problemi tra sunniti e sciiti, tra Islam radicale e riformista ci sta facendo un elenco di buone intenzioni di uno che non conta niente e dimostra la sua inadeguatezza” l’accusa di Renzi.

Conte e lo scontro con Tajani

E anche Giuseppe Conte aveva avuto da ridire su Tajani, col quale era andato già in scena un duro scontro in Senato poche ore prima.

Proprio su quell’episodio di tensione Conte ha sottolineato di aver contestato al ministro degli Esteri “che l’Italia e questo governo sta facendo il servo sciocco degli Usa“, sottolineando lo scivolone sul cappellino MAGA accettato al Board of Peace in cui “l’Italia non doveva andare perché quello è affare privato di Trump”.

L’ex premier, infatti, ha evidenziato a DiMartedì che quell’incontro “non ha nulla a che vedere con la pace” accusando Trump di stare “costruendo un progetto di speculazione immobiliare vergognoso a danno della popolazione palestinese”.