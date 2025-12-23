Matteo Renzi provoca in Senato sul dibattito sulla Manovra, "è durato meno del concerto di Claudio Baglioni"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Renzi in Senato critica la Manovra 2026 appena approvata. In un suo passaggio, rivolgendosi al governo, in particolare al ministro Giorgetti, ricorda come questa dovesse essere la destra delle no tax e invece nei prossimi anni viene confermata e raddoppiata la Tobin tax. Definisce la Manovra “brutta e senz’anima”, ma soprattutto sottolinea che il dibattito intorno a questa è durato meno di un concerto di Baglioni.

Il riferimento a Baglioni

L’intervento di Matteo Renzi al Senato inizia sottolineando come la qualità dei concerti sia aumentata nell’Aula, ma sia diminuita la quantità di tempo dedicata alla legge di bilancio. La responsabilità, dice, è del governo.

Poi, in riferimento al concerto di Baglioni: “In questa Aula, presidente, Baglioni qualche giorno fa ha utilizzato una metafora molto bella all’interno di un concerto davvero notevole, spiegando che questo è il teatro degli italiani”, esordisce.

ANSA In foto Matteo Renzi

Prosegue dichiarando che fa i complimenti all’ufficio di presidenza sulla qualità dei concerti, ma deve far notare anche, con rammarico, che è diminuita la quantità dei dibattiti, soprattutto sul tema della legge di bilancio.

Il dito puntato su Giorgetti

Ma di chi è la colpa del minor tempo dedicato alla legge di bilancio, rispetto all’organizzazione del concerto di Baglioni? Matteo Renzi, di Italia Viva, ha le idee chiare e punta il dito contro il governo e contro Giorgetti.

Secondo Giorgetti sono pratiche comuni, che accadono sempre, ma Renzi gli fa notare che l’unica costante nei vari governi che si sono succeduti è la sua nomina a ministro.

“Ed è il simbolo di un suo trasformismo che la porta oggi a giudicare prudente una legge che è mediocre”. Una legge che si mostra, prosegue, con l’anima divisa. La destra ha scherzato sempre sulla divisione della sinistra, dice Renzi, ma questa legge di bilancio ha dimostrato che anche la destra è divisa “come una cozza”.

Sulla Manovra 2026

Renzi spiega che la Manovra 2026, così come formulata, avrà una crescita pari allo 0%. Lo 0,7% annunciato è relativo soltanto alla crescita dovuta al PNRR. Quindi l’impatto della Manovra sarà equivalente a zero, e fa i complimenti al governo per essere riuscito in questo.

Dice che questa legge di bilancio “pensa molto ai mercati, ma poco ai supermercati”, aumenta la pressione fiscale e non si occupa dei giovani che se ne vanno. “Odiate i laureati, come ha dimostrato la ministra Bernini”.

Poi dichiara che le città saranno prive di laureati, ci saranno solo maranza e perderanno quindi anche sul tema della sicurezza. Alla destra ricorda che hanno voltato le spalle alla loro regola d’oro: meno tasse, più sicurezza.