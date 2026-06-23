Matteo Renzi replica a Conte, "Casa Riformista sulla scheda elettorale col centrosinistra, si spara sui piedi"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il progetto Casa Riformista scalda il dibattito nel centrosinistra e anima un botta e risposta tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Ospite di una trasmissione televisiva, Renzi ha replicato alle parole di Conte, che aveva commentato la foto con Schlein, Fratoianni e Bonelli spiegando che già in altre occasioni si erano incontrati senza coinvolgere il leader di Italia Viva.

Casa Riformista, Matteo Renzi replica a Giuseppe Conte

“Se a sinistra qualcuno vuole farmi opposizione me ne farò una ragione, io faccio opposizione a Meloni”, ha detto Matteo Renzi ospite della trasmissione L’aria che tira su La7.

L’ex premier, stuzzicato in merito all’intervista rilasciata da Conte a La Verità, non si è tirato indietro spiegando che Casa Riformista “sarà sulla scheda elettorale, e sarà nel campo di centrosinistra” e porterà ciò che ha fatto contro il governo Meloni in questi anni in Parlamento.

ANSA

Renzi: “La foto Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli è un errore”

Riferendosi alle parole di Giuseppe Conte, Matteo Renzi ha detto che l’obiettivo di Casa Riformista è creare una ipotesi di alternativa a Meloni “per evitare che La Russa vada al Quirinale”. In merito all’ampliamento della coalizione di centrosinistra, Renzi ha ricordato che “c’è il proporzionale, forse non lo hanno ancora capito che più siamo e meglio è”, aggiungendo di non avere preclusioni sull’eventuale coinvolgimento dell’assessore di Roma Alessandro Onorato.

“Io devo portare nel centrosinistra quelli che non votano Conte – ha proseguito – Poi se vogliamo parlare del passato allora dica perché ha portato Salvini al Ministero dell’Interno. La domanda a quelli di sinistra è: volete riconsegnare il Paese a Meloni? Fate pure, io non sarò complice”.

“Se qualcuno vuol mettere veti faccia pure, ma si sta sparando… sui piedi”, ha concluso Renzi prima di affermare che la foto che ritrae Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli è stata un errore perché “hanno riportato divisioni nel centrosinistra”.

Cos’ha detto Giuseppe Conte su Matteo Renzi

Ma cosa ha detto l’ex premier Giuseppe Conte sull’altro ex premier Matteo Renzi nell’intervista a Maurizio Belpietro pubblicata su La Verità? Il leader del Movimento 5Stelle è partito proprio dalla foto con Schlein, Fratoianni e Bonelli dicendo che già altre volte si erano riuniti senza Renzi.

Conte ha ricordato le proposte di legge fatte insieme su salario minimo, congedo paritario e conflitto di interessi, annunciando un prossimo incontro con lo stesso format. Un incontro che si terrà in una città del Nord e avrà “sempre lo stesso formato con Avs, M5S e Pd”.

“Stiamo lavorando al programma e dopo l’estate vedremo chi coinvolgere. Ora è il tempo del programma, dopo si capirà chi coinvolgere in questo programma”, ha detto Conte rispondendo alla domanda di Belpietro sull’eventuale coinvolgimento di Matteo Renzi.