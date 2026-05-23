Matteo Renzi replica a Meloni sui manifesti "quando c'era lei" e provoca: "Non è fascista, è sfascista"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Matteo Renzi replica a Giorgia Meloni, dopo che la premier ha scritto una lettera al quotidiano La Stampa, smentendo di essersi infuriata per i manifesti “Quando c’era lei” apparsi nelle stazioni di Roma e Milano e attaccando il senatore toscano. I manifesti in questione, ideati da Italia Viva, di cui Renzi è leader, rientrano in una campagna di comunicazione provocatoria contro la presidente del Consiglio. In particolare, sono stati affissi cartelloni in cui si legge la frase con i canoni dell’iconografia fascista “Quando c’era lei“.

Matteo Renzi contro Giorgia Meloni, tirato in mezzo anche Salvini

Meloni ha scritto una lettera alla Stampa. Renzi, per risponderle, ha a sua volta contattato il quotidiano torinese inviandogli una missiva.

“Mi spiace che Giorgia Meloni – ha esordito il senatore – abbia interrotto l’analisi dei dossier più importanti, da Hormuz ai salari, dal debito pubblico alla sicurezza, per dedicarsi allo scoop del bravo Ilario Lombardo”.

ANSA

“La storia è nota – ha aggiunto – Italia Viva ha fatto una campagna di manifesti per giocare sui treni in ritardo: “Quando c’era lei”, a differenza di quando c’era lui, Benito Mussolini. Un gioco ben riuscito, pensato dalle giovani comunicatrici di Italia Viva. E confermo che la Premier è stata sportiva facendomi i complimenti”.

Dunque Renzi conferma che Meloni, come raccontato dalla stessa premier nelle scorse ore, in realtà non si è adirata per i manifesti. Anzi si è congratulata privatamente per l’idea comunicativa di Italia Viva. Ha però smentito alcuni passaggi della versione della presidente del Consiglio, affermando che ai piani alti del governo la campagna ha innescato il “panico”.

“Purtroppo lo scoop di Lombardo è verissimo – ha sostenuto Renzi – Quando abbiamo piazzato nelle stazioni i cartelloni “Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo” è scattato il panico dalle parti del Governo. Non so se qualcuno tra una sagra e l’altra lo abbia detto a Salvini, ma sicuramente qualcuno lo ha detto a chi ci ha censurato obbligandoci a cambiare messaggio, pena la impossibilità di proseguire la campagna”.

Secondo il senatore, “si tratta di una folle violazione degli articoli 21 e 68 della Costituzione e agiremo in tutte le sedi per tutelare il nostro diritto e la nostra libertà”.

“Meloni non è fascista ma sfascista”

Renzi ha poi risposto agli attacchi di Meloni sul suo operato quando lui era premier: “Dice che quando c’ero io le cose andavano peggio di quando c’era (e c’è, ancora, per poco) lei. Quando c’ero io, c’erano Industria 4.0, Jobs Act, gli 80 euro, la riduzione delle tasse agricole e industriali, l’Imu prima casa, le Unioni civili, la flessibilità europea e potrei proseguire a lungo. Quando c’era lei abbiamo visto i salari perdere l’8% di valore reale, la Grecia superarci sul debito pubblico, la produzione industriale crollare”.

Il leader di Italia Viva ha proseguito scrivendo che “i sondaggi vanno e vengono, i dati Istat restano”. Ha poi spostato il focus sui referendum: “E comunque anche quando c’era lei si perdevano i referendum costituzionali. Solo che io ci ho messo la faccia e mi sono dimesso. Lei ha usato la faccia della Santanché e ha fatto dimettere lei. Questione di stile…”

Renzi ha quindi sottolineato che “almeno la Meloni ha saputo ridere sul messaggio scherzoso che Italia Viva ha affidato alla propria campagna per il due per mille”. E ancora: “Di questo siamo felici: strappare un sorriso alla Premier in questo periodo di sconfitte elettorali e di crisi economiche non era facile”.

“Una considerazione finale: qualcuno dice che abbiamo dato della fascista alla premier. Niente di più falso. Almeno una cosa buona Mussolini l’aveva fatta: i treni puntuali. Meloni no. Non è fascista, per nulla: al massimo è sfascista, visti i risultati e vista la situazione politica. Nessuna polemica ideologica: Meloni non è fascista e i dati dei ritardi sui binari lo confermano in modo inequivocabile”, ha concluso Renzi.

La lettera della premier e l’attacco al leader di Italia Viva

Meloni, nella lettera inviata a La Stampa e pubblicata dallo stesso quotidiano, ha smentito di essersi infuriata per la campagna di Italia Viva. Dall’altro lato ha pungolato Renzi.

“Gli italiani, soprattutto, ricordano bene che, quando al governo “c’era lui” e c’era il Pd, l’Italia era in condizioni tutt’altro che rosee”. Questo uno dei passaggi in cui ha criticato l’operato di Renzi a Palazzo Chigi.