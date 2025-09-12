Matteo Renzi rimpiange Silvio Berlusconi, duro attacco a Giorgia Meloni: "Pregiudicato? Lei è ancora peggio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Renzi, fondatore e leader di Italia Viva, ha lanciato un nuovo attacco alla premier Giorgia Meloni affermando che, “vedendo lei”, rimpiange “tutta la vita” Silvio Berlusconi. Se quest’ultimo era un pregiudicato, l’attuale presidente del Consiglio, secondo Renzi, è “spregiudicata, che in alcuni casi è ancora peggio”.

Perché Matteo Renzi rimpiange Silvio Berlusconi

Matteo Renzi è stato ospite di Corrado Formigli nella trasmissione Piazzapulita di La7, Alla domanda “Lo rimpiange Berlusconi?“, il leader di Italia Viva ha risposto: “Vedendo la Meloni, dieci volte meglio Berlusconi, tutta la vita, assolutamente sì“.

Corrado Formigli, a quel punto, ha detto: “Però Berlusconi era un pregiudicato, la Meloni no”. La replica di Renzi: “La Meloni è spregiudicata, che in alcuni casi è ancora peggio“.

ANSA

L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, fondatore e leader di Italia Viva. Il suo governo è durato dal 22 febbraio del 2014 al 12 dicembre del 2016.

Ancora Formigli: “Berlusconi però era Putiniano, la Meloni no”. E Renzi: “La Meloni dipende. Era putiniana, ha smesso di esserlo quando ha capito che se si fosse schierata contro Putin e per Zelensky avrebbe avuto il sostegno degli americani”.

Matteo Renzi ha aggiunto ancora sull’attuale presidente del Consiglio: “La Meloni voleva uscire dall’euro, Berlusconi almeno questo non l’ha mai fatto”.

L’attacco di Matteo Renzi a Giorgia Meloni su Palestina e Israele

Matteo Renzi ha sferrato un ulteriore attacco a Giorgia Meloni, in merito alle sue posizioni su Palestina e Israele: “La Meloni prima fase era molto filo palestinese, all’inizio della destra romana. Era molto anti israeliana”.

Il senatore ha detto ancora: “Lei non è una donna che ha delle idee fisse, la Meloni ha cambiato le sue idee per andare al Governo“.

Il siparietto tra Matteo Renzi ed Enrico Mentana a Piazzapulita

Sempre a Piazzapulita, Matteo Renzi è stato anche protagonista di un siparietto col direttore del Tg La7 Enrico Mentana.

“L’ho fatto assumere io in Rai, avevo 4 anni e mezzo…” ha detto ironicamente il leader di Italia Viva, entrando nello studio della trasmissione condotta da Corrado Formigli.

Pronta la replica divertita di Enrico Mentana alle parole pronunciate da Matteo Renzi: “Ne aveva 5, già comincia ad abbassarsi l’età…”.