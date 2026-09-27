Matteo Renzi scrive un libro sull’Italia post Giorgia Meloni, “se vince nel 2027, si prende il Quirinale”
Racconta dell’Italia dopo il primo Governo Meloni il nuovo libro scritto da Matteo Renzi, che predice l’arrivo al Quirinale della Premier
Si intitola Quando c’era lei. L’Italia dopo Giorgio Meloni, il nuovo libro di Matteo Renzi. Una riflessione sul futuro della politica italiana e, in particolare, sulle prossime elezioni politiche. Nel testo il leader di Italia Viva delinea ciò che, a parer suo, potrebbe accadere se Meloni ottenesse un nuovo mandato nel 2027, con conseguenze anche sul Quirinale.
- Giorgia Meloni punterebbe al Quirinale
- L’ipotesi sulle elezioni politiche del 2027
- L’appello di Matteo Renzi alla sinistra
- L'attacco a Urso, Salvini e Tajani
Giorgia Meloni punterebbe al Quirinale
Matteo Renzi afferma di avere le idee chiare sulla strategia politica della Premier: “Il gioco di Meloni è evidente. […] Si giocano tutto nelle elezioni della primavera 2027. Se vincono, chiama l’all-in”.
Le prossime politiche vengono definite dal leader di Italia Viva come un “vero referendum” dove “se Meloni vince, prende tutto”.
Ovvero, il governo fino alla fine del secondo mandato di Sergio Mattarella, prevista prima delle Europee del 2029.
A quel punto, ipotizza Renzi, Meloni potrebbe chiedere “al Parlamento di mandarla al Quirinale da dove governa allargando le funzioni”.
Quello previsto da Renzi sarebbe dunque “un presidenzialismo de facto”.
L’ipotesi sulle elezioni politiche del 2027
Nel suo libro edito dal Corriere della Sera, che ne ha pubblicato un estratto in anteprima, Matteo Renzi dedica ampio spazio alle elezioni politiche della primavera 2027.
Agli occhi del Senatore, il risultato delle prossime Politiche determinerà gli equilibri parlamentari che porteranno all’elezione del prossimo capo di Stato.
Un secondo mandato dell’attuale maggioranza, significherebbe “il ritorno di Salvini al Viminale, l’avvento di Vannacci – non di Draghi – a Palazzo Chigi”.
E, ed è questo il punto su cui Renzi si focalizza, “l’elezione di Meloni al posto di Mattarella”. Per lui “questa è la posta in gioco, niente di più, niente di meno”.
L’appello di Matteo Renzi alla sinistra
In Quando c’era lei Renzi si rivolge direttamente ai compagni di coalizione, affermando che “il Campo largo da solo non basta”.
A Pd, Cinque Stelle e Avs dovrebbe unirsi “un soggetto riformista”, ovvero “una forza di centro che guarda a sinistra”.
Tale forza, concludere Renzi in un moto propagandistico, sarebbe proprio tra ritrovarsi nel partito di cui è alla guida, Italia viva – Casa riformista.
L’obiettivo ultimo del centro sinistra unito dovrebbe essere quello di “eleggere un presidente della Repubblica all’altezza della sfida che lo attende” e “guidare il semestre di presidenza italiano in Europa (inizio 2028) con una maggioranza non sovranista”.
L’attacco a Urso, Salvini e Tajani
Sono tre, nell’ottica di Renzi, le sfide che attendono il centrosinistra: quella economica, umanistica ed europea. Il senatore non indica tuttavia dei punti programmatici.
L’attacco è agli attuali ministri del Governo Meloni: Adolfo Urso, all’Economia; Matteo Salvini, alle Infrastrutture; Antonio Tajani, agli Esteri.
“Davvero vogliamo lasciar loro il futuro delle nostre Istituzioni?” si chiede, lasciando da parte la diplomazia, uno dei leader dell’opposizione.