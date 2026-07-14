Matteo Renzi sfida Vannacci prima della Partita del Cuore 2026: "Facciamo una maratona, Kraken contro Generale"
Il fondatore di Italia Viva lancia la provocazione prima del match a L’Aquila che ha visto in campo la Nazionale Politici contro i Cantanti
Matteo Renzi ha lanciato una sfida sportiva al generale Roberto Vannacci. Prima del calcio d’inizio della Partita del Cuore 2026, il leader di Italia Viva ha trovato il tempo per una nuova provocazione. “Siamo alla Partita del Cuore, come tutti gli anni, a L’Aquila. Devo dire che è una cosa molto bella, siamo tutti insieme – ha detto Renzi –. Sai che cosa c’è? Non vedo il Generale vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido, il generale Vannacci, ma non a calcio, maratona: Renzi contro Vannacci. Kraken contro Generale”.