Matteo Renzi sta per chiudere Italia Viva, già pronta la nuova realtà politica dell’ex premier: il progetto

La Leopolda 2025, il tradizionale convegno di Italia Viva in programma dal 3 al 5 ottobre, ha attirato l’attenzione per il discorso tenuto da Matteo Renzi sul palco. Secondo un retroscena svelato da Il Corriere, l’ex premier starebbe lavorando a un nuovo progetto politico. Renzi sembra pronto a scommettere su Casa Riformista, che dovrà però affrontare un imminente test: le elezioni regionali in Calabra e Toscana.

Matteo Renzi: il retroscena sul nuovo progetto politico

Quella del 2025 potrebbe essere l’ultima edizione della Leopolda sotto le insegne di Italia Viva.

La tredicesima edizione del convegno, nato in realtà nel 2010, ma convegno ufficiale di Italia Viva dal 2019, è stata accompagnata anche da un retroscena, riportato da Il Corriere, secondo cui l’ex premier starebbe lavorando a un nuovo progetto politico.

Matteo Renzi alla Stazione Leopolda di Firenze, 3 Ottobre 2025

Renzi sembra intenzionato a dare vita a una nuova creatura, archiviando Italia Viva che, però, non verrà superata immediatamente.

L’esperimento sul quale il politico avrebbe intenzione di scommettere è Casa Riformista, contenitore civico e centrista.

La fine di Italia Viva

“Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte”, ha affermato Renzi nel corso del suo intervento del 3 ottobre alla Leopolda.

Per il momento, a Matteo Renzi Italia Viva servirà ancora: in primis, per poter percepire ancora il 2 per mille. Per il nuovo progetto politico dell’ex premier, in effetti, saranno necessari fondi e risorse economiche.

Non a caso, come riporta anche Il Corriere, all’interno della sala convegni dell’ex stazione la Leopolda è stata installata una postazione per effettuare donazioni mediante carta di credito.

Casa Riformista sotto esame: il test delle Regionali

Prima di poter archiviare definitivamente l’esperienza con Italia Viva, infine, Matteo Renzi e il suo nuovo progetto politico hanno un esame da superare.

Il “test” che metterà alla prova Casa Riformista si svolgerà a breve, con le prossime elezioni regionali in Calabria e in Toscana.

La soglia da superare è del 5% alle elezioni in Calabria del 5 e 6 ottobre, dell’8% a quelle in Toscana, che si svolgeranno il 12 e il 13 ottobre.