Matteo Renzi su Silvia Salis "leader dei centristi a febbraio 2027", il pronostico sulla sindaca di Genova

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Matteo Renzi, di Italia Viva, e Dario Franceschini, del Partito Democratico, starebbero lavorando a una strategia per blindare le primarie del Campo largo. L’obiettivo: ridurle a una sfida a due fra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Ma c’è anche una strategia, che riguarda un ipotetico blocco centrista da presentare alle elezioni 2027: secondo il piano renziano, il soggetto centrista potrebbe essere guidato da Silvia Salis, attuale sindaca di Genova.

Matteo Renzi e Italia Viva

Matteo Renzi, nei sondaggi, è un peso piuma: Italia Viva, infatti, rimbalza fra il 2% e il 2,5%. Può al più essere il classico ago della bilancia. Ma con le sue ambizioni di kingmaker, invece, Renzi può influenzare direttamente gli equilibri delle elezioni politiche e della democrazia in Italia.

Le primarie del Campo largo

“Io e Dario Franceschini stiamo lavorando a una soluzione” per le primarie del Campo largo, ha fatto sapere Renzi ai giornalisti, come riporta il Corriere della Sera. Ovvero: “Primarie secche, a un turno, con due soli candidati. Conte e Schlein. Se il nostro piano va in porto, mi viene da pensare che tutti i centristi voteranno poi per Elly…”.

ANSA

Quasi tutti, in realtà: “A naso, è in effetti probabile che Onorato possa andare su Conte”. Alessandro Onorato è un assessore romano (Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda) nonché fondatore del movimento Progetto Civico Italia.

Elezioni 2027, il ruolo di Silvia Salis

Se il piano Renzi-Franceschini dovesse andare in porto, ci sarebbe anche un secondo tempo: “Io penso che Silvia Salis, restando com’è logico a fare il sindaco di Genova, accetterà di guidare il nostro gruppone alle elezioni”.

L’obiettivo è quello di portare il gruppo centrista “tra l’8 e il 9%… Perché credo che l’obiettivo della doppia cifra sia fuori portata”. E c’è poi l’ulteriore sviluppo, che riguarda il ruolo di Silvia Salis: “Beh: è evidente che, non avendo la possibilità di sedere in Parlamento, credo che avrebbe il diritto, e probabilmente anche un po’ il dovere, di sedere al governo“.

“Se non sbagliamo mosse, sì, vinciamo”, sostiene Renzi. La durata del governo progressista sarebbe di almeno “due anni“.

Che succede se il piano Renzi-Franceschini fallisce

Il piano B, ventilato da Renzi, porterebbe a una lacerazione a sinistra: “Allora le primarie, per soddisfare l’ego di qualcuno, si trasformano in X Factor. Perché, vado a memoria, oltre a Conte ed Elly, avremmo pure il candidato di Avs e poi Magi, Spadafora, lo stesso Onorato… E quindi, per forza, ci dovrà essere in pista anche uno di Italia Viva”.