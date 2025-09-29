Matteo Ricci sconfitto da Acquaroli nelle Marche: "Lotta impari, Meloni mia vera avversaria ma rifarei tutto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Acquaroli ha vinto le elezioni nelle Marche con oltre il 52%. Il suo avversario Matteo Ricci attribuisce la sconfitta all’avviso di garanzia ricevuto in campagna elettorale, che definisce strumentale, dichiarandosi estraneo alle accuse. Ricci imputa inoltre alla premier Meloni di essersi “spesa pesantemente” per le Marche, rendendo la lotta “impari”.

Elezioni Marche, vince Acquaroli

Francesco Acquaroli è stato confermato alle elezioni come presidente della Regione Marche, battendo l’europarlamentare del centrosinistra Matteo Ricci, che si è fermato a circa il 44%.

Ricci ha riconosciuto la sconfitta, affermando di aver chiamato Acquaroli per congratularsi, ma ha anche denunciato che l’avviso di garanzia ricevuto in piena campagna elettorale ha avuto un peso importante.

Matteo Ricci si è segnalato per la sua netta posizione pro Palestina durante la campagna elettorale

“C’è amarezza per ciò che mi è successo personalmente” ha osservato Ricci. “Mi ha colpito la strumentalizzazione sui media dell’altra parte politica e purtroppo qualche effetto l’ha avuto. Tra qualche settimana sono fiducioso che uscirò dalla vicenda ma è indubbio che mi abbia ferito umanamente e politicamente”.

La stoccata a Meloni

Ricci ha definito la battaglia elettorale “impari”, con forze squilibrate sul terreno delle risorse, e ha sostenuto che la sua vera rivale è stata Giorgia Meloni.

“Le forze in campo sapevamo che erano sbilanciate, per ogni nostro manifesto ce ne erano sei degli altri” ha affermato. “La mia vera avversaria probabilmente era Meloni, non Acquaroli. Si è spesa molto perché le Marche era una delle poche regioni guidate da Fratelli d’Italia. La battaglia delle Marche ha assunto una valenza nazionale e si è spesa pesantemente con promesse elettorali. Hanno fatto di tutto e di più”.

Secondo altre valutazioni, a pesare sulla sconfitta di Ricci potrebbe essere stata anche la sua presa di posizione sul tema della Palestina, se si dà per assodato che la questione non sia in cima alle priorità dell’elettorato marchigiano.

“Lo rifarei domani mattina” ha ribadito. “Perché penso che un amministratore deve stare con i piedi nella sua terra ma deve stare con la testa nel mondo. Noi non possiamo girarci dall’altra parte rispetto ai crimini di Netanyahu. Avevo promesso che avrei riconosciuto lo stato di Palestina al primo consiglio regionale, non lo potrò fare ma la ritengo comunque una scelta giusta”.

L’avviso di garanzia per Matteo Ricci

L’avviso di garanzia era arrivato a fine luglio nell’ambito dell’inchiesta denominata “Affidopoli”, condotta dalla Procura di Pesaro. L’accusa è di concorso in corruzione e si riferisce a una presunta partecipazione a un sistema illecito di affidamenti diretti e sponsorizzazioni durante il suo mandato da sindaco, tra il 2014 e il 2019.

Le contestazioni riguardano in particolare affidamenti “sotto soglia” per interventi civici, eventi culturali, murales, celebrazioni, con il coinvolgimento di associazioni e altri 23 indagati tra dirigenti, collaboratori, funzionari, ex capi di gabinetto.

Matteo Ricci ha affermato di non essersi mai occupato direttamente di affidamenti pubblici, delegando ai suoi collaboratori. L’inchiesta è nata da ricostruzioni giornalistiche de Il Resto del Carlino e altri quotidiani locali che avevano denunciato anomalie negli affidamenti comunali.