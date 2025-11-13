Matteo Richetti di Azione vittima di doppio furto, rubati zaino e trolley: la battuta di Carlo Calenda

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una domenica bestiale, un lungo viaggio in treno di quelli che restano indimenticabili sì ma in senso negativo. Chiedere a Matteo Richetti che ha vissuto una giornata da nuvola di Fantozzi per la sfortuna. Il deputato di Azione, infatti, ha subito un doppio furto: prima lo zaino e poi il trolley. Infine, ha “subito” pure una battuta del leader del suo partito, Carlo Calenda, sulla vicenda che più sfortunata di così non poteva essere.

Il viaggio per Roma in treno

Una di quelle classiche giornate da dimenticare. È quella capitata a Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione che ha subito non uno ma addirittura due furti.

Come ha raccontato all’Adnkronos, Richetti stava tornando a Roma in treno da Brescia, dove era stato al compleanno di un amico e collega.

Richetti non era solo ma in compagnia di Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, e Carlo Calenda, leader e fondatore del partito.

Prima lo zaino a Firenze…

Il primo episodio è avvenuto a Firenze: Richetti ha deciso di approfittare del treno fermo per qualche minuto per scendere a far fare una passeggiata al cane che aveva portato con lui in viaggio.

Giusto il tempo di fare due passi e, una volta risalito a bordo, Richetti si è accorto che il suo zaino, con dentro iPad e alcuni oggetti personali, non c’era più

“Ho chiamato il capotreno e mi ha detto che, purtroppo, è una dinamica frequente durante la sosta a Firenze“, ha raccontato Matteo Richetti.

… e poi il trolley a Roma

Ma. come si dice, quando una giornata parte male può finire peggio. Ed è esattamente quello che è accaduto al parlamentare. Non fosse bastata la sventura dello zaino, una volta arrivato a destinazione, a Roma, e salito in macchina “un ragazzo ha aperto il portellone e si è portato via il mio trolley“.

“Una scena da film”, l’ha descritta Richetti anche se questa volta il film ha avuto un finale meno amaro. L’autista, infatti, è stato rapidissimo nella reazione e ha raggiunto il ragazzo. Poi, come ha spiegato Richetti, “sono arrivati anche i carabinieri che hanno fermato il ragazzo e io, almeno il trolley, l’ho recuperato”.

La sicurezza e la battuta di Calenda

Sfortuna, giornata nera ma soprattutto… questione sicurezza: c’è anche questo nelle riflessioni di Richetti su quanto accaduto: “Per carità, c’è di peggio e alla fine ci abbiamo riso sopra”, ha detto.

Proprio a Calenda, alla fine, è scappata pure la battuta: “Matteo, forse coi russi stiamo esagerando…”.

“Scherzi a parte, le stazioni purtroppo restano zone pericolose per quanto impegno ci si metta a bonificarle”, ha concluso Richetti.