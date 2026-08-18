Matteo Salvini al centro delle tensioni nella Lega dopo l'attacco di Attilio Fontana: è scontro interno

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aria di ammutinamento nella Lega dopo le parole di Attilio Fontana sulla possibilità di un passo indietro di Matteo Salvini. “Nessuna soluzione va esclusa a priori” ha dichiarato il presidente della Lombardia in un’intervista con cui ha chiesto un cambiamento urgente nel Carroccio per mettere un freno alla crisi di consensi. Dichiarazioni che hanno scatenato un vespaio nelle chat del partito, contrapponendo “Salviniani” contro i cosiddetti “nordisti”.

L’attacco di Attilio Fontana

Attilio Fontana ha mandato un messaggio al segretario della Lega attraverso un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha chiesto “di rivedere in modo sostenibile ed effettivo l’impostazione del partito” riportando il “malessere” dei cittadini raccolto dai militanti del partito e alla luce dell’emorragia di consensi.

“Nel direttivo, con il segretario Massimiliano Romeo – ha spiegato il governatore lombardo – abbiamo dato voce a questo malessere e alle esigenze di amministratori e cittadini, proponendo valutazioni politiche a partire da un dato di fatto: siamo passati dal 34 al 5 per cento dei voti. Insomma, il problema c’è, e quindi è opportuno lavorare per trovare una via d’uscita da questo declino e arrivare a una soluzione è utile non soltanto per la Lega, ma per tutto il centrodestra”.

La possibilità del passo indietro di Matteo Salvini

Fontana ha provato a stanare Matteo Salvini facendo riferimento a un fronte interno alla Lega, “una pluralità di persone che stanno lavorando per proporre un nuovo luogo di dibattito. A un’associazione larga e aperta a discutere sui temi importanti come, per esempio, la modernizzazione dello Stato”.

Nell’intervista il governatore ha evocato la possibilità che il Carroccio possa essere guidato da “una squadra forte, una leadership collettiva, diversamente dagli altri partiti”, senza timore di tenere in considerazione anche l’ipotesi di un passo indietro del vicepremier.

“La Lega non teme il rinnovamento – ha affermato – Chiediamo di rivedere in modo sostenibile ed effettivo l’impostazione del nostro partito, per valorizzare i suoi stessi asset. Perché ce n’è un gran bisogno ora. E il rilancio della Lega è una condizione prioritaria per l’intera coalizione di centrodestra”.

Le tensioni interne alla Lega

L’affondo del governatore lombardo non ha fatto piacere ai molti parlamentari “Salviniani”, infastiditi per le parole sulla stampa in vista del raduno di Pontida di settembre, provocando tumulti nelle chat interne del partito e accentuando le crepe con la cosiddetta “asse del Nord”.

“Quando esce un articolo sul nostro partito che non parli di beghe interne avvisatemi… E poi ci lamentiamo se calano i consensi” è il messaggio inviato dalla vicesegretaria Silvia Sardone alla chat del Consiglio federale della Lega, che Ansa ha potuto leggere.

“Abbiamo Pontida da organizzare e le prossimo battaglie su cui pensare. Bisogna pensare a questo, non a polemiche che fanno il male assoluto della Lega” ha scritto il deputato Luca Toccalini.

Mentre per il vice di Salvini Claudio Durigon “pensare che passi da ipotesi di organizzazione diversa del partito lo trovo solo un mero obiettivo di garanzia personale”.