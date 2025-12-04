Matteo Salvini apprezza il vestito verde di Maria Elena Boschi durante il Question Time, il video è virale

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

“Mi complimento con la presidente Boschi, per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi in Aula”, queste le parole del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo al question time alla Camera. La capogruppo di Italia Viva aveva chiesto quali iniziative urgenti intendesse assumere per contrastare possibili pratiche speculative.

Il commento di Salvini sulla giacca di Boschi

Maria Elena Boschi, durante il question time alla Camera, ha indossato una giacca verde.

La deputata ha chiesto conto al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture di quali misure l’esecutivo avesse intenzione di prendere contro i rincari natalizi di voli, treni e carburanti, tema riguardante soprattutto studenti e lavoratori fuorisede in viaggio dal Nord al Sud.

Il ministro Matteo Salvini

Prima di rispondere alla domanda, Matteo Salvini ha fatto una battuta sul colore degli abiti di Boschi: “Innanzitutto mi complimento con la presidente Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta oggi”.

La replica di Salvini alla domanda di Boschi

Entrando nel merito dell’interrogazione, il ministro ha replicato che i dati Istat sui prezzi dei trasporti ferroviari “evidenziano una diminuzione dell’1% rispetto a ottobre 2024, mentre i dati provvisori di novembre mostrano, su base annua, una flessione dello 0,6%”.

“Per i servizi intercity Notte e Regionali non sono stati registrati aumenti rispetto a quanto stabilito”, ha proseguito Salvini aggiungendo poi che l’alta velocità di Trenitalia opera “in regime di libero mercato” e che il trasporto aereo è un settore liberalizzato in cui “non possiamo imporre noi i prezzi”.

Boschi: “Quasi commovente”

Riprendendo la parola, al termine dell’intervento del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Maria Elena Boschi ha glissato sul commento all’abbigliamento e ha replicato diretta sui temi posti riguardo ai rincari dei mezzi pubblici.

“È quasi commovente sentirla parlare di libero mercato e di regole europee – ha detto Boschi – peccato che per lei valga soltanto quando il prezzo lo pagano gli studenti fuori sede e i lavoratori che da Nord devono tornare al Sud”.

“Se si tratta di banche invece – ha continuato la deputata IV – il libero mercato non esiste perché lei e il suo governo le mani in pasta le mettete con Golden Power esponendoci anche al rischi d’infrazione europea”.

La capogruppo IV ha poi spiegato che i cittadini che dovranno tornare al Sud, avranno un problema sia con i voli che con i treni “perché non è vero che i biglietti non sono aumentati”.

Poi la battuta: “Per altro tutto sta a trovare un treno che parta in orario da quando lei è ministro dei Trasporti”.