Matteo Salvini attacca Greta Thunberg e rievoca Berlusconi contro Rosy Bindi: "Più bella che brava"

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Matteo Salvini ha attaccato Greta Thunberg dicendo che la ragazza cresce “ma non matura”. Il leader della Lega ha poi citato, sbagliando, una frase che Silvio Berlusconi rivolse all’esponente del centrosinistra Rosy Bindi. Il vicepremier ha detto dell’attivista: “È più bella che brava”.

Matteo Salvini contro Greta Thunberg

Ospite a Dritto e Rovescio, Matteo Salvini si è scagliato contro Greta Thunberg che, a Napoli, ha preso parte a un evento all’ex base Nato.

“Ho l’impressione che cresca sta ragazza ma non maturi. È come quelle mele che diventano più grosse, poi le apri e c’è lo stesso polpa di quando era così. Ma queste sono impressioni di un poveraccio”, ha detto il vicepremier.

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“Ma ricordo un grande Silvio Berlusconi che in altri tempi a un’esponente della sinistra, intervenendo in diretta telefonica durante una trasmissione, disse: “Lei è più bella che brava ora”.

Il riferimento era alla frase che il cavaliere rivolse a Rosy Bindi: “Lei è più bella che intelligente“.

L’attacco a Thunberg in Italia

Salvini si è sentito chiamato in causa dalle parole pronunciate da Greta Thunberg a Napoli dove ha tenuto un discorso all’ex base Nato di Bagnoli, in cui era presente anche Francesca Albanese.

“È grave parlare di campi di concentramento di un governo e penso che ce l’avesse con me, che ammazza di proposito. Gli immigrati nel Mar Mediterraneo, fascisti. La signora signorina dovrebbe sciacquarsi la bocca quando viene in Italia e per rispetto, sì, anche la signora albanese”, ha detto il leader della Lega.

“Però dico che per rispetto di chi nei campi di concentramento c’è stato e c’è morto, dovrebbe collegare la bocca al cervello“, ha aggiunto.

“Io sono stato a processo sei anni, sei anni. Magari qualche ragazzo che sta guardando la televisione non se lo ricorda perché era anni fa. Io ho fatto il ministro dell’Interno, ho chiuso i porti, ho bloccato il traffico di esseri umani, abbiamo dimezzato i morti nel Mediterraneo e gli amici e i compagni hanno provato a mandarmi in galera. Difendere i confini italiani non è un diritto, non è fascismo, ma è un dovere di ogni cittadino italiano”, ha concluso il vicepremier avvisando il conduttore che “se tu vorrai organizzare qua da te un confronto Salvini Greta Thunberg vengo quando vuoi”.

Le parole di Greta Thunberg a Napoli

Il 10 ottobre Greta Thunberg ha partecipato a un evento all’ex base Nato a Bagnoli.

“Tutti noi stiamo per diventare più rifugiati climatici che oligarchi miliardari. Il mondo non sta morendo: lo stanno uccidendo. E noi sappiamo chi lo sta ammazzando, i loro nomi. Sono le stesse persone che sono implicate nel genocidio e nell’oppressione dei palestinesi a Gaza”, ha detto in quell’occasione.

L’attivista ha poi attaccato il governo italiano, proprio le frasi sull’esecutivo avrebbero infastidito Salvini.

“Anche se la popolazione italiana ha dimostrato di essere dalla parte della Palestina – ha detto Greta – dalla parte dei palestinesi e contro il genocidio, sappiamo che ancora oggi questo governo, fascista, continua a essere complice, autore diretto di politiche sistemiche volte alla completa deumanizzazione delle persone che provano ad attraversare il Mediterraneo: la deumanizzazione passa attraverso la costruzione dei Cpr, veri e propri lager”.