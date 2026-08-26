Matteo Salvini attacca Roberto Vannacci sul programma contro l'aborto e provoca: "Decida con chi stare"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Matteo Salvini ha attaccato Roberto Vannacci criticando le proposte di Futuro Nazionale sull’aborto e sull’educazione militare a scuola. Dal Meeting di Rimini, il leader leghista ha inoltre incalzato il generale sulle sue ambizioni nel centrodestra, chiedendogli di fare chiaramente una scelta dopo le candidature contrapposte della sua formazione alle imminenti elezioni.

L’affondo di Matteo Salvini sul programma di Roberto Vannacci

A margine del Meeting di Rimini, il vicepremier Matteo Salvini si è espresso duramente sulle ultime proposte programmatiche lanciate da Roberto Vannacci e dal suo movimento Futuro Nazionale.

In merito alla stretta sull’interruzione volontaria di gravidanza, il leader della Lega ha preso le distanze dichiarando: “Io sono per i centri aiuto alla vita, sono per la vita, però io vorrei andare avanti e non tornare indietro“.

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Salvini ha poi bocciato l’idea di introdurre moduli di formazione militare nelle scuole, rivendicando la centralità della famiglia: “Ho due figli, l’educazione militare la decidono la mamma e il papà, non un generale. Sono mamma e papà che decidono per l’educazione dei figli”.

L’affondo del leader della Lega: “Deve decidere”

Oltre ai temi etici, Salvini ha contestato le mosse politiche del generale, sottolineando la contraddizione nei confronti della maggioranza: “Attacca ogni giorno il governo”.

Richiamando le imminenti elezioni suppletive a Reggio Calabria, dove un candidato di Futuro Nazionale sfiderà l’esponente schierato dalla coalizione di governo, il segretario della Lega ha lanciato una provocazione diretta al generale.

“Un candidato di Vannacci, che era parte di Forza Italia fino all’altro ieri, si candida contro il centrodestra- ha detto Salvini – La mia domanda è: come fai a candidarti contro il centrodestra e poi chiedere di far parte del centrodestra? Deve decidere“.

Le contestazioni sul programma e le spaccature interne a Futuro Nazionale

Le posizioni di Vannacci, dalla tesi secondo cui l’aborto non è un diritto fino allo stop alle unioni civili, continuano a far discutere anche dentro la sua stessa compagine politica.

Luca Sforzini, presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale, ha criticato la svolta radicale avvertendo che “i cattivi consiglieri sono assai più pericolosi dei buoni nemici“.

Sforzini ha poi richiamato il movimento a una linea diversa: “Una destra di governo deve persuadere uomini liberi, non educarli sotto tutela. Si può sostenere la natalità senza istituire polizie morali o ricorrere a prontuari dell’Ottocento“.