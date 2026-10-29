Matteo Salvini attacca Youssef Siher: "Non deve rimanere in Italia, gli va tolta la cittadinanza"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Salvini ha invocato il ritiro della cittadinanza per Youssef Siher. Il vicepremier, durante un intervento televisivo, è tornato a dire la sua dopo la scarcerazione di Siher, ritenuto dalla Procura di Milano l’organizzatore dei disordini del 17 e 18 ottobre. Salvini ha criticato la decisione di scarcerare il 30enne, aggiungendo che secondo lui non può rimanere in Italia.

Matteo Salvini torna sul caso di Youssef Siher

“Questo tizio non deve rimanere in Italia, gli va tolta la cittadinanza italiana e può andare ovunque, ma non in Italia. A questo come Lega stiamo lavorando”, ha sentenziato Matteo Salvini durante la trasmissione Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio.

Il ministro dei Trasporti ha risposto alle domande sul conduttore relative a Youssef Siher, il 30enne arrestato nell’ambito dell’indagine sui disordini di Milano del 17 e 18 ottobre.

ANSA

Youssef Siher scarcerato dalla gip di Milano Tiziana Landoni

La gip di Milano Tiziana Landoni ha disposto il 28 ottobre la scarcerazione di Youssef Siher, 30 anni, respingendo la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare avanzata dalla Procura. Secondo la giudice, non sussistono gravi indizi di colpevolezza né il pericolo di fuga.

Siher resta indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità terroristica e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, nell’ambito dell’inchiesta sui disordini milanesi del 17 e 18 ottobre.

“Che un giudice ritenga che non fosse pericoloso e che potesse tornare a casa, smentendo quello che gli inquirenti avevano pensato, qualche dubbio me lo lascia – ha detto Salvini – Se poi aggiungiamo che questa giudice che l’ha liberato e ha firmato un manifesto di giuristi pro Gaza, pro Palestina e lascia libero uno che era leader dei giovani palestinesi, forse qualcosa di sbagliato c’è”.

Salvini: “A Siher deve essere tolta la cittadinanza”

Matteo Salvini è poi tornato sul commento, sotto un suo tweet di cordoglio per la strage del 7 ottobre, lasciato dallo stesso Youssef Siher. Quest’ultimo aveva scritto “Allah è grande” aggiungendo cuori con i colori della bandiera palestinese.

Matteo Salvini ha sostenuto che, al di là delle appartenenze politiche, esprimere cordoglio per la strage di giovani a un concerto, per le donne stuprate e uccise, gli anziani massacrati e i bambini decapitati dovrebbe essere un gesto condiviso.

Il leader della Lega ha denunciato i commenti “Allah è grande”, tra cui quello di Youssef Siher, comparsi sotto un messaggio di commemorazione, interpretandoli come una possibile rivendicazione della strage di innocenti. Per Salvini, l’autore di quei messaggi non dovrebbe restare in Italia: ha quindi annunciato che la Lega sta lavorando per ottenere la revoca della cittadinanza italiana e l’allontanamento dal Paese.