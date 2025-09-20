Matteo Salvini colto da colica renale, annullati tutti gli impegni della giornata ma a Pontida ci sarà

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il vicepremier Matteo Salvini è stato colto da coliche renali che lo hanno costretto ad annullare tutti gli impegni nell’agenda della giornata. Il capo del Carroccio si è sottoposto per precauzione ad accertamenti medici. Non ci sarebbe alcun motivo di preoccupazione: dalla Lega fanno sapere che non si tratta di nulla di grave e che Salvini non salterà l’appuntamento di Pontida.

Il precedente

La memoria va al 16 ottobre 2019, quando Salvini venne colto da malore e venne trasportato all’ospedale per accertamenti.

Il segretario della Lega si era sentito male mentre si stava dirigendo a Trieste per presenziare ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agenti uccisi in una sparatoria in questura.

Matteo Salvini: vicepremier, ministro dei Trasporti e leader della Lega

Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ronchi, Matteo Salvini venne portato all’ospedale San Polo di Monfalcone, vicino Gorizia, per sospetta colica renale. Dopo brevi accertamenti, venne dimesso.

Qualche giorno dopo, facendo un bagno di folla fra i banchetti di un mercato, qualcuno offrì a Salvini un tramezzino. La risposta: “No grazie, ho il colesterolo e la pressione alta. Ho avuto una colica renale, mi è concesso solo un caffè”.

Salvini a Pontida il 21 settembre 2025

Il tradizionale raduno del Carroccio a Pontida (Bergamo) prende vita nel pomeriggio di sabato 20 settembre, alle 17:30, con gli interventi dei ragazzi e delle ragazze della Lega Giovani.

Il giorno successivo, domenica 21 settembre, sul pratone di Pontida si parte dalle 10:00 con la sfilata dei big del partito, compreso Salvini.

Fra gli ospiti internazionali, Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, oltre a delegazioni giovanili di Rn, Vox, Fidesz e del Movimento Nazionale polacco.

Presumibile che fra i temi toccati ci sarà il recente omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, assassinato in Utah, e il tema dell’odio in politica, con le accuse dei partiti di destra alle sinistre. E proprio giorno 21 settembre, il raduno della Lega a Pontida coinciderà con il funerale di Charlie Kirk negli Usa.

Anche Roberto Vannacci non è in forma

Anche l’ormai ex generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, non è al top della forma. Così ha raccontato, parlando con La Repubblica: “Confesso che, al momento, sono stanchissimo”.

E ancora: “Questo giro elettorale ha delle tappe massacranti, pensi che nelle Marche sono andato avanti fino alle due di notte e oggi in Toscana devo ancora fare altri due eventi”.