Matteo Salvini contestato a Pontida ai funerali di Umberto Bossi per la camicia verde: "Mollala, vergogna"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ai funerali di Umberto Bossi non mancano i momenti di tensione. All’arrivo di Matteo Salvini di fronte all’abbazia di San Giacomo a Pontida è partito un coro di protesta da un gruppo del Partito Popolare del Nord, rappresentato da Roberto Castelli. Il leader del Carroccio, infatti, si è presentato nel piazzale indossando una camicia verde sotto la giacca, causando indignazione. “Molla la camicia verde, vergognati”, gli hanno detto alcuni presenti. “Quella di Bossi è un’eredità tradita“, ha commentato Castelli.

Salvini contestato a Pontida

Domenica 22 marzo a Pontida si tengono i funerali di Umberto Bossi, lo storico fondatore della Lega Nord scomparso a 84 anni. Sul piazzale antistante l’abbazia di San Giacomo sfilano le più importanti personalità della politica vicine o lontane dal senatur, e tra queste non manca il vicepremier Matteo Salvini.

E proprio l’attuale leader del Carroccio è oggetto di proteste da parte di un gruppo di presenti, tutti appartenenti al Partito Popolare del Nord. Salvini, infatti, è arrivato a Pontida indossando una camicia verde.

ANSA

“Molla la camicia verde, vergogna”, gli hanno rivolto, e la stessa contestazione arriva da Roberto Castelli che rappresenta il Partito Popolare del Nord.

Per lavare l’onta mossa da Salvini, quindi, sono partiti dei cori per scandire il cognome di Umberto Bossi, quasi a voler soffocare eventuali repliche da parte del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture o per sottolineare l’importanza dell’ormai grande assente.

Roberto Castelli: “Tradita l’eredità di Bossi”

Ascoltato dall’Ansa, Castelli non ha nascosto la sua indignazione. “Quella di Bossi è una eredità tradita”, ha detto ai microfoni dell’agenzia. Inevitabile, quindi, il riferimento alla nuova corrente promossa da Salvini. Castelli sottolinea che in Italia insiste ancora la presenza di “quel popolo della Lega che non si riconosce più nella politica centralista di questo nuovo partito“.

Perché la Lega di oggi “è un’altra cosa” rispetto alla Lega Nord di Umberto Bossi, ma anche rispetto al Partito Popolare del Nord, sottolinea Castelli riferendosi al movimento da lui fondato. Quella di oggi, della realtà di cui il senatur è stato fondatore “ha mantenuto il nome, ma solo quello”. In verità “c’è una questione settentrionale da riprendere in mano con più vigore”, un progetto che nella Lega di Salvini non è in agenda.

Perché si contesta la camicia verde?

In ultima battuta il vicepremier ha affidato ai social un nuovo ricordo per Umberto Bossi. Salvini ha pubblicato un vecchio scatto che lo ritrae giovanissimo accanto al senatur e lo ha accompagnato con un’ultima dedica al grande assente: “Trent’anni fa, come oggi, una battaglia che non era solo politica, ma identità, visione, popolo, destino”.

“In quattro parole: padroni a casa nostra”, poi un messaggio diretto al fondatore della Lega Nord: “Buon viaggio Umberto, con Te tutto è iniziato, mai mülà!”. Il Partito Popolare del Nord (PPN) promosso da Castelli si separò dalla Lega proprio perché non veniva più condivisa la nuova politica del partito adottata da Salvini. Castelli, con la sua iniziativa, ottenne la benedizione di Bossi. Oggi i leghisti “nostalgici” della linea settentrionale accusano Salvini di aver portato il partito agli interessi nazionali, con riferimento a Roma anziché al nord.