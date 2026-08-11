Matteo Salvini contestato all'Agnata al concerto, Alice De André attacca: "Chissà cosa capisce dei suoi testi"
Dura critica a Matteo Salvini da parte di Alice De André, nipote di Fabrizio, dopo le contestazioni al vicepremier al concerto all'Agnata
La contestazione ai danni di Matteo Salvini all’Agnata, in Sardegna, nel corso del concerto tributo a Fabrizio De André, fa ancora parecchio discutere. Una spettatrice ha polemizzato sulla presenza del vicepremier all’evento, con Dori Ghezzi intervenuta per difendere il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture presente per godersi una serata di musica. Lo stesso Salvini, sui social, si è sfogato, ma ben presto è arrivata la replica di Alice De André, nipote di Faber. Alla 27enne, infatti, non è di certo andata giù la presenza del leader del Carroccio per il tributo al nonno, soprattutto vista la distanza di idee e pensiero politico di Salvini dai testi di De André. “Chissà cosa ha capito dei testi”, ha detto nello sfogo sui social, sottolineando che a far discutere non avrebbe dovuta essere la contestazione della spettatrice, bensì proprio la presenza di Salvini all’evento.