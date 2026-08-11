Matteo Salvini contestato all'Agnata al concerto, Alice De André attacca: "Chissà cosa capisce dei suoi testi"

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La contestazione ai danni di Matteo Salvini all’Agnata, in Sardegna, nel corso del concerto tributo a Fabrizio De André, fa ancora parecchio discutere. Una spettatrice ha polemizzato sulla presenza del vicepremier all’evento, con Dori Ghezzi intervenuta per difendere il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture presente per godersi una serata di musica. Lo stesso Salvini, sui social, si è sfogato, ma ben presto è arrivata la replica di Alice De André, nipote di Faber. Alla 27enne, infatti, non è di certo andata giù la presenza del leader del Carroccio per il tributo al nonno, soprattutto vista la distanza di idee e pensiero politico di Salvini dai testi di De André. “Chissà cosa ha capito dei testi”, ha detto nello sfogo sui social, sottolineando che a far discutere non avrebbe dovuta essere la contestazione della spettatrice, bensì proprio la presenza di Salvini all’evento.