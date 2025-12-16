Matteo Salvini contrappone la Metro C al Ponte sullo Stretto, "Paese unito per due fermate, altrove si divide"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Salvini inaugura le nuove fermate della Metro C e lancia una polemica sul Ponte sullo Stretto. Il ministro delle Infrastrutture ha presenziato all’apertura delle stazioni Porta Metronia e Colosseo, ma nel suo discorso non ha risparmiato frecciate. Salvini, infatti, ha sottolineato come alcuni progetti uniscano la politica nazionale, mentre altri, come il Ponte, la dividano.

Nella mattinata di martedì 16 dicembre Matteo Salvini ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione delle fermate della Metro C di Roma: Porta Metronia e Colosseo.

Nel suo discorso, alla presenza di altre autorità tra cui il sindaco Roberto Gualtieri, Salvini ha tracciato un parallelo tra il progetto appena terminato nella Capitale e quanto sta accadendo con quello del Ponte sullo Stretto di Messina.

La nuova fermata Colosseo della Metro C

L’elogio di Salvini per il completamento del progetto

Matteo Salvini si è complimentato per il “grande lavoro di squadra” che ha permesso di completare un percorso che passa per 30 metri sotto il Colosseo o lungo i Fori Imperiali.

“Queste due fermate gireranno il mondo: nell’epoca dei social, al di là di servire i pendolari e i romani, chiunque arriverà si fermerà in queste stazioni, magari prenderà la metro C anche se non gli serve per godersi il viaggio e farà un reel, farà un TikTok, farà una storia e girerà il mondo”, ha detto il segretario della Lega. Successivamente Salvini ha però lanciato una polemica, chiedendosi “perché quella stessa politica invece altrove si divide” spiegando che “la metropolitana unisce, la galleria unisce”.

Nel suo intervento Salvini si è chiesto, rivolgendosi a Gualtieri, per quale motivo “la stessa politica non si unisce per tutte le opere pubbliche in Italia” e soprattutto “perché c’è una metropolitana che va bene e un ponte che va male, perché ci sono opere che uniscono e opere che dividono?”.

Il parallelo tra la Metro e il Ponte sullo Stretto di Messina

Il discorso del ministro Salvini, quindi, è virato sul Ponte sullo Stretto di Messina, definito un’opera ambiziosa e “unica al mondo come questa fermata della metropolitana” e ha esaltato il fatto che il sistema Paese, in questo caso, si sia unito. “Spero che tutti dal tunnel del Brennero alla Tav, dal Mose di Venezia alla Roma Napoli Bari al Ponte sullo Stretto siano animati dalla stessa voglia di far crescere il Paese: perché se lasciamo da parte le ideologie e le bandiere di partito e mettiamo a terra opere incredibili, l’Italia non ha concorrenti al mondo”, ha detto Salvini nel suo discorso.

I reperti archeologici visibili nella stazione della Metro C di Roma

Nel pomeriggio, dopo le 16, le due stazioni sono state aperte agli utenti. La fermata Colosseo/Fori Imperiali consente l’interscambio tra le linee metro B e C. Nonostante l’avvio del servizio, per l’apertura del museo di Porta Metronia sarà necessario attendere ancora diversi mesi. Il sito, che comprende una caserma di epoca romana risalente alla prima metà del II secolo d.C., la Domus del Comandante e la casa del centurione, resterà per ora chiuso e non accessibile al pubblico.

Durante gli scavi per la nuova fermata Colosseo della linea C sono stati riportati alla luce interi quartieri di età repubblicana, sepolti in epoca neroniana per la costruzione della Domus Aurea. Perfettamente conservate, le abitazioni dei romani risalenti al II e I secolo a.C. saranno visibili nella stazione. Le terme private di una delle domus, probabilmente appartenente a un romano abbiente, sono state collocate al centro della fermata, insieme ai numerosi reperti rinvenuti durante gli scavi.

Metro C di Roma, le prossime aperture

“A fine gennaio prossimo – ha spiegato Marco Cervone, direttore Costruzioni della tratta T3 della Metro C – è prevista la consegna delle aree della tratta successiva da piazza Venezia, che fa quattro fermate: Chiesa Nuova Mazzini Clodio. Per realizzare la stazione Venezia ci vogliono 10 anni, con la consegna delle aree potremo fare anche quelle successive in 11 anni”.