Matteo Salvini contro il Consiglio d'Europa, "ente inutile che produce cazzate, la polizia non è razzista"

Matteo Salvini si è scagliato contro il Consiglio d’Europa, definito un “ente inutile che produce cazzate”. Il vice presidente del Consiglio e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha commentato duramente la richiesta del Consiglio d’Europa di indagare “sul fenomeno della profilazione razziale nell’operato delle sue forze di polizia”. Secondo Salvini, la Polizia italiana non è razzista e chi dice il contrario dice una “cazzata”.

L’attacco di Matteo Salvini al Consiglio d’Europa

Matteo Salvini, a margine dell’assemblea della Guardia costiera, ha lanciato un duro attacco al Consiglio d’Europa. “Si dovrebbero vergognare” ha detto il vice premier.

Salvini ha poi definito il Consiglio d’Europa “un altro ente inutile che costa ai cittadini italiani e europei per produrre in cambio cazzate, perché quello della polizia italiana razzista è una cazzata, come dicono a Oxford”. La chiosa finale: “Gli estensori di questa cazzata si dovrebbero vergognare”.

Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La richiesta del Consiglio d’Europa sulla Polizia italiana

Le parole di Matteo Salvini fanno riferimento a una richiesta fatta al Governo italiano da Bertil Cottier, presidente dell’Ecri, la commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa.

Cottier ha richiesto all’Italia di “condurre al più presto uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale nell’operato delle sue forze di polizia“.

La richiesta ha alimentato lo scontro aperto tra l’Italia e il Consiglio d’Europa, dopo la lettera con cui Roma e Copenaghen avevano contestato alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di immigrazione.

La reazione di Giorgia Meloni

Prima di Matteo Salvini, già la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva reagito duramente all’iniziativa del Consiglio d’Europa, definendo le accuse “vergognose” e attribuendole a “un approccio ideologico” e a “evidenti pregiudizi”.

La premier aveva poi richiamato l’attenzione sui “numerosi episodi in cui agenti delle Forze dell’ordine sono aggrediti, spesso da immigrati irregolari, mentre svolgono il proprio dovere con coraggio, dedizione e rispetto della legge”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tramite una nota del Quirinale, ha invitato il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, con l’obiettivo di “riconfermare la stima e la fiducia della Repubblica nelle Forze dell’ordine, la cui azione si ispira allo spirito democratico e ai valori della Costituzione”.