Matteo Salvini contro Ranucci, il nuovo attacco: "Si paragona a Moro, Falcone e Borsellino: Rai lo sospenda"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini attacca nuovamente Sigfrido Ranucci, rispondendo alle parole con cui il conduttore di “Report” accosta il proprio caso a quelli di Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il leader leghista afferma di non sapere se provare “rabbia, pena o tristezza” per i paragoni, chiedendo alla Rai di sospendere la collaborazione, richiamando l’arresto di Valter Lavitola.

L’attacco di Salvini a Ranucci su X

Lo aveva già dichiarato: ora ha ribadito il concetto, questa volta senza risparmiare un commento “velenoso”. Matteo Salvini è tornato a puntare il dito contro Sigfrido Ranucci, chiedendo alla Rai di sostituire conduttore di “Report”, dopo che avrebbe avuto anche l’ardire (per il vicepremier) di paragonarsi a figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

La sintesi del ministro delle Infrastrutture è affidata a un post sul suo profilo X. “Ranucci che si paragona a Moro, Falcone e Borsellino??? Non so se faccia più rabbia, pena o tristezza” ha postato Salvini.

“Alla luce degli inquietanti dettagli che stanno emergendo in queste ore, a partire dall’arresto del suo amico Lavitola, ritengo opportuno che il servizio pubblico, finanziato da tutti gli italiani, sospenda la collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda”.

A cosa si riferisce Salvini: il post di Ranucci

Il riferimento del ministro riguarda un contenuto pubblicato da Ranucci su Facebook, intitolato “La voce che spaventa” e corredato da un’immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Nel testo, il giornalista scriveva: “Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella, e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza: li uccide per eccesso di chiarezza”.

Il conduttore aggiungeva che personaggi di questo calibro “muoiono tutti nello stesso identico modo”: per aver intuito, prima degli altri, un disegno più ampio.

Un parallelo che ha immediatamente scatenato le reazioni del centrodestra, con gli esponenti della Lega in Vigilanza Rai (prima ancora di Salvini) che lo hanno definito “un vero e proprio delirio”.

L’ultima ora: la confessione di Lavitola

Nel frattempo, nel corso dell’interrogatorio di garanzia di mercoledì 12 agosto, durato oltre cinque ore nel carcere di Rebibbia, Valter Lavitola ha ammesso davanti al gip Iole Moricca di essere il mandante dell’attentato contro Ranucci.

Secondo quanto riferito dal suo legale, Sergio Cola, l’imprenditore avrebbe agito “per tutelare l’incolumità” del giornalista, all’epoca protetto da una scorta di sole due unità, poi salita a otto agenti dopo l’esplosione.

Il difensore ha escluso un movente politico, pur ammettendo che l’episodio ha di fatto accresciuto la popolarità di Ranucci. Cola non ha voluto specificare se il conduttore fosse a conoscenza del piano dell’amico, limitandosi a un “no comment”.