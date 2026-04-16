Matteo Salvini contro Roberto Saviano dopo l'assoluzione, "è una vergogna e lo riquerelerò"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberto Saviano, che definì Matteo Salvini il “ministro della malavita”, nelle scorse ore è stato assolto dall’accusa di diffamazione. Il leader della Lega, intervistato da Milo Infante nel talk “Ore 14 Sera”, ha commentato la sentenza, definendola “vergognosa”. Inoltre ha riferito che querelerà nuovamente lo scrittore. Infante gli ha ricordato la seguente frase di Saviano: “Salvini aveva preso in considerazione la possibilità di consegnarmi ai clan”. L’attuale ministro dei Trasporti, nel sentire tale frase, ha tuonato: “Ecco, lo riquerelerò per questo, non l’avevo letto perché oggi è stata una giornata impegnativa”.

Salvini contro l’assoluzione di Roberto Saviano: lo sfogo a “Ore 14 Sera”

“Dimmi se è normale, cioè posso stare antipatico, però da ministro dell’Interno ho combattuto mafia, camorra e ‘ndrangheta, abbiamo sequestrato ville ai Casamonica. Io ho dato il primo colpo di ruspa a una villa sottratta ai Casamonica, che adesso è diventata un giardino per i bambini, con un centro per l’autismo di fronte”. Così Salvini nel commentare l’assoluzione di Saviano.

“Ho ricevuto minacce di ogni genere – ha aggiunto – E pazienza se un signore che mi ha definito più volte ministro della malavita è stato assolto… Io vado avanti lo stesso a fare il mio lavoro”.

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E ancora: “Però diciamo che probabilmente ci sono giudici ideologicamente schierati, mi sembra evidente. Poi, ripeto, a uno posso stare antipatico, però non puoi darmi del malavitoso”.

La frase sulla scorta che ha irritato il leader della Lega

Infante ha anche riportato le dichiarazioni di Saviano secondo cui Salvini, quando ricoprì la carica di ministro dell’Interno, aveva intenzione di togliergli la scorta.

“Ma se li combattevo i clan – si è sfogato il leader leghista – durante il mio anno al ministero dell’Interno abbiamo aperto due nuove sedi dell’agenzia dei beni confiscati alle mafie, fra cui una a Milano, davanti al tribunale”.

“Lui aveva preso in considerazione la possibilità di consegnarmi ai clan”, disse Saviano, la cui frase è stata ripetuta da Salvini che ha promesso che sporgerà una nuova querela:

“Ecco, lo riquerelo per questo, non l’avevo letto perché oggi è stata una giornata impegnativa sul fronte del caro gasolio dei camionisti e quindi mi sto occupando di quello. Mi fai leggere alle 10 di sera questa roba: “Lui aveva preso in considerazione la possibilità di consegnarmi ai clan”. E io lo riquerelo. Tanto ci sarà un altro giudice che lo assolve”.

“Ho fatto il ministro e non gli abbiamo tolto assolutamente niente – ha continuato il ministro -. Poi, a Saviano serve la scorta? Non è la politica che decide, è un organismo tecnico, lo sai meglio di me. Quindi Salvini e Infante potrebbero dire “non gli serve”, ma se tecnicamente la prefettura dice che gli serve… Infatti mi sembra che abbia ancora la scorta”.

Salvini: “Lunga vita a Saviano, ma è una vergogna quello che ha detto”

“E lunga vita a Saviano; che però si permetta di dire che io lo volevo consegnare ai clan è una vergogna, è un signore che campa di insulti al prossimo”, ha sostenuto.

“Io ci riproverò, magari troverò un altro giudice di sinistra che dirà che Saviano mi può dare del delinquente, del camorrista, del malavitoso. Io vado avanti a fare il mio lavoro, sono orgoglioso di quello che per gli italiani ho fatto e sto ancora facendo”, ha concluso Salvini.