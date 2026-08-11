Matteo Salvini contro Sigfrido Ranucci a Report per la nuova stagione Rai: "Fino a che non si farà chiarezza"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Matteo Salvini prende posizione contro Sigfrido Ranucci alla conduzione della nuova stagione di Report in Rai. Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, infatti, nutre non pochi dubbi sul caso che ha visto il conduttore e giornalista coinvolto negli ultimi mesi, con la guida del programma congelata. Il leader del Carroccio, che ha tenuto a precisare di non avere alcun pregiudizio nei confronti di Ranucci, ha però chiesto a quest’ultimo di prendersi una pausa fino a quando “non si farà chiarezza”.

No a Ranucci a Report, le parole di Salvini

Intervenendo in un punto stampa a margine del sopralluogo tecnico presso il cantiere Rfi del nodo ferroviario ‘Pigneto’ a Roma, Matteo Salvini ha parlato del caso Ranucci.

A poche ore dall’arresto di Valter Lavitola, considerato il mandante dell’attentato fallito nell’ottobre 2025 a Pomezia ai danni del giornalista, il leader della Lega si è detto contrario alla conduzione di Report affidata a Ranucci.

ANSA

“Penso che gli italiani meritino chiarezza e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti fra i due personaggi, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda”, ha detto Salvini.

Il pensiero sullo “stipendio pagato dagli italiani”

Nel corso del suo intervento al punto stampa, Salvini ha sottolineato più volte lo stesso concetto legato allo stipendio di Ranucci.

“Io non penso che gli italiani debbano pagare lo stipendio a qualcuno che è coinvolto in una vicenda torbida”, ha spiegato.

La soluzione, quindi, sarebbe quella di uno stop a Ranucci: “Penso che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa”.

I dubbi sul caso Ranucci

E il leader della Lega, sottolineando di non avercela con Ranucci, precisa tutti i suoi dubbi sul caso: “C’era stato un attentato, solidarietà unanime, sconcerto, e adesso emerge che uno dei suoi più cari amici è stato arrestato perché sarebbe stato il mandante”.

“Cosa c’è dietro? Qualcuno ha sbagliato? Qualcuno ha sottovalutato? Qualcuno ha tramato? Qualcuno ha organizzato?”, si è domandato chiudendo il proprio intervento con la richiesta di chiarezza e la posizione di Ranucci posta in stand-by in Rai affinché “la magistratura faccia il suo corso”.

La replica di Ranucci

E non è tardata ad arrivare la replica di Sigfrido Ranucci, che ha affidato ai social la propria risposta.

Riportando l’agenzia ANSA in cui Salvini ha chiesto Report senza di lui, il giornalista ha accusato il leader della Lega: “Chiede alla Rai la mia sospensione”.