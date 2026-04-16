Matteo Salvini dice di non avere mai incontrato Donald Trump, ma c'è una sua foto di 10 anni insieme al tycoon

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Matteo Salvini ha criticato le dichiarazioni di Donald Trump contro Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. Il vicepremier, però, rispondendo a una domanda su quale sia il suo rapporto col presidente Usa ha risposto “non ci siamo mai visti”. In realtà, nell’aprile 2016 aveva scattato una foto a Filadelfia insieme al tycoon, prima di un suo comizio in vista delle primarie per scegliere il candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. Lo stesso Salvini aveva rivendicato un fitto scambio di mail per preparare quell’incontro, dopo che a sua volta, in un’intervista, Trump aveva affermato di non aver voluto incontrare il leader della Lega.

Salvini su Trump: “Non ci siamo mai visti”

Matteo Salvini ha rilasciato una lunga intervista ad Aria Pulita, trasmissione di 7Gold, giovedì 16 aprile.

Alla domanda della conduttrice Simona Arrigoni su quale sia “il suo rapporto con il presidente Usa, Donald Trump?”, il ministro dei Trasporti ha risposto che “non ci siamo mai visti“.

Poi ha aggiunto che “non faccio né il presidente del Consiglio né il ministro degli Esteri, quindi non l’ho mai incontrato. Su alcuni temi come la lotta all’immigrazione clandestina e la battaglia contro il woke e il gender politicamente stupido ha fatto cose condivisibili”.

Quindi, la critica: “I toni di questi giorni, gli attacchi ai governi, la guerra contro l’Iran senza che si veda una via d’uscita diplomatica e gli attacchi al Papa, soprattutto, non aiutano e non possono essere assolutamente condivisi né accettati”.

La foto insieme nel 2016

A smentire Salvini è una foto pubblicata da lui stesso sui social il 26 aprile 2016, che lo vedeva al fianco di Donald Trump nel giorno di un suo comizio a Filadelfia.

Il giallo di Filadelfia

Il Corriere della Sera aveva parlato di un faccia a faccia durato 20 minuti, in cui Trump avrebbe previsto – erroneamente – che Salvini sarebbe diventato premier.

A rivendicare quell’incontro era stato proprio il leader del Carroccio in un’intervista a Repubblica, resasi necessaria dopo che il tycoon aveva dichiarato, a The Hollywood Reporter – nell’intervista uscita l’1 giugno 2016 – di “non aver voluto incontrare” Salvini e di “non averlo neppure conosciuto”.

Lo stesso giorno, Salvini aveva spiegato al quotidiano romano che “questa cosa mi fa molto ridere. L’intero impianto di quell’intervista ha dell’incredibile. Le dico solo che ci sono almeno una dozzina di e-mail di preparazione di quell’incontro. Non sono saltato su un aereo con cappellino e bandierina”.