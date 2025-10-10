Matteo Salvini elogia Oriana Fallaci e attacca ancora Francesca Albanese: "Non rompere i co****ni"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Salvini, all’evento di chiusura della campagna elettorale a sostegno di Alessandro Tommasi, candidato alle elezioni regionali in Toscana, ha incitato la folla a gridare il nome di Oriana Fallaci e ha insultato la relatrice dell’ONU Francesca Albanese. Nell’attacco di Salvini, che cita anche l’espulsione dei “clandestini dalla Toscana”, la piazza non è rimasta in silenzio e ha espresso disapprovazione per le parole del leader della Lega.

Salvini attacca Francesca Albanese

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e leader della Lega, dall’incontro che chiude la campagna elettorale per le regionali in Toscana, ha attaccato la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

L’attacco sarebbe arrivato dopo aver omaggiato Oriana Fallaci come “grande donna libera e coraggiosa”. Ha criticato la decisione della sindaca Funaro di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. A quel punto ha dichiarato che l’ONU dovrebbe licenziarla, che non si sente rappresentato da lei e che dovrebbe vergognarsi.

IPA In foto Matteo Salvini

Ha poi aggiunto che dovrebbe prendere una barchetta a Livorno e farsi una propria frontiera personale “ma non rompere i cog**oni”. Il motivo di tutto questo astio sarebbe il fatto che Albanese definisce l’accordo di pace raggiunto tra Israele e Hamas come una pace non giusta. Non è l’unica: diversi esperti stanno già commentando e analizzando quanto accaduto, le conseguenze per i palestinesi e l’assenza di una responsabilità di Israele su quanto fatto a Gaza. L’accordo, infatti, non cancella i crimini di guerra commessi e l’indagine per genocidio compiuto contro i gazawi.

Inneggiata Oriana Fallaci

Oriana Fallaci è diventata un personaggio di destra. Viene infatti elogiata e osannata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini per le sue dichiarazioni sull’Islam e sul fondamentalismo.

Diventata, suo malgrado, simbolo della destra, è giusto ricordare che Oriana Fallaci è figlia di un attivo antifascista, iscritto al Partito Socialista Italiano, e che ha partecipato direttamente alla Resistenza. Lei stessa, da giovanissima, fu partigiana e staffetta, con tanto di nome di battaglia: Emilia.

Dall’11 settembre 2001 Fallaci inizia a parlare di fondamentalismo islamico e a criticare l’islamizzazione dell’Occidente. A parte questo, la giornalista ha sempre criticato la destra. Le continue citazioni da parte di Salvini all’autrice hanno scatenato l’ira del nipote che, da curatore della sua memoria e del suo patrimonio immateriale, aveva diffidato il leghista dall’usare il nome e l’immagine della zia.

Cosa ha detto Francesca Albanese sul cessate il fuoco?

La stampa italiana ha iniziato un’operazione contro la figura di Francesca Albanese. Si stanno scagliando sulla relatrice ONU per via di alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato in seguito al piano di pace proposto da Donald Trump e accettato dal governo israeliano in accordo con Hamas. Eppure, sul cessate il fuoco, Albanese si era detta soddisfatta se rispettato, cioè con tutti gli ostaggi liberi, l’assenza di barriere per l’ingresso degli aiuti e la responsabilità per i crimini commessi da Israele.

Inevitabile, però, che dalla sua posizione di esperta, Albanese sottolinei la necessità di un’intesa rispettata. Infatti, non è la prima volta che Israele e Hamas concordano su un periodo di cessate il fuoco e che le regole non vengano rispettate.

È chiaro che un accordo di pace tra Israele e Hamas non può essere letto in maniera superficiale, come molti stanno facendo, ma deve essere presa in considerazione anche una memoria e una responsabilità storica. Cosa ne sarà di Israele, che continua a occupare illegalmente la Cisgiordania, e cosa ne sarà delle migliaia di vittime che non otterranno giustizia nella Striscia di Gaza? Queste le domande che si pone Albanese e che vengono criticate da un’opinione pubblica un po’ troppo impreparata.