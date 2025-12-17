Matteo Salvini esulta per l'assoluzione definitiva nel caso Open Arms, "difendere confini non è reato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla procura di Palermo sul caso Open Arms e ha quindi reso definitiva l’assoluzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il leader della Lega ha commentato l’esito del processo sui propri profili social scrivendo: “Difendere i confini non è un reato”.

Salvini assolto in via definitiva per il caso Open Arms

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato assolto in via definitiva per il cosiddetto caso Open Arms, risalente al 2019, quando era ministro degli Interni.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo dopo l’assoluzione in primo grado. Salvini era accusato di sequestro di persona.

ANSA Oscar Camps, fondatore di Open Arms

Il ricorso era stato presentato “per saltum”, una formula che permette, se entrambe le parti sono d’accordo, di evitare l’appello e passare direttamente alla Cassazione.

Esulta Salvini: “Difendere i confini non è un reato”

Il ministro Salvini ha subito esultato per il risultato del processo sui propri profili social. Su X ha scritto: “Difendere i confini non è un reato” commentando la notizia. Più articolata l’avvocata Giulia Bongiorno, che lo ha difeso:

Il termine soddisfazione esprime quello che sento in questo momento. Si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quello che ho sostenuto in aula: era totalmente fuori dal mondo il ricorso della procura, ma ciò che ci interessa è la correttezza dell’operato di Salvini.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha esultato per la sentenza, esprimendo vicinanza a Salvini: “Un ministro che difende i confini dell’Italia non commette un reato” ha scritto su X.

Open Arms accusa: “Decisione politica”

La Ong Open Arms, a cui apparteneva la nave al centro del caso, ha accusato i giudici di aver preso una decisione non tecnica ma politica. Il suo fondatore, Oscar Camps, ha dichiarato:

Dire che non c’è reato quando un ministro blocca per giorni persone salvate in mare significa legittimare l’uso della sofferenza umana come strumento politico. Quello che è successo oggi è preoccupante per lo stato di diritto.

Camps ha poi concluso avvertendo che la sentenza della Cassazione potrebbe essere utilizzata in futuro da altri governi per trattenere persone su imbarcazioni contro la loro volontà.

Cos’è stato il caso Open Arms

Nell’agosto del 2019 la nave dell’Ong spagnola Open Arms, che aveva salvato 150 persone nel Mediterraneo tra cui 38 bambini, chiese alle autorità italiane di poter attraccare in porto.

Da poco in Italia era stato approvato il Decreto Sicurezza bis, che permetteva al Governo di impedire lo sbarco di una nave per generici “motivi di sicurezza”. Salvini, che allora era ministro degli interni nel governo Conte I, firmò un decreto per impedire alla Open Arms di attraccare.

Il caso arrivò al tribunale dei minori di Palermo, che chiese un parere al Tar, che a sua volta consentì alla nave di sbarcare a Lampedusa. Salvini firmò un nuovo decreto ma una visita del procuratore di Agrigento a bordo della nave sbloccò la situazione.

Le persone a bordo della Open Arms sbarcarono a Lampedusa dopo essere rimaste per mare 19 giorni in una nave già in navigazione da 15. La procura di Palermo, nel 2020, aprì un’indagine per sequestro di persona che ha portato al processo appena concluso.