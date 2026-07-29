"Matteo Salvini handicappato", esponente di Azione scatena la polemica: Carlo Calenda si scusa via social

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un post di Maurizio Bufi, esponente di Azione, contro Matteo Salvini ha scatenato polemiche e la reazione dello stesso leader della Lega. “C’è poco da fare, è un handicappato“, ha scritto il responsabile provinciale di Azione a Terni. “C’è un limite che non dovrebbe essere superato: usare la disabilità come insulto”, ha risposto il vicepremier. Poi sono arrivate anche la scuse di Carlo Calenda.

“Salvini handicappato”, il post di Bufi

A scatenare reazioni e polemiche è stato un post di Maurizio Bufi, iscritto ad Azione e responsabile provinciale organizzazione del partito a Terni.

Bufi ha messo nel mirino il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini: “C’è poco da fare, Salvini è un handicappato con l’aggravante di essere un populista e la recidiva di professare il sovranismo“.

“Cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia. Lasciamo stare l’operato come ministro”, ha scritto in un post sui social, poi rimosso.

La reazione di Salvini

Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato: “Comprendo che ci possa essere chi la pensa diversamente da me, chi mi critica anche aspramente, persino chi mi odia“, ha esordito il leader leghista.

“Ma c’è un limite che non dovrebbe essere superato: usare la disabilità come insulto“, ha sottolineato Salvini.

“Quella di questo esponente di Azione non è una caduta di stile, ma una mancanza di rispetto verso milioni di persone. Non chieda scusa a me: chieda scusa a loro e alle loro famiglie”, ha concluso.

Le scuse di Carlo Calenda

Sulla polemica è intervenuto direttamente anche il leader di Azione, Carlo Calenda, che si è schierato senza mezzi termini: “Mi scuso a nome di Azione con Salvini per l’uso di questo termine”.

Calenda non ci ha pensato due volte nel definire “una cosa grave” quanto scritto da Maurizio Bufi.

Una cosa grave ma non solo, quella dell’uso del termine “handicappato”: anche “moralmente sbagliata e anche inutile quando, per descrivere Matteo, si possono usare parole come: inetto, ignorante, incapace, impreparato, ipocrita, inadatto, inutile e questi sono solo gli aggettivi che iniziano con la I”, ha concluso, tra l’arrabbiato e il pungente, il leader di Azione.

L’ammissione di Bufi: “Ho sbagliato”

“Siamo di fronte a un’espressione indegna, che travalica il normale e legittimo confronto politico. In democrazia si può essere in disaccordo, si può criticare anche duramente un avversario, ma utilizzare la disabilità come insulto rappresenta un gesto vile, offensivo e profondamente incivile”, ha scritto in una nota la Lega di Terni.

Dopo le tante polemiche e l’intervento di Calenda, lo stesso Bufi si è poi scusato: “Mi scuso personalmente e sinceramente, con il diretto interessato e tutti coloro che si sono sentiti toccati dalle mie parole. Non volevo offendere le persone portatrici di handicap”, ha detto Bufi.

“Ho sbagliato e mi dispiace profondamente. Purtroppo anche nella vis polemica della politica, si commettono errori. Il nostro segretario nazionale Carlo Calenda ha correttamente espresso il senso politico della mia affermazione. E, comunque, ho rimesso il mio mandato di responsabile organizzativo del partito di Terni nelle mani del mio segretario provinciale, che deciderà sul punto”, ha concluso.