Matteo Salvini minacciato sui social per il ponte sullo Stretto, la replica: "Rispondiamo con una querela"

Un utente ha minacciato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini sui social. A segnalarlo è lo stesso leader del Carroccio dai suoi profili, dove ha pubblicato lo screenshot di un post pubblicato su Instagram a lui dedicato: “Ma sarebbe poi così sbagliato svuotargli il caricatore di una Beretta 92 nelle narici?”, si legge. Salvini, in calce alla schermata, commenta: “Rispondiamo con una bella querela”.

In un post pubblicato il 28 agosto Matteo Salvini ha mostrato lo screenshot di un post pubblicato da un utente sul proprio profilo. L’utente, di cui il Ministro mostra il nome senza censure, ha ripreso un video in cui il vicepremier paragonava i cittadini contrari alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina ai “no cupola” dei tempi di Brunelleschi.

In calce al video l’utente ha scritto: “Ma sarebbe poi così sbagliato svuotargli il caricatore di una Beretta 92 nelle narici? Chiedo per un amico”.

La replica di Matteo Salvini non si è fatta attendere. Il Ministro ha commentato lo screenshot pubblicato con queste parole: “Eccoli i tolleranti e rispettosi. Questo ‘signore, per bloccare i lavori del Ponte sullo Stretto, ipotizza che mi si spari in faccia“.

Infine, Salvini aggiunge: “Al loro odio rispondiamo con l’amore, col lavoro (dopo cinquant’anni finalmente il Ponte si farà) e con una bella querela”.

La solidarietà dalla Lega: il commento di Alessandro Morelli

Il post di denuncia postato da Salvini ha fatto il giro dei social. Per questo è arrivata la solidarietà di colleghi e compagni di partito, come il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli.

“I toni intorno alla più importante opera del Secolo si stanno alzando troppo”, scrive. “I leoni da tastiera saranno querelati”, aggiunge Morelli.

La replica dell’utente: “Non ho paura di un’eventuale querela”

L’esposizione del nome completo dell’utente fatta da Matteo Salvini nella condivisione dello screenshot del post incriminato ha portato il profilo del diretto interessato all’attenzione virale. Per questo lo stesso, in un ultimo post pubblicato suo profilo, ha risposto a tutti gli utenti che si sono precipitati per lasciare commenti sulla sua bacheca.

L’utente, in primo luogo, fa notare che molti commenti sono piovuti da profili con nessun post pubblicato o con l’account privato, e li ha ringraziati per “la botta di popolarità che mi avete regalato con le visualizzazioni”. +

Quindi dichiara: “Non ho paura di un’eventuale querela” perché “sono convinto di aver scritto un post duro ma scritto bene, ma capisco che molti di voi non arrivano a capirlo”. Infine, ironizza: “E se un giudice comunista mi dà ragione?”.