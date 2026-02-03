Matteo Salvini negli Epstein files, Pd e M5s chiedono al ministro l'informativa urgente in Parlamento

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Pd, M5s e Avs hanno chiesto a Matteo Salvini un’informativa urgente in Aula. Come ha spiegato Elisabetta Piccolotti di Avs, infatti, il nome del vicepremier e ministro dei Trasporti comparirebbe “96 volte negli Epstein files“. E questi messaggi, ha aggiunto, “si concentrano nel periodo in cui la Lega, non a caso, raggiunge il suo massimo storico di consenso elettorale”.

Pd e M5s chiedono l’informativa urgente

Matteo Salvini è stato chiamato in causa dalle opposizioni in quanto “segretario di un importante partito di maggioranza”.

Per questo Pd, Movimento 5 Stelle e Avs hanno chiesto al vicepremier e al governo di riferire in Aula.

ANSA

Le opposizioni vogliono un’informativa urgente in Parlamento da parte del ministro dei Trasporti e leader della Lega.

Matteo Salvini negli Epstein files

Il motivo lo ha spiegato chiaramente Elisabetta Piccolotti di Avs: “Il nome di Matteo Salvini ricorre per ben 96 volte negli Epstein files“.

“Questi messaggi si concentrano nel periodo in cui la Lega, non a caso, raggiunge il suo massimo storico di consenso elettorale anche grazie alla cosiddetta Bestia, un sistema pervasivo e altamente efficace di comunicazione sui social network”, ha aggiunto.

Secondo la parlamentare, Salvini è chiamato a riferire “se abbia mai avuto Steve Bannon come consulente politico; se risponde al vero che Bannon abbia svolto attività di fund raising e ricerca di finanziatori, diretti o indiretti, anche sotto forma di servizi digitali, a favore della Lega”.

Salvini e i rapporti con Steve Bannon

Le opposizioni vogliono inoltre sapere se Salvini “sia mai venuto a conoscenza di iniziative promosse da Bannon per condizionare l’opinione pubblica italiana o europea anche dopo l’esplosione dello scandalo di Cambridge Analytica”.

Al vicepremier è chiesto poi di chiarire “se gli incontri citati nelle mail si siano realmente svolti e se Matteo Salvini fosse a conoscenza dei legami tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein”.

“Nel 2018 Bannon aveva già previsto l’exploit di Salvini alle europee e aveva previsto che dopo l’exploit avrebbe determinato la crisi di governo, quello che poi è puntualmente avvenuto”, ha poi aggiunto Alfonso Colucci del M5s.