Matteo Salvini propone a Mario Roggero di scrivere un libro e chiama Bongiorno e Matone, i piani del Carroccio

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Matteo Salvini non indietreggia di un passo e fa una nuova visita a Mario Roggero, ora detenuto presso il carcere di Bollate dopo la sentenza definitiva. Il leader del Carroccio ha abbracciato l’ex gioielliere e i due hanno condiviso un caffè, poi il vicepremier ha proposto a Roggero di scrivere un libro sulla sua vicenda.

La proposta a Mario Roggero

Domenica 19 luglio Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nonché vicepremier, ha incontrato per la seconda volta Mario Roggero nel carcere di Bollate.

Come documenta Ansa, il leader del Carroccio ha avuto un lungo colloquio con l’ex gioielliere, durante il quale lo avrebbe abbracciato e avrebbe condiviso un caffè.

ANSA

Sempre Ansa riporta che dopo l’incontro, Salvini, parlando con i giornalisti, ha riferito che all’ex gioielliere ha rinnovato il proprio sostegno e gli ha promesso di fargli nuovamente visita.

Soprattutto, il vicepremier riferisce di aver proposto a Mario Roggero di scrivere un libro sulla sua vicenda giudiziaria.

Matteo Salvini convoca Giulia Bongiorno e Simonetta Matone

Dopo l’incontro con Mario Roggero, quindi, Matteo Salvini – continua Ansa – ha chiamato le parlamentari in quota Lega Giulia Bongiorno e Simonetta Matone.

Nei piani di Salvini, oltre al già dichiarato sostegno all’ex gioielliere, ci sarebbe quello di fare in modo che Roggero passi in carcere meno tempo possibile. “La pena si può scontare in carcere, ma anche ai servizi sociali o ai domiciliari“, ha detto Salvini.

La destra verso la candidatura di Roggero: perché non è possibile

Il centrodestra, intanto, dibatte sulla candidatura politica di Mario Roggero. Matteo Salvini si è detto pronto a valutarla dopo aver fatto visita al gioielliere nel carcere di Bollate, ma l’ipotesi è impraticabile per chiari veti normativi.

Condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio volontario di due rapinatori in fuga e il ferimento di un terzo, per l’uomo è scattata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che priva del diritto di eleggibilità.

Inoltre, la legge Severino blinda l’incandidabilità per le condanne superiori a due anni. Nel suo passato penale figura anche un patteggiamento del 2005. L’unica strada per candidarsi è la grazia presidenziale: la moglie ha depositato una richiesta a Torino.