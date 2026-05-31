Matteo Salvini punge Vannacci, "non aiuti il centrosinistra", lui risponde "la nostra è la destra vera e pura"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini lancia un avvertimento a Roberto Vannacci, accusando chi attacca il governo di favorire indirettamente la sinistra. L’ex generale replica rivendicando una “destra vera, orgogliosa e pura” e annuncia la presenza di Futuro Nazionale alle prossime comunali di Milano con un proprio candidato sindaco.

Botta e risposta fra Salvini e Vannacci

I rapporti tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembrano ormai arrivati a un punto di non ritorno. Dopo mesi di tensioni culminate con l’uscita dell’ex generale dall’orbita leghista e la nascita del movimento Futuro Nazionale, il leader della Lega ha lanciato un chiaro messaggio a chi, nel campo conservatore, lancia attacchi al governo guidato da Giorgia Meloni.

Pur senza citarlo direttamente, il riferimento a Vannacci appare evidente. Intervistato dal Giornale, il vicepremier ha dichiarato: “Non parlo di persone, ma di idee, di valori e programmi comuni. Spero che nessuno aiuti la sinistra a vincere attaccando continuamente governo e maggioranza, così si fa il gioco di Schlein e Conte”.

ANSA

La replica di Vannacci

Le dichiarazioni di Salvini non sono rimaste senza risposta. Intervenendo all’Adnkronos, Vannacci ha respinto l’accusa di favorire indirettamente la sinistra, ribaltando completamente la prospettiva.

“A dire il vero, il centrodestra oggi è quello che tiene in piedi questa Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen” ha affermato, aggiungendo che le sue posizioni politiche si fondano su principi diversi rispetto a quelli dell’attuale maggioranza.

“I nostri principi e valori si rifanno, invece, a una destra vera, orgogliosa e pura”. Sul possibile ingresso nella coalizione guidata da Meloni, Salvini e Tajani, il leader di Futuro Nazionale non ha chiuso definitivamente la porta, ma ha chiarito che ogni eventuale accordo dovrà rispettare i dettami fondanti del movimento. “Noi i nostri principi non li negoziamo” ha sottolineato.

Futuro Nazionale in crescita

Sono parole che arrivano in un momento delicato per il centrodestra. La crescita di Futuro Nazionale nei sondaggi e l’interesse mostrato da una parte dell’elettorato sovranista stanno infatti creando nuove preoccupazioni all’interno della coalizione.

Il rischio, secondo diversi osservatori politici, è quello di una frammentazione del voto che potrebbe indebolire il centrodestra alle prossime elezioni politiche.

L’ex generale ha attirato già diversi ex esponenti del Carroccio. Tra i nomi passati a Futuro Nazionale figurano Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Laura Ravetto, segnali che confermano la capacità del nuovo soggetto politico di intercettare il malcontento di una parte della base leghista.

Anche i risultati amministrativi più recenti vengono osservati con attenzione. Se a Venezia il movimento ha ottenuto un risultato marginale, a Vigevano è riuscito a superare la Lega, conquistando il 14% dei consensi contro il 9,5% del partito guidato da Salvini.

L’annuncio su Milano

Tra gli obiettivi politici più immediati di Futuro Nazionale c’è la sfida delle prossime elezioni comunali di Milano. Roberto Vannacci ha infatti annunciato che il movimento sarà presente nel capoluogo lombardo con un proprio candidato sindaco.

“Sarà presente come partito e come squadra e avrà anche un autorevole candidato sindaco” ha dichiarato a Milano Quotidiano.