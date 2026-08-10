Matteo Salvini risponde alle polemiche dopo il concerto per De André: "In democrazia non si imbavaglia"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nelle ultime ore anche Matteo Salvini ha detto la sua a seguito della contestazione che una ragazza gli ha rivolto durante il Time In Jazz, in Sardegna, mentre il cantautore Diodato si esibiva sulle note di Fabrizio De André. “Io con questo non ci sto”, ha urlato la spettatrice. Il vicepremier, sui social, si chiede se “davvero siamo arrivati al punto in cui qualcuno decide chi può ascoltare De André e chi no”, e ricorda che “in democrazia l’avversario si combatte con le idee, non si imbavaglia“.

La replica di Matteo Salvini

In un post pubblicato su X Matteo Salvini, riprendendo la sequenza di immagini pubblicata da Fanpage, commenta i fatti avvenuti il 9 agosto durante l’esibizione di Diodato all’Agnata, storica tenuta del grande assente Fabrizio De André, nel contesto della rassegna Time in Jazz.

“Nessuno può decidere quali cantanti io possa ascoltare, quali libri leggere o non leggere, quali film guardare”, puntualizza il vicepremier, che ricorda che la sua passione per il cantautore genovese lo accompagna sin dai tempi del liceo.

“Non so cosa direbbe Fabrizio oggi”, continua il leader del Carroccio, che si dice preoccupato per “il mondo che stiamo lasciando ai nostri figli” in cui “sei libero, ma solo se hai le idee ‘giuste'”.

Poi osserva: “In democrazia l’avversario si batte con le idee. Non si imbavaglia, non si censura, non si cancella”.

Cos’è successo durante il concerto per Fabrizio De André

Come anticipato, i fatti risalgono a domenica 9 agosto. Durante l’esibizione di Diodato, una ragazza si è alzata in piedi dichiarando di non aver intenzione di partecipare all’evento per via della presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

L’episodio ha portato Dori Ghezzi a prendere parola e a invitare il pubblico a “creare un dialogo“, ricordando che l’Italia è ancora un Paese democratico. Tuttavia la nipote del cantautore, Alice De André, ha riversato sui social il suo dissenso.

L’invettiva di Alice De André

Sui social, la nipote di Faber, Alice De André, ha lanciato un nuovo attacco contro il vicepremier. “Una ragazza che contesta un politico a un concerto di De André non è fuori luogo”, ha detto.

Poi ha concluso: “Mio nonno, davanti a quella scena, avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che ca**o ci faceva lì”.