Matteo Salvini sbotta dopo l'incidente su via Cristoforo Colombo a Roma, la rabbia dopo la morte della 20enne

Una ragazza di 20 anni è morta a Roma in un incidente verificatosi in via Cristoforo Colombo, pare nell’ambito di una presunta gara di velocità fra auto. Altri tre giovani sono rimasti feriti e si trovano in ospedale in prognosi riservata. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha utilizzato i social per sfogare la sua rabbia e per esprimere cordoglio per la vittima.

Incidente mortale a Roma

L’incidente ha avuto luogo nella serata di venerdì 24 ottobre. A rimanere coinvolte, una Bmw bianca e un’utilitaria. Secondo racconti di testimoni riportati dalla stampa, almeno un’altra auto presente nella zona si sarebbe data alla fuga dopo l’urto mortale.

La giovane di 20 anni, passeggera dell’utilitaria, è morta in ospedale poche ore dopo l’arrivo in codice rosso. I feriti sono due ragazzi e una ragazza, tuttora ricoverati.

Matteo Salvini sull’incidente di via Cristoforo Colombo

Questo lo sfogo del ministro Salvini, affidato ai social nella mattinata di sabato 25 ottobre:

Io posso anche migliorare e cambiare tutte le leggi del mondo, con effetti positivi per tutti, ma purtroppo nella testa (bacata) di certa gente non posso entrare… Una preghiera per la vittima innocente.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente avvenuto sulla Cristoforo Colombo viene ricostruita dall’edizione romana del Corriere della Sera. Almeno due, o forse tre vetture, sarebbero state viste sfrecciare ad altissima velocità, zigzagando tra le corsie.

Durante quella che potrebbe essere stata una gara clandestina, o un’esibizione, la Bmw avrebbe perso il controllo, travolgendo l’utilitaria che procedeva nella corsia laterale.

La berlina è così finita contro lo spartitraffico centrale, mentre l’altra auto ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un albero e accartocciandosi. Le due ragazze che erano a bordo sono rimaste imprigionate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, cinque ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale.

Le indagini sono volte a confermare le prime ipotesi sulla dinamica e a individuare eventuali altri soggetti coinvolti e relative responsabilità. Un eventuale aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Come raccontato dai residenti alla stampa, non è la prima volta che via Cristoforo Colombo diventa teatro di raduni notturni di giovani e di gare clandestine.