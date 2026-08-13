Matteo Salvini torna a far visita a Mario Roggero a Bollate, è la quarta visita dall'ingresso in carcere

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Matteo Salvini torna a far visita a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori a Grinzane Cavour. Il leader della Lega, nella mattina di giovedì 13 agosto, è giunto a Bollate dove è recluso il 72enne dallo scorso 17 luglio per scontare la pena. Per il ministro e vicepremier è il quarto incontro col gioielliere presso il penitenziario lombardo. “L’ho trovato bene e adesso chiamo la moglie così almeno sa che il marito sta bene”, ha detto all’uscita, specificando di avergli portato “dei sughi per Ferragosto”.

Salvini fa visita a Mario Roggero a Bollate

Come riferito dall’ANSA, Matteo Salvini è giunto a Bollate attorno alle 11.

Il vicepremier, nonché ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, si è recato in carcere per far visita a Mario Roggero.

ANSA

Una visita, quella del leader del Carroccio, che era stata promessa al gioielliere qualche giorno fa. E Salvini ha mantenuto la parola data.

Di cosa hanno parlato Salvini e Roggero in carcere

“È stata una visita di amicizia, gli ho portato dei sughi che cucineranno per il pranzo di Ferragosto, ragù, ‘nduja, porcini, pesto, l’aceto balsamico di Modena, per fare in modo che sia un Ferragosto quasi normale almeno a tavola”, ha raccontato Salvini all’uscita dal carcere.

Poi ha aggiunto: “L’ho trovato bene e adesso chiamo la moglie così almeno sa che il marito sta bene”.

Roggero, ha aggiunto Salvini, “ha chiesto a che punto siamo con una proposta di legge per evitare il risarcimento danni ai familiari dei rapinatori, visto che gli hanno chiesto più di 3 milioni. Gli ho detto che siamo convinti di portarla a casa, ma non sarà retroattiva”.

Nelle precedenti occasioni Salvini e Roggero hanno parlato di diverse questioni.

A tenere banco, ovviamente, è quella relativa alla grazia che la famiglia del gioielliere ha chiesto al presidente della Repubblica Mattarella. Una richiesta appoggiata da gran parte della destra, seppur con qualche ostacolo.

Di recente, però, i due hanno evitato di inoltrarsi su questo punto, non essendoci grandi novità all’orizzonte.

Oggetto di dialogo anche le attività che tengono impegnato Roggero in carcere, ma anche la questione legata alle spese legali e quella sui risarcimenti.

Roggero, infatti, è stato condannato a risarcire le famiglie delle vittime. Una condanna che lo costringerà a versare 780.000 euro, una decisione che però ha fatto (e farà ancora) discutere.

Quarta visita in carcere, le precedenti

Quella del 13 agosto 2026, come detto, è la quarta visita di Matteo Salvini a Mario Roggero da quando il 72enne si trova recluso in carcere a Bollate.

La prima è datata 18 luglio, all’indomani dell’arrivo del gioielliere nel penitenziario. Il vicepremier ha poi fatto il bis il giorno successivo, il 19 luglio.

La terza visita, invece, è quella del 6 agosto. In quell’occasione, Salvini aveva promesso a Roggero un nuovo incontro entro Ferragosto.